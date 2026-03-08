Un bufete de abogados envía una carta de cese y desistimiento al sheriff del condado de Garfield por una supuesta aplicación ilegal de la ley de inmigración

Read this article in English.

El bufete de abogados sin fines de lucro Towards Justice, con sede en Denver, envió el 25 de febrero una carta de cese y desistimiento al sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario, alegando que su oficina ha “violado la ley de Colorado que limita la colaboración de las fuerzas del orden locales con las autoridades civiles de inmigración” y exigiendo el cese de estas acciones.

Vallario declaró a Aspen Journalism y Aspen Public Radio el 25 de febrero que aún no había leído la carta y que no haría comentarios sobre las acusaciones hasta que pudiera revisarlas con el abogado del condado de Garfield. Vallario ha negado acusaciones similares en el pasado, sosteniendo que su oficina cumple con las leyes estatales, incluso cuando colabora con las autoridades federales de inmigración.

El director ejecutivo de Towards Justice, David Seligman, un abogado que se postula este año como fiscal general del estado, confirmó que la carta formal y no vinculante podría ser el primer paso para una demanda contra la Oficina del Sheriff del condado de Garfield.

“Realmente esperamos que estos casos no tengan que acabar en un litigio”, dijo Seligman. “Parece que lo que estamos viendo aquí podría ser una flagrante ilegalidad, y esperamos que, al sacar a la luz estas cuestiones, el sheriff del condado de Garfield cumpla con la ley”.

En su carta, Towards Justice incluye pruebas extraídas de declaraciones oficiales realizadas por la oficina del sheriff, testimonios de testigos, informes publicados, documentación de incidentes y comunicaciones obtenidas a través de la Ley de Registros Abiertos de Colorado. El bufete de abogados sostiene que las pruebas demuestran que Vallario ha apoyado a la oficina del sheriff en la violación de varias leyes estatales aprobadas en los últimos años.

Oficina del sheriff del condado de Garfield El sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario, dijo a Aspen Journalism y Aspen Public Radio el 25 de febrero que no haría comentarios sobre las acusaciones hasta que pudiera revisarlas con el abogado del condado. Vallario ha negado acusaciones similares de que su oficina haya colaborado ilegalmente con las autoridades federales de inmigración en el pasado.

Concretamente, el proyecto de ley 19-1124 de la Cámara de Representantes prohíbe a los agentes del orden arrestar y detener a personas basándose en solicitudes civiles de detención por motivos de inmigración sin una orden firmada por un juez federal, y el proyecto de ley 25-276 del Senado impide a los funcionarios estatales y locales revelar o dar acceso a información personal no pública con el fin de ayudar a las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial.

Estas leyes estatales no solo tienen como objetivo garantizar que los limitados recursos locales no se utilicen para fines federales, sino que, según la carta de cese y desistimiento, también tienen por objetivo proteger la seguridad pública.

“Cuando los residentes, tanto ciudadanos como no ciudadanos, temen que el contacto con las fuerzas del orden locales pueda acarrear consecuencias civiles colaterales en materia de inmigración, son menos propensos a denunciar delitos, cooperar como testigos o proporcionar información crucial durante las investigaciones”, afirmó Towards Justice en su carta del 25 de febrero. “Con el tiempo, este efecto disuasorio debilita la seguridad de la comunidad para todos”.

La carta de Towards Justice se produce después de que el grupo de defensa local liderado por latinos Voces Unidas presentara múltiples denuncias a la Oficina del fiscal general de Colorado durante el último año solicitando que investigara a la Oficina del Sheriff del condado de Garfield por su presunta colaboración ilegal con las autoridades federales de inmigración. Un portavoz de la Oficina del fiscal general declaró a Aspen Public Radio y Aspen Journalism el 25 de febrero que “todas las denuncias son revisadas por el personal”, pero que “no puede confirmar ni comentar nada sobre las investigaciones”.

Jack Supple / foto cortesía Un coche sale del estacionamiento exterior del centro de detención Geo ICE en Aurora el 7 de octubre. Luis Armando Rivas Martínez, residente del condado de Garfield, que estuvo detenido en el centro durante meses antes de ser deportado, es uno de los principales casos en los que tanto Towards Justice como Voces Unidas alegan que los agentes del sheriff del condado de Garfield colaboraron ilegalmente con las autoridades federales de inmigración.

Colaboración en la detención

La detención de Luis Armando Rivas Martínez es uno de los principales casos en los que tanto Towards Justice como Voces Unidas alegan que los agentes del sheriff del condado de Garfield ayudaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en una detención civil por motivos de inmigración a través de su grupo de trabajo Special Problems Enforcement and Response (SPEAR, por sus siglas en inglés). Según el sitio web de la Oficina del Sheriff del condado de Garfield, el grupo de trabajo interinstitucional se creó en 2022 como una forma de que las fuerzas del orden locales compartieran información y colaboraran con las agencias federales es para hacer frente a delitos como el tráfico de drogas y de personas, así como robos de coches y allanamientos.

Rivas vino a Estados Unidos de México en 2004 y pasó 18 años viviendo, trabajando y formando una familia en Carbondale y Glenwood Springs.

Cuando llegó, trabajó como manitas en Aspen y en el cercano barrio de Starwood, una comunidad privada y cerrada situada a unos cinco kilómetros de la ciudad. Con el tiempo, Rivas montó su propio negocio de manitas y gestión inmobiliaria y contrató a otras personas para que le ayudaran.

A pesar de no tener residencia legal, Rivas dijo que pudo crear una vida relativamente estable en el valle, incluso el pago de sus impuestos y la obtención de una licencia de conducir , lo cual es posible para los inmigrantes indocumentados según la ley de Colorado.

“Empecé trabajando con una familia en Starwood, me contrataron durante tres años y tuve la oportunidad de desarrollar todas mis habilidades en esa casa”, dijo Rivas en una entrevista con Aspen Public Radio y Aspen Journalism. “Luego empecé a conseguir más clientes... y así fue como mi empresa empezó a crecer... y en esos 13 años, cada vez que podía dar trabajo a otra persona, lo hacía”.

Aunque Rivas intentó varias veces solicitar la residencia legal en Estados Unidos, incluso a través del matrimonio con una ciudadana estadounidense, sus intentos fueron infructuosos. Sus posibilidades de obtener la residencia legal se redujeron considerablemente en 2016, cuando fue acusado de tomar fotos en el baño de mujeres de un gimnasio local.

Rivas niega haber tomado las fotos y se declaró inocente, pero fue condenado y sentenciado a cuatro años de libertad condicional y tratamiento de psicoterapia.

“De 2016 a 2020, cumplí con la libertad condicional y la psicoterapia”, dijo Rivas. “También me dijeron que se me inscribiría en el registro de delincuentes sexuales”.

Según Rivas y un representante legal familiarizado con su caso, Rivas tenía que presentarse una vez al año en la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield para proporcionar información personal actualizada, como su dirección actual, para el registro de delincuentes sexuales. Su última presentación estaba prevista para finales de abril de 2025.

“Me presenté en la oficina del sheriff para completar mi registro y lo hice con éxito”, dijo Rivas.

Poco más de un mes después, el 3 de junio, tras salir de Walmart en Glenwood Springs con un carrito lleno de comestibles, Rivas fue arrestado y detenido por un agente encubierto de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la principal rama investigadora del ICE, con la ayuda de cinco asistentes del sheriff del condado de Garfield, según las imágenes de la cámara corporal del incidente revisadas por Aspen Public Radio y Aspen Journalism a través de una solicitud de registros públicos.

Foto cortesía Esta es una captura de pantalla de un video grabado por un residente que presenció la detención de Luis Armando Rivas Martínez el 3 de junio frente al Walmart de Glenwood Springs. El video muestra a dos agentes del sheriff del condado de Garfield, uno con uniforme de la fuerza especial SPEAR y otro con uniforme normal de sheriff, escoltando a Rivas hasta la parte trasera de su coche patrulla.

De allí, dos agentes del condado de Garfield llevaron a Rivas en su coche patrulla a una gasolinera en DeBeque, donde Rivas fue transferido a la custodia del ICE. Más tarde fue trasladado a la oficina de la agencia en Grand Junction y luego al centro de detención del ICE en Aurora. Rivas estuvo detenido durante cuatro meses, durante los cuales su familia buscó ayuda legal, pero no pudieron apelar su orden de deportación y Rivas fue finalmente deportado a México.

“Estos tipos del condado de Garfield estaban tratando de limpiar la ciudad de 'tipos como yo'“, dijo Rivas. “Fui declarado culpable de una acusación anterior, pero pagué la acusación. Pagué la libertad condicional. Pagué la psicoterapia. Pagué todo lo relacionado con mi caso”.

Según la ley de Colorado aprobada en 2019, las fuerzas del orden locales no pueden detener a una persona únicamente por su situación migratoria y solo pueden ayudar a las autoridades federales de inmigración con una detención si existe una orden judicial emitida por un juez federal.

En un informe del caso elaborado por Nate LaGiglia, el asistente del sheriff y agente del grupo de trabajo SPEAR que llevó a Rivas a DeBeque, LaGiglia declaró que él y sus compañeros del grupo de trabajo acordaron ayudar a HSI como parte de SPEAR porque Rivas era “buscado por cargos federales”.

Sin embargo, Rivas afirmó que durante su detención no se le presentaron cargos penales activos ni órdenes judiciales. Towards Justice y Voces Unidas realizaron búsquedas en los registros públicos y no encontraron ninguna orden judicial contra Rivas.

Las imágenes de la cámara corporal de la detención de Rivas tampoco muestran pruebas de que se presentara una orden judicial. En cambio, el agente de HSI le dijo a Rivas que “lo llevaban por cargos de aduanas e inmigración”.

Cuando se le preguntó en una entrevista el 30 de septiembre sobre la detención del 3 de junio, Vallario dijo que sabía que uno de sus ayudantes había ayudado a transportar a Rivas porque el agente de HSI que dirigía la operación no tenía una jaula de protección para asegurar a los detenidos en su vehículo y que no creía que esto violara la ley estatal.

“Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los demás agentes y oficiales de las fuerzas del orden, así como la seguridad del público”, afirmó Vallario. “No hacemos 20 preguntas; no le preguntamos al agente: "¿Quién es? ¿Por qué se le busca? ¿Se trata de una detención penal? ¿Se trata de una detención administrativa?". Lo único que dijeron fue: "Por mi seguridad, ¿pueden transportar a este hombre hasta donde se encuentra nuestro personal, que cuenta con el equipo adecuado para llevarlo a Grand Junction?", y eso es lo que hicimos”.

Deep Gulasekaram, profesor de inmigración y derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en Boulder, dijo que la ley estatal es clara en cuanto a que los asistentes del sheriff local no pueden ayudar a arrestar o detener a una persona sin una orden judicial, pero la cuestión de qué constituye “arresto” y “detención” depende en última instancia de los tribunales de Colorado.

Gulasekaram afirmó que existen interrogantes respecto a la interpretación del lenguaje utilizado en esta ley de Colorado. “Dicho esto, la retención de una persona en la que se restringe su libertad de movimiento, de estar libre de restricciones, es lo que normalmente consideramos un arresto o una detención, ... y por lo tanto, cuando los agentes del orden de Colorado suben a alguien a un coche, esposado, para transportarlo, es difícil ver cómo eso no es un arresto o una detención de la persona”.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio El presidente y director ejecutivo de Voces Unidas, Alex Sánchez, habla durante una manifestación en defensa de los derechos de los inmigrantes en Glenwood Springs el 10 de marzo de 2024, en respuesta a una resolución aprobada por los comisionados del condado de Garfield que declara la zona como “condado no santuario”. Voces Unidas ha presentado múltiples denuncias ante la fiscalía general de Colorado durante el último año solicitando que se investigue a la Oficina del Sheriff del condado de Garfield por presunta colaboración ilegal con los funcionarios federales encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Traslados a la cárcel e intercambio de información

Además de ayudar directamente al ICE con al menos un arresto civil por motivos de inmigración, Towards Justice y Voces Unidas han alegado que la Oficina del Sheriff del condado de Garfield también ha violado la ley estatal al compartir “información de identificación personal” sobre personas que no es de dominio público para ayudar a las autoridades federales de inmigración en la cárcel del condado de Glenwood Springs, así como a través de su participación en el grupo de trabajo SPEAR.

Según la ley estatal, la información de identificación personal incluye datos como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el estatus migratorio de una persona.

En un artículo publicado el 10 de febrero de 2025, el Aspen Daily News informó de que Vallario dijo que su departamento solo coopera con las autoridades federales de inmigración en la medida en que lo permite la ley estatal. Sin embargo, en el mismo artículo, Vallario también habría dicho al periódico que, si el ICE o cualquier otra agencia policial solicitara información sobre una persona de interés, como la dirección o el lugar de trabajo de un residente, su oficina proporcionaría esa información con o sin una orden judicial penal.

Tanto Towards Justice como Voces Unidas alegan que las declaraciones públicas anteriores de Vallario y los registros públicos que han obtenido demuestran que la oficina del sheriff ha coordinado con el ICE la liberación de inmigrantes arrestados por cargos locales de su cárcel; ha retenido a personas más allá de su fecha de liberación programada manipulando el tiempo de fianza; y ha facilitado el traslado directo de reclusos a ICE sin una orden judicial en áreas no públicas de la cárcel, todo lo cual, según las organizaciones, viola las leyes estatales.

“Múltiples testimonios describen cómo [la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield] manipula y organiza los procedimientos de liberación para facilitar la aplicación de la ley de inmigración civil a petición del ICE”, afirmó Towards Justice en su carta del 25 de febrero. “Estas acciones incluyen la liberación de personas en áreas no públicas de la cárcel a las que el ICE tiene acceso especial, el acompañamiento de personas a las entradas traseras del ICE y el retraso intencionado de los trámites de liberación para dar tiempo al ICE a llegar”.

En uno de estos relatos, citado en el anuncio público de Towards Justice sobre su carta de cese y desistimiento, una madre local que no fue identificada en el comunicado de prensa para proteger su identidad dijo que recientemente fue deportada por el ICE con la ayuda de la Oficina del Sheriff del condado de Garfield.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Tarjetas bilingües con información básica sobre los derechos constitucionales de las personas se encuentran a la entrada de un debate comunitario celebrado el año pasado en Aspen sobre la aplicación de las leyes de inmigración. Uno de los principales temas de debate en el evento fue el de varias leyes estatales que limitan cómo y cuándo las autoridades locales pueden colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración.

“Me hicieron creer que me iban a liberar después de pagar la fianza. En cambio, cuando salí del baño lista para irme, vi al ayudante del sheriff junto a un agente del ICE”, dijo la mujer. “El agente del ICE me acompañó a la puerta trasera de la oficina del sheriff mientras mi hijo y mi amiga esperaban fuera. Estos funcionarios sabían que, como superviviente de violencia doméstica, tenía una solicitud de visado U pendiente y que era madre soltera con un niño pequeño con problemas de salud”.

En un artículo publicado por Colorado Public Radio el 16 de abril de 2025, Vallario reconoció en una declaración que la ley de Colorado prohíbe a su oficina retener a los reclusos en la cárcel más tiempo del que les corresponde cumplir por motivos de inmigración federal, pero también dijo que retendría a un recluso hasta seis horas —el tiempo máximo permitido antes de que la ley estatal exija su puesta en libertad tras haber pagado una fianza o cumplido una condena— si así lo solicita el ICE.

Según Gulasekaram, profesor de Derecho de la Universidad de Colorado, si una persona es puesta en libertad dentro del límite legal de seis horas, la cuestión es si ha sido “retenida más tiempo del que las fuerzas del orden la habrían mantenido en prisión”.

“La ley de Colorado nos dice esencialmente: "Sheriffs, fuerzas del orden locales, no pueden retener a alguien por motivos de inmigración solo porque el gobierno federal les haya pedido que lo retengan”, afirmó Gulasekaram.

En su carta del 25 de febrero, Towards Justice también expresó su preocupación por el hecho de que el grupo de trabajo SPEAR permita además a la Oficina del Sheriff del condado de Garfield mantener una colaboración operativa y de intercambio de datos continua y sustancial con agencias federales, incluida HSI.

Gulasekaram dijo que las preocupaciones legales en torno a este tipo de grupos de trabajo interinstitucionales que reúnen a las fuerzas del orden locales y federales no son exclusivas del condado de Garfield ni siquiera de Colorado. Al igual que SPEAR, muchos de estos grupos de trabajo se formaron para hacer frente a los delitos violentos y al tráfico de personas y drogas, pero pueden infringir la ley cuando se utilizan para la aplicación de la ley de inmigración civil en los estados santuario.

“A menudo, la retórica y el tipo de defensas generales que se escuchan sobre estos grupos de trabajo conjuntos, como SPEAR, no reflejan la realidad sobre el terreno”, dijo Gulasekaram. “Lo que acaba sucediendo son estos casos comunes y corrientes, estas detenciones civiles por motivos de inmigración, y ahí es donde los sheriffs y estos grupos de trabajo conjuntos realmente comienzan a entrar en tensión o en conflicto activo con las restricciones estatales y la separación de las fuerzas del orden locales de la aplicación de la ley de inmigración”.

Ryan Macoubrie / Foto cortesía de Elizabeth Velasco La representante estatal Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, habla frente al Capitolio estatal el 2 de febrero sobre las nuevas protecciones para los inmigrantes que ella y otros legisladores están apoyando en esta sesión legislativa. Towards Justice incluyó correos electrónicos internos obtenidos en una solicitud de registros públicos que muestran al sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario, y a otros líderes locales de las fuerzas del orden haciendo comentarios despectivos sobre Velasco en respuesta a una foto de ella en una protesta de No Kings el año pasado.

Demostrar la intención

Towards Justice cree que las comunicaciones internas por correo electrónico obtenidas a través de la Ley de Registros Abiertos de Colorado y otras pruebas compartidas en su carta de cese y desistimiento respaldan su afirmación de que estas presuntas violaciones de la ley estatal por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield son probablemente intencionadas.

En un correo electrónico enviado a otros funcionarios policiales el 4 de marzo de 2025, Vallario criticó abiertamente la nueva propuesta SB 25-276 y expuso sus diversas preocupaciones con respecto a la legislación, entre ellas que prohibir al ICE “entrar en la zona segura de una cárcel, lo que se traduce en que el traslado de un detenido se realice en una zona pública”, crearía un “grave problema de seguridad pública”.

El proyecto de ley fue copatrocinado por la representante estatal Elizabeth Velasco, demócrata, y posteriormente fue aprobado por la legislatura estatal y promulgado como ley en mayo.

“Nunca me he negado a hacer cumplir una ley, pero no voy a cumplir con esta, si este borrador es el resultado final”, escribió Vallario al final de su correo electrónico de marzo de 2025. “Pueden llamarme "demandado" en una demanda para corregir esta estupidez pro-criminal”.

Towards Justice y Voces Unidas también han expresado su preocupación por unos correos electrónicos internos obtenidos recientemente en los que Vallario hacía comentarios despectivos hacia funcionarios públicos como Velasco y líderes de organizaciones como el director ejecutivo de Voces Unidas, Alex Sánchez, que han abogado por una mayor protección legal para las comunidades de inmigrantes.

En un correo electrónico enviado el 19 de junio a otros funcionarios policiales y gubernamentales, Vallario adjuntó una fotografía de Velasco tomada en una reciente protesta de No Kings en Glenwood Springs en la que aparece con un cartel que dice: “ICE es un grupo terrorista nacional”. En el correo electrónico, Vallario escribió: “Nuestra representante estatal del Distrito 57, Elizabeth Velasco. ¿No están orgullosos de ella? POS...”. La abreviatura “POS” se utiliza ampliamente como insulto y significa “pedazo de mierda”.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Velasco dijo que, aunque no le sorprendía la declaración de Vallario dada su postura sobre la aplicación de las leyes de inmigración y su retórica pasada, sus declaraciones tienen consecuencias preocupantes que la afectan a ella y a la comunidad.

“Da miedo pensar que nos ponemos en contacto con las fuerzas del orden cada vez que hay una emergencia, que confiamos en ellas en nuestros peores momentos, y sentir que no puedo tener eso, es muy molesto”, dijo Velasco. “Creo que el mensaje que transmite es que este sheriff no está aquí para proteger a todo el mundo, y que no está aquí para apoyar a nuestra comunidad, y eso me da miedo, o sea, en un momento en el que hemos visto violencia contra funcionarios electos y miembros de la comunidad”.

Velasco dijo que este tipo de comentarios por parte de los líderes de las fuerzas del orden también pueden alimentar una retórica peligrosa e incluso dar lugar a acciones que amenacen su seguridad y la de otras personas. Entre esas acciones se incluyen mensajes de voz en su oficina amenazando con violencia y comentarios que se han hecho sobre ella en grupos privados de redes sociales en los que se ha compartido su dirección particular.

Sánchez dijo que su organización Voces Unidas también ha recibido amenazas violentas y discriminatorias, pero ha decidido dejar de denunciarlas a la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield y a otras agencias locales de las fuerzas del orden porque comentarios como los de Vallario les han hecho sentir que no se les tomará en serio. Sánchez también dijo que ha oído a los residentes decir que no se sienten seguros al denunciar delitos como abuso o fraude por muchas de las mismas razones.

“Necesitamos que la comunidad confíe en nuestros hombres y mujeres uniformados locales. Necesitamos que las latinas y los latinos sepan que si llaman al 911 cuando necesitan ayuda, no se van a encontrar con racismo y que su preocupación o su problema no se va a minimizar con burlas y sarcasmo”, dijo Sánchez. “Estas acciones de estos altos funcionarios policiales están perjudicando, están perjudicando la seguridad pública y tendrán consecuencias a largo plazo”.

Desde la perspectiva de un abogado, Seligman dijo que la intención percibida de Vallario o su oficina no tiene necesariamente un impacto legal si la agencia está violando las leyes estatales como se alega, pero Seligman sigue considerando que las pruebas proporcionadas en la carta refuerzan las afirmaciones de Toward Justice.

“El grado de comprensión o apreciación de la colaboración por parte del condado de Garfield no es en particular relevante para las cuestiones legales que se plantean aquí, pero creo que ayuda a poner de relieve que no puede ni debe haber ninguna excusa legítima para el tipo de colaboración que estamos viendo”, afirmó Seligman. “Hay todo tipo de pruebas... de que el sheriff del condado de Garfield está deseoso de colaborar, abierto a colaborar y, desde mi punto de vista, ha demostrado un verdadero antagonismo hacia la ley estatal”.

Seligman dijo que aún está por ver cómo responderá la Oficina del Sheriff del condado de Garfield a la carta de cese y desistimiento de Towards Justice, pero espera que cumplan con las exigencias de su bufete de abogados. Las tres exigencias principales esbozadas en la carta incluyen que la oficina del sheriff cese inmediatamente la colaboración ilegal con el ICE; afirme públicamente su compromiso de no cooperar sin autoridad legal; e implemente políticas, formación y supervisión aplicables para evitar futuros incumplimientos de la ley de Colorado.

El 25 de febrero, Vallario declaró a Aspen Public Radio y Aspen Journalism que esperaba revisar la carta y sus exigencias con el abogado del condado en “los próximos días”.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.