La nueva propuesta de viviendas en Cattle Creek atrae a multitudes y suscita debate

Una noche de miércoles a finales de febrero, cientos de personas acudieron al campus Spring Valley del Colorado Mountain College para asistir a una reunión pública sobre un proyecto de construcción de viviendas al oeste de Carbondale.

Muchos de los asistentes tenían opiniones muy firmes sobre el proyecto.

Mandy Kotzman, una residente de Carbondale que vestía un chaleco de plumas y llevaba el pelo recogido en dos trenzas, había acudido para expresar su oposición.

“Personalmente”, dijo, “creo que necesitamos más espacios abiertos que casas”.

Más de 10 minutos antes de la hora de inicio de la reunión, las 6 de la tarde, la sala principal se había llenado por completo, lo que obligó a la gente a trasladarse a otras salas o al vestíbulo.

Muchas de las personas que acudieron eran mayores, incluido un grupo de mujeres con sombreros de copa adornados con flores y que llevaban instrumentos. Esperaban poder tocar una canción.

Pero los comentaristas públicos esperaron durante horas para hablar, sin éxito.

La reunión fue una oportunidad para que el promotor del proyecto, Harvest Roaring Fork LLC, respondiera a las preocupaciones de la Comisión de Planificación del condado de Garfield, y para que los miembros de la comunidad pudieran expresar sus comentarios públicos.

El 19 de febrero, la comisión recomendó a los comisionados del condado de Garfield que denegaran la solicitud de recalificación del promotor para construir una urbanización de 1500 viviendas en una franja de terreno de 283 acres entre el río Roaring Fork y la autopista 82, frente a Cattle Creek Road.

El proyecto, conocido como Harvest Roaring Fork , o simplemente “Harvest”, ha suscitado un polémico debate en toda la comunidad. Para algunos, supone un impulso muy necesario para el parque inmobiliario del valle, sobre todo por su énfasis en viviendas más pequeñas y asequibles. Para otros, representa la desaparición del “carácter rural” del valle, la suburbanización de uno de sus últimos espacios abiertos.

Richard Myers es socio gerente de Realty Capital, con sede en Texas, la empresa de desarrollo inmobiliario detrás de Harvest. Apeló a las emociones que rodean la crisis de la vivienda en la región.

"Quizá ya han visto titulares así", comentó antes de presentar algunas estadísticas impactantes. El valle de Roaring Fork necesitará unas 7200 viviendas asequibles en los próximos 10 años para satisfacer la demanda. Los trabajadores se ven empujados cada vez más hacia el oeste, lo que se traduce en desplazamientos cada vez más largos.

En Basalt, Myers señaló un cambio demográfico. El número de niños menores de cinco años ha disminuido en un 42 % en los últimos 12 años, mientras que el número de personas mayores de 65 años se ha más que duplicado.

“Algo está pasando aquí”, afirmó. “El valle está perdiendo su capacidad para atraer a las familias”.

Myers cree que Harvest Roaring Fork puede ayudar a revertir esa tendencia.

Hizo hincapié en que la urbanización no sería otro River Valley Ranch, Aspen Glen o Iron Bridge con lujosas viviendas en grandes parcelas. En su lugar, mostró una representación artística de calles arboladas llenas de viviendas más pequeñas, estilo adosadas, que dan prioridad a la accesibilidad peatonal.

Habría una mezcla de viviendas asequibles a precio de mercado, con restricciones de propiedad o “ocupadas por residentes”.

Para Myers, es fundamental que no haya un campo de golf. Afirmó que los campos de golf atraen a propietarios de segundas residencias, mientras que Harvest está orientado a los trabajadores locales.

Presentó un desglose de los costes de algunas de las viviendas a precio de mercado. La más barata: 247 dólares por pie cuadrado para una vivienda de 1700 pies cuadrados, es decir, 421,000 dólares. Pero reconoció que esa cifra no incluye los costes del terreno ni la financiación.

Ante esto, la sala estalló en sonidos de incredulidad y sacudidas de cabeza.

Heather Hartman, miembro del personal de la Comisión de Planificación, también tenía sus dudas sobre la promesa de asequibilidad de Harvest.

“Para una familia joven del valle de Roaring Fork que se desplaza diariamente al trabajo, 400,000 dólares no es una cifra asequible”, afirmó.

La comisión también tenía otras preocupaciones: la congestión del tráfico en la autopista 82, el consumo de agua, el impacto en la fauna y el tamaño de la urbanización. Una vez construida, sería el doble de grande que Willits.

Sentimientos encontrados

Wes Miller, miembro de la Comisión de Planificación, ofreció una perspectiva diferente.

“Saben, lo único que oímos en la Comisión de Planificación de todo el valle es: necesitamos viviendas asequibles”, dijo.

“Es el mismo discurso de siempre, y luego nadie lo quiere en su barrio”.

El proyecto Harvest era, como mínimo, dijo, un intento de solucionar un problema que todo el mundo reconoce, pero sobre cuya solución nadie se pone de acuerdo.

Cuando los miembros de la comisión terminaron de hacer sus comentarios, la reunión ya había durado más de tres horas, lo que los llevó a posponer los comentarios del público hasta la próxima reunión.

John Gross, residente de Carbondale, era uno de los que esperaban intervenir. Tras escuchar la presentación de Myers, tenía sentimientos encontrados sobre el proyecto.

“Para conseguir una comunidad transitable, se necesita una cierta densidad”, afirmó. “Contar con un centro comercial que ofrezca servicios básicos de guardería, alimentación, ese tipo de servicios, médicos... Ese es el tipo de comunidad residencial que yo apoyaría”.

Sin embargo, otros aspectos del proyecto le preocupan. Cuestionó la descripción que hizo Miller de la propiedad como un paisaje en gran parte árido.

El emplazamiento propuesto limita con una servidumbre de conservación que contiene una importante zona ribereña a lo largo del río Roaring Fork. Gross también señaló que lo que Miller describió como tierra “despojada” de vegetación útil es una de las últimas grandes áreas que quedan de hábitat invernal para alces y ciervos en la parte baja del valle de Roaring Fork.

“Construir esta urbanización allí acabará con este último refugio para muchas de las criaturas que aún pueden bajar al valle”, afirmó.

Sobre el proyecto, Gross añadió, en general, “es una mezcolanza de algunas cosas en realidad buenas y otras realmente malas”.

La próxima audiencia pública sobre la urbanización Harvest tendrá lugar el 11 de marzo en el campus Spring Valley del Colorado Mountain College.

