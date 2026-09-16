Entre las prioridades de las escuelas de Roaring Fork se encuentran la reducción del ausentismo escolar crónico y el apoyo a estudiantes con necesidades especiales

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Cuando un estudiante falta a clase por enfermedad o por un asunto familiar, normalmente no se considera un problema grave, ya que estas cosas suceden en la vida.

Pero cuando faltan el diez por ciento del curso escolar, eso sí es un problema. En ese momento se les considera estudiantes con ausentismo escolar crónico.

Y en lo que respecta a los estudiantes con ausentismo escolar crónico, la superintendente de las Escuelas de Roaring Fork, Anna Cole, afirmó en una reciente reunión del consejo escolar: “No estamos donde quisiéramos estar en cuanto a esos indicadores”.

Frenar el ausentismo escolar crónico es la máxima prioridad entre las iniciativas del plan estratégico del distrito. Cole señaló que el distrito también se centra en una segunda prioridad: un nuevo marco de clases diarias destinado a apoyar mejor a los estudiantes con necesidades especiales, lo que Cole describió como “una gran puesta en marcha”.

“Es un proyecto importante”, dijo Cole a los miembros de la junta del Distrito Escolar de Roaring Fork en una reunión celebrada el 26 de agosto. “Afecta a todas las aulas de nuestro distrito, a todos los centros educativos. Es un componente clave para reforzar la participación cognitiva de todos nuestros alumnos”.

‘Un proceso bastante sólido’

Si bien el distrito se centra en abordar el ausentismo escolar crónico, cabe señalar que las tasas de ausentismo de las escuelas de Roaring Fork son mejores que las de la mayoría de los demás centros del estado.

Los datos de asistencia correspondientes al curso escolar 2025-2026, publicados la semana pasada por el Departamento de Educación de Colorado, muestran que el ausentismo escolar y el ausentismo crónico en las escuelas de Roaring Fork descendieron más de un uno por ciento en comparación con el año escolar anterior, hasta situarse en el 24.7 %. Esta cifra es mejor que la media estatal, que se sitúa en el 27.5 %.

No obstante, la Sra. Cole considera que el distrito puede mejorar aún más.

“Tenemos un plan de asistencia bastante sólido, pero la experiencia vivida por los niños, las familias y nuestras escuelas ha puesto de manifiesto aspectos en los que podemos mejorar en materia de comunicación y apoyo”, explicó a los miembros del consejo.

El ausentismo crónico ha aumentado a nivel nacional desde la pandemia de COVID-19 y es más frecuente en comunidades con estudiantes y familias de bajos ingresos.

Algunos investigadores también señalan que el ausentismo entre los niños latinos ha aumentado drásticamente debido al temor a las redadas del ICE y a la deportación.

El informe sobre asistencia escolar de Colorado muestra que, durante el último año escolar, la tasa de ausentismo crónico entre los estudiantes latinos alcanzó el 37.2 %. En el caso de los estudiantes blancos, fue del 20.4 %.

“Las diferencias entre los grupos raciales y étnicos siguen siendo amplias”, reconoció el departamento en una publicación.

Cole afirmó que el personal del distrito se encuentra en las primeras fases de elaboración de un plan para abordar el absentismo crónico. La superintendente señaló que los planes incluirán el estudio de las políticas de asistencia de otros distritos y la colaboración con el Consejo Asesor de Equidad del distrito, un grupo formado por estudiantes, padres y miembros de la comunidad que aportan sugerencias sobre la política del distrito.

“Este será un proceso bastante exhaustivo para profundizar en nuestros planes”, afirmó Cole, y añadió que tiene previsto presentar una política de asistencia revisada a la junta en primavera.

Apoyo a los estudiantes que a menudo se quedan rezagados

Mientras el distrito considera un nuevo plan para abordar el ausentismo crónico, ya está poniendo en marcha un plan para su segunda prioridad, que se ha estado elaborando durante los últimos dos años.

La campaña, denominada “Aprendizaje riguroso para todos”, se centra en las necesidades de los estudiantes con discapacidades, los estudiantes latinos y los que están aprendiendo inglés. Implica un plan de estudios diario que es “de alta calidad, riguroso y culturalmente relevante”, según la página web de las Escuelas de Roaring Fork.

La Sra. Cole explicó a los miembros de la junta que el nuevo plan de estudios se centra “en todas las aulas, todos los días, en todos los grados y en todas las áreas de contenido”.

Los maestros desempeñarán un papel fundamental en esta nueva iniciativa, ya que tendrán la tarea de reforzar sus habilidades de observación, retroalimentación y orientación con los estudiantes con necesidades especiales.

Para ayudar a los maestros en esta nueva tarea, el distrito ha instaurado un día al mes en el que los maestros salen antes de la escuela, dedicado a aplicar los planes de clase diarios.

“La preparación de nuestros maestros es tan diversa como la de nuestros estudiantes”, afirmó Cole. “Contamos con maestros que tienen muchísima experiencia trabajando con estos estudiantes. También contamos con maestros nuevos que quizá necesiten más apoyo”.

La Sra. Cole señaló que, aunque el plan se centra en grupos específicos de estudiantes, todos ellos se beneficiarán.

“Sabemos que, si satisfacemos las necesidades de esos grupos, estaremos empleando estrategias que ayuden a todos los estudiantes a acceder a los contenidos y a los estándares propios de su nivel de estudios”, afirmó.

Esta noticia fue traducida por Dolores Duarte