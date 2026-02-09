Las bibliotecas del condado de Garfield no han retirado libros, pero un nuevo liderazgo podría cambiar esto

Read this article in English.

Los esfuerzos realizados durante años por algunos residentes locales para eliminar o restringir el acceso de los niños a determinadas novelas gráficas con temas para adultos en las seis bibliotecas públicas del condado de Garfield no han tenido mucho éxito hasta ahora, incluso después de que los comisionados del condado asumieran un papel más importante en la selección de los miembros de la junta de la biblioteca a partir de 2023.

Durante el último año, los administradores de la biblioteca han considerado diversas medidas, entre ellas la posibilidad de limitar el acceso a tarjetas de biblioteca para menores. Sin embargo, hasta ahora, la junta se ha negado a aplicar nuevas políticas por motivos que van desde las leyes de Colorado, que prohíben restringir determinados libros, hasta el escepticismo sobre si existe realmente un problema que resolver en lo que respecta al acceso de los niños a libros para adultos.

Esto ha frustrado a quienes apoyan las restricciones a los libros, que acusan al distrito bibliotecario de no responder adecuadamente a sus preocupaciones y afirman que solo quieren proteger a los jóvenes de la exposición a lo que describen como materiales bibliotecarios inapropiados que representan escenas sexuales.

Otros residentes ven la iniciativa local como parte de un movimiento nacional de los conservadores para censurar los libros que desafían las normas sociales, en particular los libros escritos por o sobre la comunidad LGBTQ+ u otros grupos marginados, y se sienten aliviados de que la junta de la biblioteca se haya negado hasta ahora a restringir o retirar ningún libro.

Sin embargo, con el nombramiento por parte de los comisionados, el 5 de enero, de dos nuevos administradores de la biblioteca que han expresado abiertamente su apoyo a ciertas restricciones de libros, y con la inminente jubilación del director ejecutivo del distrito bibliotecario, Jamie LaRue, firme defensor contra la censura, aún podrían producirse cambios.

La controversia sobre la restricción de libros comenzó en 2023, cuando John Lepkowski, residente en Silt, y Trish O'Grady, residente en Rifle, comenzaron a recoger firmas y presentaron una petición para que las bibliotecas aplicaran restricciones para impedir que los menores accedieran a dos series de novelas gráficas japonesas, incluida una que presenta personajes LGBTQ+, y a todos los libros con advertencias parentales proporcionadas por la editorial.

“Esto lleva mucho tiempo gestándose, más de dos años y medio desde que John y yo empezamos a examinar estos libros, pero quiero dejar claro que se trata de libros específicos, así que no me digan que esto es un precedente para abordar otros temas”, dijo O'Grady, quien rechazó una invitación para ser entrevistada para este artículo, durante una reunión de la junta de la biblioteca el 5 de junio.

“No se trata de censurar a los adultos, sino de censurar a los menores, y los censuramos constantemente. Lo hacemos en el cine, lo hacemos en casa, lo hacemos como padres, lo hacemos como profesores, así que ¿por qué no con estos libros?”, afirmó.

Cuando la junta de la biblioteca se negó a aplicar las restricciones sugeridas, los firmantes de la petición llevaron sus preocupaciones a los comisionados del condado de Garfield, quienes a finales de 2023 decidieron no nombrar a un candidato para la junta que habían recomendado los administradores. En febrero de 2024, los comisionados aprobaron una resolución que les otorgaba un mayor papel en las entrevistas y el nombramiento de los administradores de la biblioteca, un proceso que antes estaba principalmente en manos de la junta de la biblioteca.

En respuesta al aumento de la supervisión gubernamental, un grupo llamado Protect Our Garfield County Libraries (Protejamos las bibliotecas del condado de Garfield) creó una contrapetición en la que se pedía a los comisionados del condado que rechazaran los intentos de restringir los libros y devolvieran el proceso de nombramiento de los administradores a la junta de la biblioteca. La antigua administradora de la biblioteca de Carbondale, Jocelyn Durrance, que no fue reelegida el año pasado por los comisionados después de solicitar otro mandato, ahora ayuda a dirigir el grupo. Durrance también fue bibliotecaria profesional en el condado de Pitkin durante 30 años.

“Soy bibliotecaria y siempre he pensado que las bibliotecas son un lugar para todos, representan a la comunidad, por lo que se proporcionan materiales y se organizan eventos para todos los miembros de la comunidad”, declaró Durrance en una entrevista con Aspen Journalism y Aspen Public Radio el 12 de enero. “Así que cuando surgió por primera vez el tema de la prohibición de libros, pensé: Esto va en contra de lo que creo y de lo que defendido durante 30 años”.

“El hecho de que quisieran retirar títulos de las estanterías iba en contra de mis principios, porque la biblioteca sirve a todas las comunidades, aunque algunos de los miembros de la comunidad puedan estar en conflicto entre sí”, continuó Durrance. “No es tarea de la biblioteca tomar partido, sino proporcionar información a todas las partes implicadas”.

Sin embargo, a pesar de esta oposición, los comisionados del condado han seguido supervisando los nombramientos con algunas aportaciones limitadas de los administradores de la biblioteca, y los intentos de crear un acuerdo intergubernamental entre el condado y la junta de la biblioteca para definir el papel de cada entidad en el proceso no han tenido éxito.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Varias de las series de novelas gráficas que un grupo de residentes del condado de Garfield ha solicitado que se restrinjan o eliminen se encuentran en las estanterías de la biblioteca pública de Silt. Aunque los libros siguen estando en las bibliotecas del condado, podrían producirse cambios con el reciente nombramiento de dos nuevos administradores de la biblioteca y la búsqueda de un nuevo director ejecutivo.

Limitado por la ley

La petición original presentada por O'Grady a las bibliotecas del condado de Garfield solicitaba que las dos series de novelas gráficas y todo el resto del material con advertencias sobre la edad se guardaran “en una estantería cerrada con llave, situada en una zona reservada al personal, o en una sala separada marcada como "solo para adultos"”.

La petición también sugería que las bibliotecas exigieran a cualquier persona que quisiera sacar estos materiales que presentara un documento de identidad que demostrara que tenía al menos 18 años. Si estas sugerencias no podían cumplirse, la petición solicitaba que los libros y demás materiales se retiraran de las bibliotecas del condado.

Con el nombramiento de tres nuevos administradores de la biblioteca a principios del año pasado, los comisionados habían seleccionado por primera vez a la mayoría de la junta —cuatro de sus siete miembros— y parecía plausible que esta nueva junta aprobara ciertas restricciones sobre los libros.

Brit McLin, residente de New Castle y antiguo jefe de bomberos que se identifica como conservador, era uno de esos tres nuevos miembros. Fue nombrado por los comisionados para terminar el último año del mandato de una antigua administradora que dimitió anticipadamente, dejando vacante el puesto de New Castle.

Durante su reciente entrevista para la renovación de su mandato, McLin dijo a los comisionados que él y sus compañeros administradores de la biblioteca habían escuchado las preocupaciones de los residentes sobre los libros con contenido para adultos y habían debatido diversas formas de abordarlas.

“Las opciones que hemos analizado van desde quemar libros hasta prohibirlos o colocarlos en zonas separadas, detrás de puertas de cristal cerradas con llave”, dijo McLin en su entrevista del 12 de diciembre con los comisionados del condado. “Pero también contamos con una persona altamente cualificada a la que hemos contratado como asesor [legal] y que nos ha dicho que todas y cada una de las opciones que le hemos planteado —y cito textualmente— `serían rechazadas con toda seguridad en un tribunal´”.

“Así que, independientemente de lo que piense el ciudadano Brit, el miembro de la junta Brit dice: "Vamos a obedecer la ley del estado de Colorado"”, afirmó McLin.

En 2024, la legislatura de Colorado aprobó una ley que prohíbe a las bibliotecas públicas retirar o restringir el acceso a los libros basándose en “el desacuerdo partidista o doctrinal con los recursos de la biblioteca”.

La ley exige a las bibliotecas públicas ` prohibir la discriminación´ basada en factores como edad, discapacidad, raza e identidad de género a la hora de seleccionar o reconsiderar un libro u otro recurso bibliotecario. También exige a las bibliotecas establecer políticas y procedimientos por escrito para gestionar las solicitudes de retirada de libros que cumplan con la ley de Colorado.

Según LaRue, las bibliotecas del condado de Garfield habían establecido una política para gestionar este tipo de solicitudes antes de que se aprobara la ley estatal, pero la actualizaron en agosto de 2024 para cumplir con los nuevos requisitos estatales, entre los que se incluye que un libro específico solo puede ser objeto de impugnación cada dos años y que la persona que presente la solicitud debe residir en el `área de servicio legal´ donde se encuentra el distrito bibliotecario.

“Es responsabilidad de una biblioteca pública impugnar la censura en el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar información y aclaraciones al respecto”, establece la ley .

Tony Hershey, un abogado que anteriormente formó parte del Concejo Muicipal de Glenwood Springs y Aspen, también fue nombrado miembro de la junta de la biblioteca por los comisionados el año pasado y está de acuerdo en que la ley prohíbe retirar o restringir determinados libros.

“La junta de la biblioteca no puede simplemente decir: De acuerdo, ya no vamos a tener, no sé, "El guardián entre el centeno"; simplemente lo vamos a retirar de nuestras estanterías. No es así como funciona; la ley lo prohíbe”, declaró Hershey a Aspen Journalism y Aspen Public Radio en una entrevista el 16 de enero. “Así que puedes ir a la biblioteca y cuestionar un libro, pero hay normas y hay un proceso... y no puede haber discriminación, ni puede basarse en el sexo y la orientación sexual”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Tony Hershey, un abogado que anteriormente formó parte del Concejo Municipal de Glenwood Springs y Aspen responde a las preguntas de los comisionados del condado de Garfield durante las entrevistas a los candidatos para la junta de la biblioteca en febrero del año pasado. Hershey fue el único administrador de la biblioteca que votó a favor de implementar una tarjeta de biblioteca restringida para niños en agosto.

Un posible compromiso

Además de su compromiso con el cumplimiento de la ley, Hershey cree que no es responsabilidad del distrito bibliotecario decidir qué pueden sacar los jóvenes para leer.

“No estoy para reemplazar a los padres”, dijo Hershey. “Si no quieres que tu hijo vaya a la biblioteca y vea cosas que no son apropiadas, entonces deberías acompañarlo a la biblioteca”.

Pero Hershey también reconoció que podría haber un compromiso legalmente válido que satisfaciera a algunos padres y ciudadanos preocupados sin infringir los derechos de otros usuarios adultos de la biblioteca. En concreto, Hershey dijo que le interesa la implementación de una tarjeta de biblioteca para menores que les impida sacar libros con advertencias parentales proporcionadas por los editores.

“Lo que se oye que dicen algunas personas es que les preocupan algunos de estos materiales a los que tienen acceso los niños, así que ¿cuál sería la solución? Una tarjeta de biblioteca solo para niños”, dijo Hershey. “Creo que probablemente no resuelve todas las preocupaciones que hemos oído, porque los niños podrían seguir viendo estos libros [sin sacarlos], pero me pareció un compromiso interesante”.

La idea fue analizada por el asesor jurídico del distrito bibliotecario, que consideró que cumplía con la legislación de Colorado. También contó con el apoyo de la antigua administradora de la biblioteca de Rifle, Myrna Fletchall, nombrada por los comisionados del condado en 2024. Durante una reunión de la junta de la biblioteca celebrada en junio, Fletchall sugirió que la junta tomara medidas para implementar la nueva tarjeta, pero dimitió de su cargo antes de que se celebrara una votación formal sobre el asunto en agosto.

Hershey fue el único miembro de la junta de la biblioteca que votó a favor de la tarjeta restringida para niños, pero la junta acordó que podría volver a estudiar la idea en el futuro y buscar otras formas de abordar las preocupaciones de algunos residentes que se ajustan a la ley.

“Si se trata de una cuestión de protección de los niños, estoy dispuesto a estudiar cualquier solución que se proponga”, afirmó Hershey. “Ya sea una tarjeta de biblioteca para niños, una mayor supervisión en la sección infantil, exigir que los niños pequeños vayan acompañados de un padre o tutor para que no vean cosas que no son apropiadas, me parece bien todo eso”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism & Aspen Public Radio Brit McLin, residente de New Castle y antiguo jefe de bomberos, responde a las preguntas de los comisionados del condado de Garfield durante su entrevista el 12 de diciembre para servir otro mandato en la junta de la biblioteca. McLin fue reelegido por 2 votos a 1 por los comisionados del condado.

Buscando un problema

Para McLin, su decisión de no apoyar la tarjeta de biblioteca restringida para menores se debió, en gran parte, a su creciente escepticismo sobre si realmente existe un problema en las bibliotecas en lo que respecta al acceso de los niños a libros con contenido para adultos.

“¿Recuerdas cuando eras niño y te preocupaba el monstruo debajo de la cama que no estaba allí?”, dijo en una entrevista con Aspen Journalism y Aspen Public Radio el 22 de enero. “Para mí, esto parece una solución que busca un problema que resolver”.

Cuando McLin se incorporó al consejo de administración el año pasado, visitó todas las bibliotecas del condado de Garfield, habló con personas con diferentes opiniones sobre la restricción de libros e investigó la frecuencia con la que se habían prestado las novelas gráficas con temas para adultos en los últimos años, y no encontró pruebas de que los niños corrieran ningún riesgo en las bibliotecas.

“Los libros concretos de los que se quejan Trish [O'Grady] y otros solo se han prestado un par de veces... y, dado que algunas de estas mismas personas han sacado a colación esos libros en los comentarios públicos [en las reuniones de la junta de la biblioteca], tengo una sospecha de quién los ha estado sacando para leerlos”, afirmó McLin.

“Lo que me parece irónico es que, si un libro no se saca, acaba en la estantería de libros gratuitos, [...] pero si la gente sigue sacándolo, lo mantenemos en las estanterías”, afirmó.

Durante el último año, McLin también se ha informado sobre las leyes bibliotecarias y ha investigado los esfuerzos por censurar libros en todo el país.

“A nivel nacional, algunos de los títulos que se ha solicitado retirar, bloquear o prohibir incluyen Harry Potter, por su contenido relacionado con las ‘artes oscuras´. Charlotte's Web está en la lista porque los animales que hablan se consideran `adoración al demonio´, y Winnie the Pooh porque celebra `la glotonería y los malos hábitos´”, explicó McLin. “Por eso, es un terreno complicado y conviene ser cauteloso antes de adentrarse”.

McLin se sintió consternado al descubrir durante su investigación que algunos empleados de bibliotecas de todo el país habían sido despedidos por negarse a retirar ciertos libros, incluso en Colorado. En algunos estados, los bibliotecarios han sido amenazados con violencia física, demandas y cargos penales por tener lo que algunos consideran libros “inapropiados” a los que pueden acceder los niños.

En el condado de Garfield, algunos residentes han hecho declaraciones públicas pidiendo el despido de LaRue, director ejecutivo del distrito bibliotecario, y en 2023, un residente reprendió a un miembro del personal y abordó a un usuario de la biblioteca que llevaba una camiseta del Orgullo LGBTQ+, según LaRue.

Este tipo de comportamiento es algo que McLin también experimentó varios meses después de comenzar su primer mandato en la junta de la biblioteca el año pasado.

“Iba a la tienda de comestibles en Rifle y una señora se me acercó, se metió en mi espacio personal... y me gritó que era “un pedófilo y un marxista”, dijo McLin. “No tenía ni idea de qué estaba hablando, pero resultó que era sobre la biblioteca”.

“Desde el principio quedó muy claro que hay algunas personas a las que no les vas a gustar y que harán todo lo posible por menospreciarte y convencerte de que renuncies, para que haya una vacante [en la junta de la biblioteca] y puedan nombrar a alguien de su elección”, continuó.

Sin embargo, McLin afirmó que ese encuentro desagradable no le disuadió de presentarse a otro mandato en la junta de la biblioteca, y el 5 de enero fue reelegido por 2 votos a 1 por los comisionados del condado.

“Me animó a quedarme y hacer el mejor trabajo posible, ya sabes, no soporto a los matones”, dijo McLin. “Hay un par de cosas que realmente hay que tener para formar parte de esta junta: hay que ser capaz de asimilar nueva información y procesarla, y gran fortaleza emocional”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La recién nombrada administradora de la biblioteca Cindy Bjerstedt, de Battlement Mesa, describe su compromiso con la protección de los niños durante su entrevista para la junta de la biblioteca el 12 de diciembre. Bjerstedt ha trabajado como asistente médica durante 42 años, entre otros lugares en Grand River Health, donde sigue trabajando a tiempo parcial.

Nuevos administradores

Además de volver a nombrar a McLin, los comisionados del condado de Garfield también eligieron el 5 de enero a dos nuevos administradores para cubrir las vacantes de la junta de bibliotecas de Rifle y Parachute-Battlement Mesa: Ed Green y Cindy Bjerstedt.

Green, que fue concejal y alcalde de Rifle, también fue administrador del condado de Garfield antes de eso y ayudó a supervisar el sistema de bibliotecas públicas.

“En lo que a mí respecta, lo que hay que saber es que soy cristiano evangélico... y eso es lo más importante de mi vida”, dijo Green durante su entrevista para el puesto de administrador de la biblioteca el 12 de diciembre. “Soy conservador, veterano del ejército... y nativo de Colorado”.

Bjerstedt y su marido, que viven en Battlement Mesa, decidieron mudarse de Ohio a Colorado hace unos 10 años para estar más cerca de la familia, la naturaleza y las actividades al aire libre que disfrutan, como el esquí.

“Mis hijos ya son mayores, acabo de tener mi primer nieto y he sido madre de acogida y he adoptado a un par de mis hijos de acogida, por lo que los niños son muy importantes para mí, y protegerlos es muy importante”, afirmó en su entrevista del 12 de diciembre.

Bjerstedt ha trabajado como asistente médica durante 42 años, entre otros lugares en Grand River Health, donde todavía trabaja a tiempo parcial.

“Así que ahora tengo un poco más de tiempo para dedicarme a actividades de voluntariado”, dijo. “Cuando estaba en Ohio, no trabajaba a tiempo completo mientras criaba a mis hijos, por lo que pude participar en la junta escolar y en mi asociación profesional estatal”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El recién nombrado administrador de la biblioteca Ed Green, que fue concejal y alcalde de Rifle, explica por qué apoyaría ciertas restricciones a los libros durante su entrevista de solicitud con los comisionados del condado el 12 de diciembre. Green también fue anteriormente administrador del condado de Garfield y ayudó a supervisar el sistema de bibliotecas públicas.

Cuando los comisionados del condado le preguntaron durante su entrevista en diciembre si apoyaría que las bibliotecas promulgaran una política para los libros similar a las normas que tienen para proteger a los niños de los contenidos de Internet que se consideran “perjudiciales para su desarrollo beneficioso”, Bjerstedt respondió que apoyaría la idea.

“No estamos hablando de los libros de Harry Potter, ¿verdad? Estamos hablando de libros que he visto y que explotan sexualmente a los niños, y creo que hay que mantenerlos alejados de ellos”, dijo. “Dado el campo en el que trabajo y los niños que he acogido y adoptado, que se han visto afectados por material de explotación sexual, conozco a personas que han sido manipuladas por ese tipo de material”.

Cuando se le hizo la misma pregunta durante su entrevista, Green también dijo que apoyaría esa política si fuera nombrado miembro de la junta de la biblioteca.

“Siempre oigo el mismo argumento: ‘En realidad, es responsabilidad de los padres supervisar eso’, pero una vez que entran en la biblioteca, son nuestra responsabilidad”, dijo Green. “Creo que tenemos la obligación absoluta de proteger a esos niños en la biblioteca, no solo del contenido, sino de cualquier delincuente que pueda estar merodeando para influir en ellos”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los comisionados del condado de Garfield y varios administradores de la biblioteca realizan entrevistas el 12 de diciembre a una docena de candidatos para tres puestos vacantes en la junta de la biblioteca. Los comisionados asumieron un papel más activo en el proceso de nombramiento tras recibir una petición ciudadana para restringir o retirar los libros para adultos con contenido para mayores.

Supervisión gubernamental

Los residentes locales que quieren que las bibliotecas restrinjan el acceso a ciertos libros para adultos han apoyado en gran medida que los comisionados adopten un papel más activo en los nombramientos de los administradores en los últimos años, aunque algunos, como Lepkowski, que ayudó a lanzar la petición inicial para restringir los libros y frecuenta la biblioteca de Silt, siguen expresando su frustración por lo que consideran la inacción de las bibliotecas.

“Creo que la biblioteca es fantástica en un 99%, pero parece que no hemos abordado, y parece que el tema no se abordará durante un tiempo en la biblioteca de Silt, los libros obscenos que no están a la vista del personal de la biblioteca en el mostrador”, dijo Lepkowski, que rechazó una solicitud para ser entrevistado para este artículo, durante los comentarios públicos tras los últimos nombramientos de los comisionados para la junta de la biblioteca el 5 de enero.

En una declaración escrita compartida con Aspen Journalism y Aspen Public Radio el 21 de enero, el comisionado Perry Will reconoció que la cuestión de la restricción de libros sigue siendo una preocupación para muchos miembros de la comunidad.

“La junta no asesora al distrito bibliotecario sobre el funcionamiento de las bibliotecas ni dirige acciones específicas, pero nosotros, como comisionados, hemos expresado que no deseamos que los niños tengan acceso a libros para adultos”, dijo Will. “Sabemos que las bibliotecas siempre han tenido cuidado de proteger el acceso a ciertos libros. El debate al respecto ha abierto un diálogo en la comunidad que indica un gran interés en el tema”.

Los residentes que se oponen a la restricción de libros, como Durrance, se han alarmado por lo que consideran un apoyo activo de los comisionados a un intento de impulsar una “agenda política” conservadora en las bibliotecas.

“Creo que su motivo oculto era llenar la junta con personas que apoyaran la censura en la biblioteca, empezando por toda la cuestión de la ‘prohibición de libros’”, afirmó Durrance en una entrevista el 12 de enero. “La responsabilidad de nombrar a los administradores de la biblioteca siempre ha recaído en los comisionados del condado, pero hace solo dos años decidieron que querían hacerse cargo de todo el proceso”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La antigua administradora de la biblioteca de Carbondale, Jocelyn Durrance, sostiene un libro infantil titulado “Baby's First Book of Banned Books” (El primer libro de libros prohibidos del bebé) en su casa en febrero del año pasado. Durrance, que no fue reelegida el año pasado por los comisionados después de solicitar otro mandato, ahora ayuda a liderar los esfuerzos para detener la censura en las bibliotecas del condado de Garfield.

Durante los comentarios públicos que siguieron al último nombramiento de los miembros de la junta de la biblioteca por parte de los comisionados el 5 de enero, Ellen Dole, residente de Glenwood Springs, también expresó su esperanza de que los comisionados basaran sus futuras decisiones no solo en el currículum de los candidatos, sino también en lo que ella considera criterios más significativos, como el ‘amor incondicional por las bibliotecas’ y el reconocimiento de su papel esencial en “el crecimiento personal, la participación cívica y nuestra sociedad civil”.

“Quería pedirles que se aseguraran de que los fideicomisarios que han seleccionado hoy hayan demostrado, a través de sus acciones pasadas, que son usuarios y amantes continuos y constantes del sistema bibliotecario de Garfield, ya saben, no usuarios ocasionales, ni usuarios esporádicos, ni personas que quieran centrarse en cosas como limitar el acceso a los libros”, dijo Dole. “Creo que los fideicomisarios exitosos son aquellos que aceptan la diversidad de nuestra población, fomentan el aprendizaje y el intercambio de historias, y que quieren ampliar continuamente el papel de la biblioteca en la unión de nuestro condado”.

Dole también dijo a los comisionados que le gustaría que hubiera más debate público sobre por qué eligen a un candidato específico o deciden no renovar el mandato de un administrador titular.

“Tenían algunos candidatos buenos, realmente excelentes, y aunque se centraron en algunos criterios específicos con las personas que seleccionaron, me hubiera gustado que hubiera habido un debate un poco más detallado para que el público entendiera qué había detrás de su proceso de decisión”, dijo Dole.

En respuesta a algunas de estas preocupaciones y sugerencias, el comisionado Tom Jankovsky dijo que él y sus compañeros comisionados han hecho todo lo posible por elegir candidatos cualificados que también aporten perspectivas diferentes a la junta de la biblioteca, con algunas aportaciones de los actuales administradores de la biblioteca.

“Creo que había un ´pensamiento grupal´ en esa junta de la biblioteca, y creo que ahora hay una mentalidad más abierta, o debería decir que hay más disposición a dialogar”, dijo Jankovsky en una entrevista con Aspen Journalism y Aspen Public Radio el 23 de enero. “Todavía escuchamos a algunos electores que tal vez quieren más cambios, pero eso realmente no depende de los comisionados del condado, sino de la junta de la biblioteca”.

En su declaración escrita, Will añadió: “Esperamos que las bibliotecas consideren todos los aspectos de los temas que se les plantean y que el resultado sea un sistema bibliotecario dinámico que sirva a toda la comunidad”.

Sin embargo, LaRue, director ejecutivo del distrito bibliotecario, considera que las juntas bibliotecarias anteriores también estaban dispuestas a considerar una variedad de puntos de vista y preocupaciones de la comunidad, incluso cuando no actuaban en consecuencia debido a factores como las leyes estatales y los principios bibliotecarios de larga data para proteger el acceso a una diversidad de libros.

“Creo que la idea de presentar a la biblioteca como partidista o sesgada es simplemente una narrativa falsa”, afirmó LaRue. “Siempre ha habido diversidad de opiniones, aunque antes no teníamos ni idea de quién era `liberal´ o quién era `conservador’ antes”.

Captura de pantalla de Rifle Community TV Los administradores de la biblioteca del condado de Garfield escuchan los comentarios del público durante su reunión de agosto, justo antes de votar sobre la creación de un carné de biblioteca restringido para niños. La mayoría de la junta votó en contra de la idea, pero los administradores acordaron que podrían volver a considerarla en el futuro.

Incertidumbre por delante

En septiembre, los comisionados del condado rechazaron la última versión de un acuerdo intergubernamental con la junta de la biblioteca que esbozaba un proceso formal para nombrar a los futuros administradores.

Esto se debió, en gran parte, a los desacuerdos sobre una propuesta incluida por la junta de la biblioteca de que los administradores titulares que solicitaran otro mandato fueran reelegidos automáticamente, a menos que no hubieran desempeñado adecuadamente sus funciones.

El comisionado Mike Samson, que no respondió a una solicitud de entrevista para este artículo, se ha mantenido firme en su rechazo a esta propuesta. También fue el único comisionado que no propuso la reelección del administrador de la biblioteca en funciones, Brit McLin.

“Y esto es difícil, porque conozco a Brit desde que soy comisionado, por el trabajo que hizo para el distrito de bomberos y demás en New Castle”, dijo Samson durante los nombramientos del 5 de enero.

Según una declaración de la Oficina del Fiscal del Condado de Garfield compartida con Aspen Journalism y Aspen Public Radio el 21 de enero, actualmente no hay planes para reconsiderar otro borrador del acuerdo intergubernamental, ya que las dos partes “se encuentran en un punto muerto”.

Sin un acuerdo formal firmado, dos nuevos miembros en la junta y el director ejecutivo del distrito bibliotecario jubilándose en abril, el futuro de las bibliotecas y la controversia sobre si restringir ciertos libros es incierto.

A pesar de su preocupación por el aumento de la censura en todo el país, LaRue se mantiene cautelosamente optimista en cuanto a que la actual junta de la biblioteca elegirá a un candidato cualificado para sustituirlo y seguirá protegiendo la “libertad de lectura”.

“Me preocupa el papel de las bibliotecas en la sociedad estadounidense y el esfuerzo muy marcado y partidista del Partido Republicano, que está patrocinando todo tipo de legislación en todo el país para criminalizar los libros y a las personas que proporcionan acceso a ellos”, dijo LaRue. “Pero, hasta ahora, el condado de Garfield está haciendo un trabajo maravilloso al resistirse a este tipo de intentos de denigración, y... creo que hemos hecho un buen trabajo al mantener nuestras políticas, mantener la calma y seguir adelante”.

Por su parte, McLin espera superar la controversia sobre la restricción de libros. En su segundo mandato en la junta de la biblioteca, espera centrarse en garantizar que las bibliotecas sigan respondiendo a los cambios tecnológicos y a las necesidades de la comunidad, entre otras cosas aumentando las asociaciones con organizaciones externas como el Colorado Mountain College y el banco de alimentos Lift-Up, para que sigan siendo un recurso valioso en el futuro.

“Creo que la verdadera historia no es la controversia, sino todo lo que las bibliotecas públicas ya están haciendo y pueden seguir haciendo por nuestra comunidad”, afirmó McLin.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.