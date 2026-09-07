Carbondale se retira del grupo de trabajo regional contra la delincuencia

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La Junta de Administradores del municipio de Carbondale votó por unanimidad el martes, 25 de agosto, por la noche a favor de retirarse de un grupo de trabajo especial de las fuerzas del orden del condado de Garfield, debido a la preocupación de que su junta directiva no hubiera aclarado adecuadamente el rol del grupo en la aplicación de la legislación sobre inmigración.

El grupo de trabajo especial para la aplicación de la ley y la respuesta a problemas específicos o SPEAR, es un pequeño equipo de investigadores locales con formación en lucha contra el narcotráfico, trata de personas, robos de vehículos y atracos, entre otros delitos graves. Asimismo, colaboran con organismos estatales y federales, como el FBI, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en determinados casos.

La legislación del estado de Colorado prohíbe a los agentes de policía locales detener a personas únicamente por infracciones civiles de inmigración. Sin embargo, la inquietud de la comunidad sobre la forma en que el grupo de trabajo colaboraba con los agentes federales de inmigración se intensificó tras un incidente ocurrido en junio de 2025 en Glenwood Springs. Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Garfield prestaron ayuda a HSI trasladando a una persona a DeBeque, y al menos un agente de SPEAR participó en dicho traslado.

El administrador municipal de Carbondale, Ryan Hyland, afirmó que dichas preocupaciones se manifestaron a través de correos electrónicos, cartas al director y comentarios públicos en las asambleas municipales. Los residentes también recibieron mensajes directos de los concejales, muchos de los cuales mostraban su preocupación por la falta de claridad en cuanto a las normas de gobernanza de SPEAR y a su forma de compartir información.

Hyland explicó a los concejales el 25 de agosto que participar en SPEAR tiene su valor, ya que ayuda a la policía local a resolver delitos más complejos. No obstante, añadió, “También es importante garantizar que nuestra comunidad se sienta siempre a gusto, ya sea al entrar aquí para recibir servicios, al llamar al 911 o al hacer una llamada a la centralita”.

En una asamblea municipal celebrada en Carbondale el 28 de abril, el jefe de policía Kirk Wilson reconoció esas preocupaciones y solicitó a los concejales que le concedieran tiempo para colaborar con la junta directiva de SPEAR con el fin de actualizar su memorando de entendimiento y aclarar su papel en la aplicación de la legislación en materia de inmigración.

“La ley de Colorado deja claro que la aplicación de la legislación en materia de inmigración es una responsabilidad federal, no local, y nuestras prácticas deben reflejarlo”, dijo. “No creo que las fuerzas del orden locales deban participar en la aplicación de la ley en materia de inmigración. Punto".

Wilson también hizo hincapié en que el departamento de policía depende de la confianza de la comunidad para desempeñar su labor de forma eficaz, y que los agentes no pueden proteger a las personas que tienen miedo de interactuar con ellos, por lo que se comprometió a asistir a las reuniones de la junta directiva de SPEAR y a abogar por que se incluyan estas modificaciones en el memorando de entendimiento del grupo de trabajo.

Sin embargo, cuando el acuerdo se actualizó y se finalizó este verano, Wilson consideró que no cumplía con los requisitos del municipio. Afirmó que SPEAR y Carbondale no estaban de acuerdo en cuanto al nivel de detalle adecuado para un memorando de entendimiento, pero subrayó que no ha visto ninguna prueba de que SPEAR esté infringiendo las leyes estatales. En un memorándum dirigido al personal municipal el mes pasado, señaló que el memorando de entendimiento exige a SPEAR que respete las leyes estatales y federales, pero no aborda específicamente la aplicación de la normativa de inmigración en el ámbito civil.

“Esa diferencia no significa que SPEAR esté actuando de forma ilegal”, dijo Wilson. “No he visto pruebas de que SPEAR participe en la aplicación de la normativa de inmigración en el ámbito civil ni de que comparta información de forma ilegal con ese fin”.

La Junta de Administradores del municipio de Carbondale siguió las indicaciones de Wilson y votó por unanimidad a favor de retirarse de SPEAR el 25 de agosto. La ciudad de Glenwood Springs también puso fin a su colaboración con SPEAR en abril debido a preocupaciones similares.

Chris Hassig, miembro de la Junta de Administradores de Carbondale, agradeció los esfuerzos de Wilson por añadir más detalles al memorando de entendimiento en los últimos meses.

“Creo que fue un buen ejercicio intentar ver si podíamos propiciar un cambio dentro de la estructura de este, y también proteger las relaciones que se habían forjado”, Hassig dijo.

Según un correo electrónico enviado por Wilson el miércoles, salir de SPEAR conlleva varias consecuencias. Además de perder el acceso a la asistencia de SPEAR, señaló que también pierden la capacidad para llevar a cabo investigaciones complejas y su voz activa para ayudar a dar forma al grupo de trabajo.

“Esos eran los beneficios reales para nuestro departamento y una razón importante por la que yo deseaba tener la oportunidad de seguir participando y ver si podíamos resolver nuestras inquietudes”, Wilson dijo.

A pesar de esas pérdidas, Wilson señaló que Carbondale mantiene sus relaciones con los cuerpos de seguridad vecinos, y que salir de SPEAR no altera la capacidad de la localidad para prestar o recibir apoyo.

El 25 de agosto, los administradores de Carbondale afirmaron que, a pesar de las diferencias actuales, desean dejar la puerta abierta a futuras colaboraciones con SPEAR.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Garfield, uno de los principales socios de SPEAR, no abordó directamente las preocupaciones de Carbondale sobre el memorando de entendimiento, pero señaló que el municipio no está obligado a participar en el grupo de trabajo.

El sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario, colabora en la supervisión del grupo de trabajo y ha desmentido anteriormente las acusaciones de que SPEAR haya infringido las leyes estatales de inmigración.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.