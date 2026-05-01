Carbondale pretende aliviar la escasez de viviendas con una normativa simplificada sobre las unidades de vivienda adicionales

Read this article in English.

La oferta de vivienda es escasa en el valle de Roaring Fork, pero la construcción de nuevas unidades puede resultar polémica o tener un coste prohibitivo.

Con la reciente actualización de la normativa municipal sobre unidades de vivienda adicionales (ADU, por sus siglas en inglés), el Consejo de Administración de Carbondale espera incentivar a más residentes a construir viviendas en sus propios terrenos.

Según el Consejo de Administración, es posible que las viviendas adicionales se integren adecuadamente en el entorno urbano de ciertas calles y callejones. Estas unidades pueden adoptar formas como sótanos renovados, estudios sobre garajes o pequeñas casas independientes ubicadas en patios traseros.

Se trata de una solución a nivel individual para la crisis de la vivienda.

Durante los debates de marzo sobre la nueva normativa, algunos miembros del consejo mencionaron como ejemplo el barrio de uso mixto ubicado en torno a Lincoln Avenue, al norte de la calle principal de Carbondale.

Durante una reunión el 10 de marzo, el concejal Colin Laird señaló que los barrios de Carbondale no tienen el mismo nivel de diseño que la zona de Lincoln Avenue. "Sin embargo, cuando analizamos casos exitosos, ese es el modelo que observamos. ¿Qué podríamos hacer para incentivar a la gente a seguir ese ejemplo?", preguntó.

La normativa de Carbondale relativa a las ADU ha estado regulada durante años por diversos códigos y reglamentos, bajo la supervisión de distintas oficinas, juntas y comités. Los concejales reconocieron que este sistema ha dificultado y generado confusión en el proceso de obtención de permisos.

A partir de 2014, se han otorgado permisos y construido aproximadamente dos docenas de ADU en Carbondale. Un poco más de la mitad de estas viviendas requerían permisos de uso del suelo.

Otras se construyeron en zonas de la ciudad con restricciones de uso del suelo más flexibles.

La ciudad espera que las actualizaciones de su normativa sobre las ADU agilicen el proceso.

"Consideramos que las unidades de vivienda adicionales son un tipo de estructura realmente flexible que puede utilizarse de muchas formas diferentes a lo largo de su vida útil como estructura, y básicamente solo estamos tratando de facilitar su proceso de adquisición", afirmó el alcalde saliente, Ben Bohmfalk, en una reunión de la junta celebrada el 14 de abril.

Las actualizaciones normativas permiten que las ADU sean unos 150 pies cuadrados más grandes e incluyan más habitaciones. La reciente normativa introduce mayor flexibilidad en los requisitos de estacionamiento para las nuevas unidades, al eliminar la obligación de asignar una plaza de estacionamiento exclusiva por cada ADU. Además, se pueden construir ADU en la zona histórica del casco antiguo de Carbondale, previa revisión por parte de la Comisión de Preservación Histórica.

Las actualizaciones también crean un sistema de revisión de dos niveles, en el que las ADU ubicadas en una estructura existente requieren un permiso de construcción, y las ADU que requieran obras exteriores requieren una revisión administrativa del plano de la obra.

Algunas áreas de Carbondale, como Crystal Village, Crystal River y River Valley Ranch, se consideran Distritos de Unidades Planificadas (PUD). Estos distritos están sujetos a un marco normativo particular respecto al uso del suelo, por lo que sería necesario modificar el código correspondiente para autorizar la presencia de ADU.

La mitad de los residentes de un PUD deben dar su consentimiento para iniciar un cambio normativo. Sin embargo, la Junta de Administradores de Carbondale aclaró que la propia junta o la Comisión de Planificación y Zonificación de la ciudad también pueden iniciar una enmienda en esas comunidades.

Si bien el objetivo de la normativa actualizada es aliviar la crisis de la vivienda, las ADU en Carbondale no tienen totalmente prohibido su uso como alquileres a corto plazo.

El mercado de la vivienda a corto plazo, tanto las ADU como otras modalidades, se rige por una normativa independiente. Carbondale limita el número de unidades de alquiler a corto plazo a 50, pero a mediados de abril solo había 23 unidades autorizadas en la ciudad.

Esta noticia fue traducida por Dolores Duarte.