Dog Day Afternoon Community Carnival
Dog Day Afternoon Community Carnival
Please join us for our
7th Annual Dog Day Afternoon!
Sunday, July 19th from 11am-3pm
at the Aspen Animal Shelter
101 Animal Shelter Road, Aspen
All friendly dogs on leash are welcome!
Everything is FREE! We'll have delectable food & drinks, adoptable pets, veterinarian & trainer consults, nail trims, Bounce House, art station, face painting, photo booth, music by DJ Naka G, magic and much more!
Aspen Animal Shelter
Free
11:00 AM - 03:00 PM on Sun, 19 Jul 2026
Event Supported By
Aspen Animal Shelter
Aspen Animal Shelter
101 Animal Shelter RdAspen, Colorado 81611