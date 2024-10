'Me abrió los ojos': el primer viaje a México ofrece perspectiva y oportunidad a un beneficiario local del DACA

You can find an English-language version of this story here.

Miguel González está estudiando para ser electricista. Nació en México pero creció y fue a la escuela entre Glenwood Springs y New Castle, y es beneficiario de DACA. En 2012, el presidente Barack Obama puso en marcha el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia , que ofrece a los inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños protección temporal contra la deportación y les permite trabajar legalmente. Los titulares de DACA no pueden salir de Estados Unidos, o de lo contrario corren el riesgo de perder sus protecciones y de que se les prohíba volver a entrar en Estados Unidos durante un máximo de 10 años. Pero en mayo, González y varios otros beneficiarios de DACA recibieron un permiso federal de viaje llamado “ advance parole ” (permiso para salir de viaje) para viajar a la Ciudad de México a un programa de liderazgo con la organización sin ánimo de lucro de defensa de los latinos Voces Unidas. El permiso también ayudó a González a cumplir un requisito para su solicitud de tarjeta de residencia, documentar su entrada legal en Estados Unidos a su regreso. En esta historia, realizada por Halle Zander, González relata los beneficios y los retos a los que se enfrentó al crecer con DACA, cómo el viaje pudo ayudarle a adquirir un estatus seguro y cómo ha cambiado su percepción de México. Puede escuchar la historia o leer la siguiente transcripción.Halle Zander: Miguel González nació cuatro meses prematuro.

Miguel González: Tengo las fotos y las historias de mi madre de cómo cabía en la palma de su mano. Estuve en la incubadora unos cuatro o cinco meses. Luego le dijeron a mi madre: “Despídete, porque no va a sobrevivir”.

Zander: La familia de González se enfrentaba a un largo camino de facturas médicas, sin saber cuánto iban a costar sus cuidados.

Así que sus padres decidieron que viajar a EE. UU. era su mejor oportunidad.

González: Así que mi padre en realidad vino primero, y mi madre y yo nos quedamos. Y entonces, una vez que mi padre estuvo allí durante uno o dos meses, fue cuando le dijo a mi madre: “ De acuerdo, creo que deberían venir aquí”. El viaje - mi mamá me contaba las historias, porque éramos sólo mi mamá y yo. Yo tenía nueve meses (de edad). No tenía ni un año. Se sintió un poco bendecida por tenerme, porque la trataban de forma diferente a como trataban a los demás. Se dio cuenta de que, como me tenía en brazos, llovía: “Le daré un paraguas, pero los demás que se aguanten”. O algo así como: “Ella puede ir delante, y todos los demás, ir detrás y amontonarse”.

Zander: Una vez reunida la familia, empezaron a vivir en Glenwood Springs y luego se mudaron un poco por el valle del río Colorado a medida que González crecía. Cuando cumplió 15 años, su madre le animó a solicitar el DACA, una designación que él no acababa de entender, ni cuánto le ayudaría ni cuánto no. En el último año de la preparatoria, se dio cuenta de que aún no era elegible para muchas ayudas financieras.

González: Siempre me he enfocado bastante bien, porque quiero ir a la universidad, y mantuve mis calificaciones altas y me fue muy bien y me inscribí en la Sociedad Nacional de Honor y esas cosas. Y tenía todos los requisitos de la lista excepto el de ser ciudadano estadounidense. Así que creo que fue entonces cuando realmente me afectó, la parte de ser indocumentado.

Zander: A pesar de perder estas oportunidades, González seguía decidido a ir a la universidad. Empezó a estudiar justicia penal en el Colorado Mountain College.

González: Ya había solicitado y me habían aceptado en la academia de policía. Es algo que he querido hacer desde que era pequeño. No sé, desde que era pequeño, mi objetivo principal era el FBI. Pero no voy a ir a trabajar como agente de policía por mi condición. Agente de policía - tienes que ser ciudadano. Aún lo tengo como plan B. No lo he olvidado. Así que tal vez si tengo la oportunidad de obtener mi tarjeta de residencia, definitivamente tal vez me dedicaría a las fuerzas del orden.

Zander: Pero para obtener su tarjeta de residencia, González necesitaba una entrada legal. Al salir del país y regresar, y hacer que la aduana le inspeccione, marca una casilla, acercándole a ese estatus seguro, que le permitiría perseguir algunos de sus grandes sueños, volver y obtener su título, e incluso servir en las fuerzas del orden. Pero más que un requisito de la solicitud, el viaje podría ayudarle a pintar un cuadro de México: cómo vivía su familia y de dónde venía.

González: Poder volver es simplemente increíble, porque realmente no tengo una imagen de México. Sólo tengo fotos. Sólo veo lo que veo en la televisión, lo que veo en las películas. Así que tengo tantos estereotipos, supongo que se puede decir, y por fin puedo experimentar un poco de cómo es. Una vez en el vuelo y todo, estaba nervioso, sin duda. Realmente no me di cuenta hasta que bajé del avión, cuando estaba conduciendo hacia aquí. Aunque no es mi ciudad natal, mis padres crecieron viviendo en México de esta manera... por lo que pasaron. Y es (un) estilo de vida diferente en Estados Unidos comparado con el de aquí. Así que es algo conmovedor ... ver cómo mis padres, por lo que pasaron, con lo que crecieron. Después de la primera noche, me dije: “ Bueno, ya estamos aquí. Disfrutemos y preocupémonos de volver más tarde. Disfrutemos de estos días y ya nos preocuparemos de todo lo demás el martes, cuando volvamos a Denver”.

Zander: González pasó el viaje aprendiendo sobre políticas comerciales y climáticas de Estados Unidos que repercuten en la migración, los grandes sistemas en juego y las fuerzas económicas a las que tuvieron que enfrentarse sus abuelos mientras administraban la granja familiar. Pero también pudo explorar. Cuando González era pequeño y estaba enfermo, toda su familia soñaba con que algún día pudiera visitar una iglesia especial en Ciudad de México.

González: Basílica de Guadalupe - ahí es donde quiere que vaya a visitar, porque se remonta a cuando yo nací. Mi abuela y mis tíos decían: “Va a salir adelante. Va a luchar y podrá visitar ese lugar cuando sea mayor”. Es una locura para mí que esté aquí ahora, y casi esté a punto de ir a visitar ese lugar.

Zander: De vuelta en el aeropuerto, cuando llegó la hora de regresar a Colorado, González pudo percibir que algunos de sus amigos de viaje estaban nerviosos sobre si pudieran o no volver a entrar en EE.UU. Así que González está contando chistes, tratando de mantener el ambiente ligero, pero está lidiando con sus propios sentimientos sobre el regreso a casa.

González: Estaba un poco triste, porque no quería volver. Tenía una mentalidad muy negativa sobre México. Ahora que estaba allí, me abrió los ojos.

Zander: Todos llegan a casa sanos y salvos, y de vuelta en Colorado, González no pierde ni un segundo. Vuelve a trabajar jornadas de 16 horas como aprendiz de instalador de líneas, aprendiendo a ser electricista.Su ética de trabajo la heredó de sus padres, que mantienen una granja a la vez que realizan otros trabajos.

González: Mi padre, después de un largo día de trabajo, está con los caballos las 24 horas del día. Para mí, eso es realmente reconfortante, porque está haciendo lo que le gusta, y tengo la oportunidad de experimentarlo con él. Me hace esforzarme, trabajar el doble que él, para poder tener lo que quiero. Cuando estoy en el trabajo o algo así, pienso: “Oh, estoy cansado de esto”. Pero pienso en el pasado y me digo: “Mi padre lo hizo. Yo también puedo hacerlo”.

Zander: Ahora González está un paso más cerca de conseguir su tarjeta de residencia, y no piensa perder mucho tiempo. Parece entusiasmado con lo que podría hacer con ese estatus.

González: Ahora volviendo, teniendo mi entrada legal, hay más posibilidades para mí de conseguir mi tarjeta de residencia y esas cosas. Si algún día pudiera conseguir mi tarjeta de residencia, sería una oportunidad increíble. Y me gustaría volver a mi ciudad natal, donde nací, y tener yo mismo una imagen de cómo es.

Nota del editor: Esta es la segunda historia de una serie de tres partes que documenta los viajes de los beneficiarios de DACA en México y cómo los viajes podrían cambiar sus vidas en el valle del río Colorado. La tercera historia sigue a Alan Muñoz, que organizó el viaje como beneficiario de DACA él mismo y se reconectó con su familia extendida por primera vez en décadas.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.