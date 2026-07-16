© 2026 Aspen Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Dog Day Afternoon Community Carnival

Dog Day Afternoon Community Carnival

Please join us for our
7th Annual Dog Day Afternoon!
Sunday, July 19th from 11am-3pm
at the Aspen Animal Shelter
101 Animal Shelter Road, Aspen

All friendly dogs on leash are welcome!

Everything is FREE! We'll have delectable food & drinks, adoptable pets, veterinarian & trainer consults, nail trims, Bounce House, art station, face painting, photo booth, music by DJ Naka G, magic and much more!

Aspen Animal Shelter
Free
11:00 AM - 03:00 PM on Sun, 19 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Aspen Animal Shelter
https://www.friendsoftheaspenanimalshelter.org
Aspen Animal Shelter
101 Animal Shelter Rd
Aspen, Colorado 81611