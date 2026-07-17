Aspen Wildfire Foundation's Annual Gala
Aspen Wildfire Foundation's Annual Gala
Our signature annual fundraising event celebrates community leadership and the partnerships that make wildfire resilience possible. Guests enjoy an unforgettable evening while helping fund projects that protect Aspen for generations to come. New this year: Farm-to-Table fare by The Farmer & Chef.
Aspen Fire Station
$150
05:30 PM - 08:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Event Supported By
Aspen Wildfire Foundation
Aspen Fire Station
420 E Hopkins AveAspen, Colorado 81611