Los conocimientos de educación cívica en EE. UU. van en declive. ¿Podrían ser de ayuda los concursos de educación cívica?

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Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas , los conocimientos de educación cívica entre los alumnos de octavo grado en Estados Unidos llevan más de una década en declive.

La organización sin fines de lucro Youthentity, con sede en Carbondale, está tratando de mejorar el acceso a la educación cívica y organizó su primer concurso de educación cívica esta semana.

Veinte estudiantes de secundaria de Basalt, Carbondale y Glenwood Springs viajaron a Carbondale para poner a prueba sus conocimientos de educación cívica en tres rondas.

Los tres mejores estudiantes participarán en el concurso estatal de educación cívica en julio. El mejor estudiante de Colorado viajará posteriormente a Washington D.C. en otoño para representar al estado a nivel nacional.

Concursos similares, como los de ortografía, han ayudado a las escuelas a alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje.

Daniela Agudelo, directora de programas de Youthentity, habló con Regan Mertz, de Aspen Public Radio, sobre el nuevo concurso.

La conversación siguiente se editó para mayor claridad y brevedad.

Regan Mertz: ¿Podría explicarme cómo surgió la idea del concurso de educación cívica? ¿Por qué la organización decidió que quería abordar este tema?

Daniela Agudelo: Creemos que encaja muy bien con nuestra misión de brindar oportunidades a los jóvenes desde una edad temprana. Cuando hablamos de conocimientos financieros, no es algo que se aprenda en la escuela preparatoria. Es algo que se puede empezar a aprender desde los siete años o incluso antes, ¿verdad?

Es la misma idea que con la participación cívica. ¿Cuáles son los problemas de nuestras comunidades que estamos tratando de abordar? Y los niños tienen ideas increíbles que aportar. Así que esta es solo otra oportunidad para que los estudiantes participen desde una edad temprana.

Mertz: ¿Por qué cree que es importante que los niños participen en la educación cívica desde una edad temprana?

Sé que este es el primer año que Youthentity forma parte de un concurso de educación cívica, pero ¿sabe si existe algún tipo de investigación o evidencia que demuestre que estos concursos contribuyen a que los estudiantes participen más en la vida cívica a medida que crecen?

Agudelo: Desde la perspectiva de un educador, basándome simplemente en lo que sé que es cierto, si haces que los estudiantes participen a una edad temprana, participarán más en sus comunidades. Es una oportunidad para que desarrollen también su autoestima y sentido de identidad. Por lo tanto, es una oportunidad para que se sientan orgullosos de sí mismos y desarrollen ese sentido de pertenencia.

Tienen que ponerse delante de un micrófono igual que yo aquí, ¿verdad? Y eso es estresante para los alumnos de sexto, séptimo y octavo grado, que quizá no tengan experiencia hablando ante un público, es decir, en discursos públicos. Por eso, les estamos brindando esa oportunidad de empezar a desarrollar esas habilidades a una edad temprana.

Mertz: ¿Qué mostró la cantidad de estudiantes inscritos y la variedad de escuelas sobre el interés en la educación cívica en el valle?

Agudelo: Bueno, el simple hecho de saber cuántos conocimientos aportan estos chicos, ya da una idea del interés que existe. Les proporcionamos una guía de estudio. Quiero decir, si hablamos de la Constitución, la educación cívica en general y el marco del gobierno, se trata de un tema muy complejo. Hay muchos subtemas diferentes que se derivan de ello, pero estos alumnos se han esforzado mucho.

Mertz: ¿Cómo se aseguraron de que se inscribieran o presentaran su solicitud para el concurso de educación cívica niños de todos los orígenes?

Agudelo: Me alegro de que me haya hecho esa pregunta, porque es sin duda algo que ha sido una prioridad para nosotros: asegurarnos de que los estudiantes se sintieran representados. Esa fue una de las razones por las que también elegimos a nuestros jueces con mucho cuidado. Queríamos asegurarnos de que los estudiantes se sintieran reflejados en ellos también. Así que tenemos a Christina Montemayor y a Steven Moreno. Ambos son latinos destacados de la comunidad que están haciendo cosas fantásticas.

Para nosotros era realmente importante asegurarnos de que los estudiantes sintieran eso. Y tenemos algunos estudiantes que son latinos, que son personas de color, y es realmente importante que ellos también se sientan representados.

Mertz: Muchas gracias por venir, Dani. Se lo agradezco de verdad.

Agudelo: Gracias por invitarnos.

Mertz: Por supuesto.

El apoyo a esta serie "Nonprofit Spotlight" proviene de la Fundación Comunitaria de Aspen.

“Esta noticia fue traducida por Dolores Duarte.”