La organización Age Friendly Carbondale toma medidas para preparar a la comunidad ante los riesgos de incendios forestales

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Las agencias locales y federales encargadas de la lucha contra los incendios forestales advirtieron de que este verano el oeste de los Estados Unidos se enfrentaría a una temporada de incendios muy activa.

La organización sin fines de lucro del valle de Roaring Fork, Age Friendly Carbondale, decidió tomar medidas al respecto.

El grupo solicitó la subvención AARP Challenge Grant, que les proporcionó fondos para crear un cartel de preparación ante incendios forestales que se expondría en los puestos de los mercados de agricultores y se presentaría en las reuniones del gobierno local.

Age Friendly Carbondale también adquirió artículos básicos para kits de emergencia que se repartirían de forma gratuita en dichos eventos.

Ted Zislis es el tesorero y responsable del proyecto de esta organización sin fines de lucro.

Hablaron con Regan Mertz, de Aspen Public Radio, sobre el trabajo que está realizando el grupo y lo que aún queda por hacer.

La conversación siguiente fue editada para mayor claridad y brevedad.

Regan Mertz: Carbondale es la única comunidad adaptada a las personas mayores del valle de Roaring Fork. ¿Qué significa eso exactamente?

Ted Zislis: Age Friendly Carbondale era en un principio una organización sin fines de lucro centrada en atender las necesidades de nuestra creciente población de personas mayores, concretamente en Carbondale, donde esta población está adquiriendo un peso significativo. Por ello, a lo largo de los años hemos llevado a cabo diversos proyectos de servicio público.

Hemos instalado bancas a lo largo de los senderos donde la gente pueda sentarse a descansar cerca de un parque o en lugares similares. Hemos creado pequeños parques de forma dispersa por toda la comunidad. Este año hemos llevado a cabo una importante renovación de la autopista 133, que va desde la autopista 82 hasta Redstone.

A partir de la primavera, todo el mundo comentaba lo seco que había sido nuestro invierno, y nos quedábamos esperando a que estallaran los incendios forestales, y, efectivamente, así fue. De repente, se generó un gran debate sobre los incendios forestales y su prevención en todas nuestras comunidades. Pensamos que este era un buen proyecto en el cual trabajar este año, para ayudar a concientizar a la comunidad sobre cómo prepararse para evitar que su casa se queme.

Mertz: Y la subvención "challenge grant" aporta fondos a Age Friendly Carbondale para llevar a cabo este tipo de iniciativas contra los incendios forestales. ¿Podría explicarme en qué consiste esa iniciativa?

Zislis: Asistí a varias de las presentaciones que se han celebrado a lo largo y ancho del valle, coordinadas a través de uno de nuestros colaboradores, Roaring Fork Wildfire Collaborative, que colabora con los cuerpos de bomberos de todo el valle, y asistí a varias de esas presentaciones. Lo que vi en ellas fueron, en particular, dos publicaciones que me llamaron la atención.

Una fue elaborada por los cuerpos de bomberos de todo el valle, desde Aspen hasta Glenwood, titulada Living with Wildfire (Cómo vivir con los incendios forestales), y la otra es un folleto elaborado por la Universidad Estatal de Colorado en colaboración con el Servicio Forestal del Estado de Colorado. Se trata de los científicos que estudian los incendios forestales y analizan por qué se queman las viviendas.

Así pues, desglosé estos folletos y los convertí en un póster muy grande y de aspecto bastante complejo. En él se explica qué deben hacer para preparar su vivienda, si es posible, y el entorno que la rodea, en función de la superficie de terreno de que dispongan, a continuación, se aborda cómo obtener la información sobre alertas de emergencia.

Mertz: En estos eventos comunitarios a los que asiste, ¿ha oído a alguien seguir su consejo y volver a casa para poner en práctica lo aprendido?

Zislis: Lo interesante cuando empecé el proyecto fue intentar averiguarlo. Bueno, es una idea bonita que tenga que llevar a cabo este proyecto y ofrecer esta capacitación, pero ¿la gente realmente la necesita? ¿Les interesa de verdad?

Así que elaboré una pequeña encuesta en la que intentaba plantear a la gente preguntas básicas, simplemente como punto de partida para entablar una conversación y averiguar cuál es su mentalidad. La primera pregunta era, “Da igual adónde vaya, siempre hay un artículo sobre incendios forestales. ¿Cree que se está dando demasiada importancia a los incendios forestales?”. Y estoy tratando de averiguar, como comprenderá, cuáles son las actitudes de la gente.

Y resulta bastante sorprendente la cantidad de personas que opinan desde, “Vivo en Carbondale, somos una comunidad segura, nunca ocurre nada malo en Carbondale, no me preocupa”, hasta “Vivo en el campo, pero estoy rodeado de campos de regadío y, por lo tanto, mi casa nunca se quemará. No sé si eso es cierto o no", pasando por quienes comentaban, "Sí, lo he vivido en primera persona, tuvimos un incendio en Missouri Heights, bla, bla, y tuve que evacuar durante unas horas o lo que sea, pero mi casa está bien". Ya sabe, hasta otras personas que están profundamente preocupadas.

Mertz: ¿Hay algo que le gustaría añadir sobre lo que no haya tenido ocasión de preguntarle?

Zislis: Muchas de las personas, es decir, la mayoría de las que suelen vivir aquí, se consideran bastante activas y con buena salud. Pero veo a muchas personas que entran en la franja de edad más avanzada y, a medida que envejecemos, todos empezamos a perder nuestras capacidades, por lo que dependen cada vez más de sus amigos, familiares y vecinos; por eso, hacer llegar esta información a ese grupo de personas, en particular, cobra cada vez más importancia.

El apoyo a esta serie "Nonprofit Spotlight" proviene de la Fundación Comunitaria de Aspen.

"Esta noticia fue traducida por Dolores Duarte."