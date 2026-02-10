Los maestros faltan al trabajo por enfermedad y los estudiantes salen a la calle para protestar contra el ICE

Read this article in English.

Manifestantes de todo Estados Unidos y del valle de Roaring Fork celebraron manifestaciones el 30 de enero para condenar la violencia perpetrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Minneapolis.

Varios maestros de la escuela Glenwood Springs High School faltaron al trabajo por enfermedad la noche del 29 de enero, lo que llevó a los administradores a cerrar la escuela al día siguiente debido a la falta de personal.

Varias personas colaboraron en la organización de una protesta junto a Mountain Action Indivisible en Grande Avenue el 30 de enero, entre quienes se encontraba Brit DeFord, entrenador educativo que fue docente de español y desarrollo del idioma inglés.

“He enseñado a muchos estudiantes, algunos de los cuales son inmigrantes, y creo que es muy importante que los estudiantes vean que sus profesores se solidarizan con ellos, independientemente de su estatus migratorio”, dijo DeFord. “Los queremos aquí; les queremos”.

Los maestros se comunicaron a través de llamadas de Zoom y mensajes de texto grupales antes de decidir emprender una acción colectiva como parte de una huelga general a nivel nacional, durante la cual los manifestantes abandonaron sus puestos de trabajo y las escuelas y se abstuvieron de ir de compras.

“Los mejores educadores trabajan para proteger a las personas más vulnerables, y algunos de nuestros estudiantes son personas vulnerables”, dijo DeFord. “Por eso estamos aquí”.

Los organizadores estimaron que cientos de manifestantes se presentaron el 30 de enero frente a la escuela Glenwood Springs High School antes de caminar por Grande Avenue.

Aidan Goldie, maestro de física, dijo que no había visto a los maestros organizar una manifestación de este tamaño desde que comenzó a trabajar para el distrito escolar Roaring Fork, pero que las tácticas extremas del ICE justificaban una respuesta sin precedentes.

Goldie comentó: “Hasta donde sé, esto es algo inédito desde que soy maestro titular en Glenwood Springs High School. Sin embargo, estamos ante situaciones fuera de lo común. Por ese motivo, considero que esta nueva acción por parte del profesorado es adecuada, aunque no me resulta inesperada”.

Añadió que el distrito escolar ha experimentado un descenso en la matriculación en los últimos años, en parte porque las familias están abandonando el valle de Roaring Fork por miedo a la detención de inmigrantes.

Muchos estudiantes también asistieron a la protesta, agradecidos de que sus maestros se manifestaran en contra de ICE.

“Sinceramente, me ha emocionado mucho”, dijo Andrea Ruiz, de 16 años, a las puertas de su escuela. “Me ha hecho muy feliz ver que mis propios maestros, en mi propia escuela estaban dispuestos a faltar un día solo por esto. Me hace muy feliz”.

Ruiz añadió que asistió a la protesta para luchar por los derechos de aquellos que no pudieron estar allí.

Los estudiantes de Carbondale se manifiestan

Las escuelas preparatorias de Carbondale permanecieron abiertas el 30 de enero, pero decenas de estudiantes se manifestaron en protesta, a los que se unieron estudiantes de preparatoria de Glenwood Springs.

Se reunieron en la rotonda de Carbondale, en el cruce de la autopista 133 y Main Street, para mostrar su apoyo a los inmigrantes y su rechazo al ICE.

Ondeaban banderas mexicanas y estadounidenses y llevaban pancartas con lemas como “Protejan los derechos humanos”, “Abolición del ICE, deporten la ignorancia” y “Existir no es un delito”.

Sierra Burkholder, estudiante de tercer año de la escuela Roaring Fork High School, dijo que muchos estudiantes no se enteraron de las protestas hasta la noche del 29 de enero o la madrugada del 30 de enero, pero eso no impidió que ella y sus compañeros de clase se presentarán.

“Es repugnante lo que está pasando”, dijo. “Están matando a personas inocentes. Detuvieron a un niño de cinco años. Están deteniendo a personas que no han cometido ningún delito.

“Creo que es muy poderoso que en un pueblo pequeño hablemos de lo que vemos que está pasando en zonas más grandes. Aquí no hay mucha presencia del ICE, pero suficiente”.

Las protestas tuvieron lugar dos días después de una detención del ICE en Old Snowmass el miércoles.

Otros estudiantes de la escuela Roaring Fork High School no asistieron a clase el 30 de enero, entre ellos Lucas Munn.

“No apoyamos lo que está haciendo el ICE”, dijo. “Va en contra de la Constitución”.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.