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Exalumnos y una organización sin fines de lucro local traen de vuelta al Folklórico al valle de Roaring Fork

Aspen Public Radio | By Regan Mertz
Published May 1, 2026 at 12:15 PM MDT
Los maestros y alumnos de Folklórico posan para una foto tras una clase el miércoles 15 de abril de 2026 en el Third Street Center de Carbondale.
Dance Initiative
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Foto de cortesía
Los maestros y alumnos de Folklórico posan para una foto tras una clase el miércoles 15 de abril de 2026 en el Third Street Center de Carbondale.

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En la parte trasera de un estudio de danza del Third Street Center de Carbondale suena música folklórica tradicional mexicana.

Los alumnos están aprendiendo una danza folklórica, lo que supone el regreso de esta tradición al valle de Roaring Fork por primera vez en meses.

El Aspen Santa Fe Ballet suspendió su programa de danza folklórica a principios de este año tras la jubilación de su director, que llevaba muchos años al frente del mismo.

Ahora, tres exalumnos, junto con Dance Initiative, organización sin fines de lucro con sede en Carbondale, han revitalizado el programa este mes.

Los alumnos, que asistieron a clases de baile durante unos doce años con el Aspen Santa Fe Ballet, ahora están al frente. Lizbeth Horta, de 17 años, es una de esos alumnos.

Dance Initiative se puso en contacto con ella a principios de este año. Ella dijo que no podía rechazar la oportunidad de enseñar a una nueva generación de bailarines de Folklórico.

"Solo intentamos transmitírselo y que lo recuerden, lo recuperen y lo aprendan", dijo. "Siento que era una gran oportunidad y no quería dejarla pasar".

Juan Lemus, de 18 años, es otro exalumno que está pasando a formar parte de la próxima generación de maestros. Afirmó que, tras haber sido alumno durante más de una década, convertirse en maestro ha supuesto un nuevo reto.

"Enseñar no es fácil. Ninguno de nosotros lo había hecho antes. Así que, sin duda, es una experiencia nueva", dijo. "Pasar de ser alumnos a ser maestros nos ha enseñado a ver la perspectiva de todo”.

La clase se reúne una vez a la semana en el Third Street Center, donde alrededor de una docena de alumnos de primaria locales aprenden los pasos de la danza folklórica mexicana.

"En general, es algo maravilloso poder transmitir esta cultura a la generación futura", dijo Ángel Romero, de 20 años, otro alumno convertido en maestro. "No es solo para latinos o mexicanos. Cualquiera puede participar".

La clase de baile seguirá reuniéndose durante este mes y el próximo, y los tres maestros esperan actuar en un evento comunitario a finales de este verano.

“Esta noticia fue traducida por Dolores Duarte.”
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Regan Mertz
Regan is a journalist for Aspen Public Radio’s Art's & Culture Desk. Regan moved to the Roaring Fork Valley in July 2024 for a job as a reporter at The Aspen Times. While she had never been to Colorado before moving for the job, Regan has now lived in ten different states due to growing up an Army brat. She considers Missouri home, and before moving West, she lived there and worked at a TV station.
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