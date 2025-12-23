Climate Curve, con sede en Aspen, lanza un premio sobre el metano para soluciones a las emisiones agrícolas

Read this article in English.

Jacquelyn Francis fundó The Global Warming Mitigation Project en 2017 cuando se dio cuenta de que los emprendedores climáticos existentes en todo el mundo necesitaban más visibilidad.

Desde entonces, la organización con sede en Aspen, ahora llamada Climate Curve, ha otorgado 2.75 millones de dólares a 80 innovadores que trabajan para frenar el cambio climático. Los galardonados han recaudado 2,870 millones de dólares en inversiones.

En febrero de 2026, Climate Curve lanzará un nuevo premio centrado en las emisiones de metano de los sistemas alimentarios. El Premio Climate Curve: Metano distribuirá 200,000 dólares entre ocho soluciones de todo el mundo.

Francis declaró a Michael Fanelli, de Aspen Public Radio, que las emisiones de metano están aumentando en todo el mundo y que frenarlas podría actuar como un “la medida” para disminuir el efecto del calentamiento global.

La siguiente conversación ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Michael Fanelli: Hábleme del próximo premio sobre el metano.

Jacquelyn Francis: Será el primer premio de este tipo centrado en los sistemas alimentarios. Y eso significa básicamente todo, desde el suelo hasta el suelo. Es decir, todo lo que se cultiva en la agricultura, el ganado, el transporte de los productos. Y también los residuos, como lo que ocurre antes y después de tirarlos, y es una idea de economía circular de ciclo completo.

MF: ¿Por qué es importante centrarse ahora en el metano?

JF: El metano está aumentando en nuestro mundo en este momento, y no se está haciendo mucho al respecto. Es un gas de efecto invernadero muy potente. De hecho, se dispersa en la atmósfera con bastante rapidez. Y es un gas que atrapa el calor, concretamente un 85 % más que el dióxido de carbono. Por lo tanto, si fuéramos capaces de reducir el impacto del metano producido por el hombre, podría considerarse como un freno de emergencia para el calentamiento global que está ocurriendo en este momento. Esto nos daría más tiempo para superar algunos de los otros sistemas más arraigados que tenemos en nuestro mundo en lo que respecta a los combustibles fósiles. Básicamente, toda nuestra civilización está cayendo en un volcán, y la [reducción] del metano es una forma de frenar nuestra caída.

MF: Parece que esto podría tener un enfoque agrícola. ¿Puede hablarnos de cómo podría ser relevante para los habitantes de aquí, en el valle de Roaring Fork?

JF: Sí, claro, la agricultura y los residuos [forman] parte de nuestros sistemas alimentarios. Hay formas de cultivar los alimentos de manera diferente que producen menos emisiones. Hay formas de alimentar al ganado de manera diferente para aumentar su capacidad de digerir los alimentos, de modo que no produzcan tanto metano. También hay suplementos que se pueden administrar al ganado y vacunas que pueden reducir sus emisiones de metano en un 80-85 %. Muchas empresas están trabajando en cubrir los vertederos para capturar las emisiones de metano y luego utilizarlas como fuente de energía.

MF: Lo principal que hace su organización es el Premio Keeling Curve. Sé que ha habido muchos, pero ¿se le ocurre algún ejemplo de un proyecto destacado y memorable que haya ganado?

JF: Hay algunos que realmente se han convertido en oportunidades de inversión increíbles. Uno de ellos es una empresa llamada LanzaTech , que ahora cotiza en bolsa y fabrica materiales a partir de carbono procedente de todo tipo de fuentes. Una de las cosas en las que están trabajando es el combustible sostenible para la aviación. He trabajado mucho con LanzaTech, porque me interesa mucho la idea de crear un mercado en torno al combustible sostenible para la aviación. La verdadera barrera para el combustible sostenible para la aviación no es la tecnología y lo que se puede hacer con soluciones biotecnológicas en el combustible para la aviación, sino que cuesta más. Y como sociedad no estamos realmente dispuestos a pagar más por nuestro combustible para la aviación, lo que me parece algo que debería cambiar. Así que LanzaTech es una de ellas. Tenemos muchas soluciones basadas en la naturaleza que me parecen súper interesantes. Una de ellas, Canopy Planet , se centra en las cadenas de suministro y en obtener productos de fuentes verificadas que sigan buenas prácticas.

MF: ¿Hay algo más que quiera comentar?

JF: Creo que una de las cosas que me gustaría que sus oyentes escucharan es que este es un problema que se puede solucionar. En mi opinión, hay cuatro crisis existenciales en nuestro mundo. La guerra nuclear; el impacto de un asteroide; algún tipo de virus o agente biológico mucho más potente que COVID que acabe con toda la humanidad; y el cambio climático, es decir, el cambio de los sistemas climáticos. Creo que la gente no entiende que se trata de un problema muy importante que podemos resolver, y que probablemente sea el más solucionable de los cuatro gracias al ingenio humano y al impulso que estamos generando. Podemos hacerlo. Solo tenemos que invertir más dinero, concienciar más y afrontar el reto, tal y como los seres humanos hemos sido capaces de hacer en muchas otras situaciones. Es una tarea enorme, pero podemos hacerlo, y las oportunidades que rodean a este reto son inmensas. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que hay que hacer algo al respecto, y que tenemos que hacerlo ahora, pero que podemos hacerlo.

MF: Muy bien, creo que es una buena nota para terminar. Jacqueline, muchas gracias por hablar conmigo hoy.

JF: Gracias a usted también, Michael.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.