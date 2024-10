El último proyecto de Habitat for Humanity en Glenwood Springs pretende hacer más asequible la propiedad de la vivienda.

You can find an English-language version of this story here.

Las personas que trabajan en el valle Roaring Fork pronto podrían tener una nueva oportunidad de comprar un condominio a un precio más asequible en Glenwood Springs.

La organización local sin fines de lucro Habitat for Humanity del valle Roaring Fork (Habitat RFV) tiene planes para convertir un edificio de apartamentos ya existente cerca de la zona comercial de Glenwood Meadows en condominios con restricciones de escrituras.

La organización tiene un contrato y espera cerrar la venta del edificio de apartamentos L3 at Green Leaf Lofts, de 2 años de antigüedad, en el 253 de Wulfsohn Road, a finales de este mes. El precio de venta del contrato no se ha hecho público.

Gobiernos locales, distritos escolares y otros empleadores están aportando fondos al esfuerzo por comprar el edificio al propietario y promotor Stoneleigh Companies a cambio de reservas prioritarias que darían a esas entidades cierto control sobre quién puede comprar la unidad reservada.

El edificio cuenta con 88 apartamentos de alquiler libre con precios de alquiler mensual listados que comienzan en $1,896 para un estudio y $2,450 para una unidad de una habitación, pero la organización sin fines de lucro planea convertir los apartamentos en condominios de propiedad restringida por escritura una vez que los contratos de arrendamiento actuales lleguen a su fin.

Aunque la presidenta de Habitat RFV, Gail Schwartz, cree que los alquileres asequibles también son importantes, hay una notable falta de oportunidades para comprar una casa en el valle.

“Cuando tienes a una familia o a un individuo en una posición de propiedad de su casa, eso estabiliza a esa familia y tiene beneficios financieros, las prestaciones para los niños, la salud mental y los beneficios académicos”, dijo Schwartz. “Creemos que la propiedad es la forma en que la gente permanecerá en las comunidades”.

El lunes, Habitat envió una carta al actual administrador de la propiedad del edificio para notificar a los inquilinos los próximos cambios y la oportunidad de comprar una unidad.

“Habitat RFV se compromete a apoyar a los residentes actuales tras la conversión y a trabajar con residentes y empleados cualificados para comprar unidades en la conversión L3 o reubicarse en viviendas comparables”, dice la carta. “Como la estabilidad de la vivienda sigue siendo una prioridad para Hábitat RFV, haremos todo lo posible para ayudar a los residentes a buscar alojamientos alternativos en varias propiedades de los alrededores, si así lo desean”.

Una vez que se compre el edificio y se complete el proceso de conversión, los compradores, incluidos los actuales inquilinos, deberán cumplir ciertos requisitos de ingresos y de otro tipo, teniendo preferencia las personas que trabajen en los condados de Garfield, Pitkin y Eagle.

“Queremos que la gente viva y trabaje en sus comunidades”, dijo Schwartz. “La gente que trabaja en nuestras comunidades turísticas se desplaza hasta Fruita, así que ayudemos a la gente a acercarse”.

La ciudad de Glenwood Springs contribuye con $3 millones al proyecto de conversión de condominios L3 de Habitat, la mitad en forma de subvención de $1.5 millones y la otra mitad como préstamo. El financiamiento de la ciudad proviene de un aumento del impuesto de hospedaje que los votantes locales aprobaron en 2022 para apoyar la vivienda asequible.

A cambio, al menos 15 personas que trabajen en la ciudad tendrán la oportunidad de comprar una unidad restringida por escritura a un precio subvencionado.

Según Habitat, el año pasado sólo se vendieron en Glenwood Springs seis unidades del mercado libre por debajo de los $500,000.

Los precios de las unidades propuestos por la organización sin fines de lucro para cualquier persona entre el 70% y el 150% de los ingresos familiares medios de la zona (AMI) en el condado de Garfield, que es de $82,772, oscilarán entre $320,000 para un estudio (454 pies cuadrados) y $388,000 para una unidad de un dormitorio (722 pies cuadrados). Algunas de las unidades tendrán un precio más elevado para quienes ganen más del 150% del AMI pero sigan trabajando en la zona. Los pagos mensuales propuestos de la hipoteca y las cuotas de la HOA no superarán el 30% de los ingresos del propietario.

La alcaldesa de Glenwood Springs, Ingrid Wussow, reconoció que este proyecto no resolverá el problema de la vivienda, pero es un ejemplo de los esfuerzos creativos que se necesitan en una ciudad y una comunidad que han experimentado uno de los mayores crecimientos del valor de la vivienda del país en los últimos 20 años.

“Cada vez más miembros de nuestra comunidad no pueden permitirse permanecer aquí por los salarios que perciben”, dijo Wussow. “Y para los que vienen a cubrir puestos absolutamente esenciales en el hospital, en nuestro distrito escolar, en el servicio de comidas e incluso en las tiendas de comestibles, es una dura relación entre lo que se gana y lo que cuesta vivir aquí”.

Los comisionados del condado de Pitkin votaron el 3 de octubre por unanimidad unirse a Glenwood Springs y a otros socios locales que contribuyen al proyecto, entre ellos el condado de Garfield, el pueblo de Snowmass Village, el distrito de protección contra incendios de Roaring Fork, el distrito escolar de Roaring Fork, las bibliotecas del condado de Garfield y Rocky Mountain Pizza en Glenwood Springs. En total, se han recaudado $5.6 millones de estos socios y Habitat sigue en conversaciones con otros posibles donantes, incluida la ciudad de Aspen.

A cambio de una subvención de $450.000 de los fondos del condado reservados para iniciativas de vivienda, los empleados del condado de Pitkin tendrán prioridad para comprar tres de las unidades restringidas por escritura.

El sheriff del condado de Pitkin, Michael Buglione, espera que los ayudantes del sheriff y el personal de emergencias locales puedan beneficiarse de la compra.

“Tengo ayudantes que viven tan lejos como Rifle y cuando recibimos esa llamada urgente, el tiempo de respuesta es de más de dos horas”, dijo Buglione. “Así que este es un gran comienzo para aquellos que quieran acercarse al trabajo y formar parte de la comunidad del condado de Pitkin”.

Buglione añadió que también está trabajando para conseguir viviendas para sus ayudantes en edificios residenciales existentes en terrenos propiedad de Pitkin County Open Space and Trails a lo largo de la carretera 133 en el valle de Crystal River.

“Sería mi sueño si pudiera conseguir un par de unidades en las zonas de Aspen, Snowmass, Basalt y el condado rural de Pitkin”, dijo. “ Se trata de volver a los principios básicos de la policía de proximidad, que la policía forme parte de la comunidad y llegue a conocerla”.

Schwartz coincidió en que el objetivo final es ayudar a la gente a vivir donde trabaja, y su organización sin fines de lucro está trabajando en una serie de proyectos en toda la región, incluida una propuesta de producción de viviendas modulares e instalaciones de capacitación en Rifle, con la que confía impulsar el cambio.

Basándose en el propio estudio de viabilidad reciente de Habitat para la instalación de producción de viviendas modulares y en dos estudios realizados en 2019 y 2022 por la Coalición Regional de Vivienda de las Montañas Occidentales, la organización sin fines de lucro calcula que existe un déficit actual de unas 6,000 viviendas para personas que ya trabajan en los condados de Pitkin, Garfield y Eagle.

“No estamos hablando de traer a nadie nuevo a nuestras comunidades cuando decimos que necesitamos 6,000 viviendas para dar a la gente un lugar asequible donde vivir que esté cerca de la comunidad en la que trabajan", dijo Schwartz. “Esto no es un motor de crecimiento, es una cuestión humanitaria en la que la gente se desplaza hasta cinco horas al día, viviendo varias familias en una casa móvil con altos alquileres o altos precios de los lotes”.

Con los retos de la vivienda y la escasez de trabajadores en todo el país, Schwartz reconoce que existe un problema nacional que debe abordarse a todos los niveles, y confía en que las asociaciones de colaboración como la que existe entre empresarios locales, gobiernos, agentes inmobiliarios, promotores y organizaciones sin fines de lucro en el proyecto L3 serán clave.

“Nos corresponde a todos asumir responsabilidades porque lo que hace que una comunidad sea una comunidad es un sistema de cuidado de salud, un sistema escolar, son los servicios, es una calle principal vibrante”, dijo. “Pero nada de eso puede ser una realidad sin empleados estables”.

Esta historia ha sido realizada a través de una colaboración de reportaje sobre justicia social entre Aspen Journalism y Aspen Public Radio.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.