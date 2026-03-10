Drones impulsados por IA están llegando para ayudar a combatir incendios forestales alrededor de Aspen

Read this article in English.

El Distrito de Protección contra Incendios de Aspen está incorporando drones autónomos a su arsenal de tecnología contra incendios.

Los helicópteros autónomos están fabricados por Seneca , una empresa emergente del norte de California que comenzó a operar en octubre.

Aspen Fire se convertirá en el primer cliente de los drones de extinción de incendios de la empresa, que cree que son los primeros de su clase.

"Hemos hablado con todos los jefes de los departamentos más grandes de California", dijo Stuart Landesberg, director ejecutivo de Seneca. "Trabajamos con el antiguo administrador de incendios de EE. UU., la gente de Cal Fire... Si hubiera otra empresa haciendo esto, lo sabríamos".

Los minihelicópteros se pueden controlar con un iPad, pero encuentran su propio camino hasta el incendio gracias a la tecnología de navegación autónoma y a los sensores infrarrojos.

Son lo suficientemente ligeros como para levantarlos con la mano y caben en la parte trasera de una camioneta. Transportan 12 galones de agua, que se pueden rociar como agua o mezclar con una solución para lanzar 60 galones de espuma.

Eso no es suficiente para apagar un incendio forestal violento.

Pero el jefe de bomberos de Aspen, Jake Andersen, dijo que podría ser un gran avance para sofocar pequeños incendios que se inician en lugares sin acceso por carretera.

"Históricamente, si había algo en la cima de la montaña que te llevaba una o dos horas llegar, eso era lo que había", dijo Andersen. "Y esto puede reducir considerablemente el tiempo que se tarda en llegar al fuego".

Landesberg cree que el tiempo de respuesta se puede reducir a diez minutos.

"Si se tuviera un tiempo de respuesta de diez minutos desde el momento de la primera detección en todo Colorado, en cualquier zona, el perfil de riesgo se reduciría mucho", dijo Landesberg. "Se está observando un aumento de la intensidad de los incendios, pero no se dispone de suficientes bomberos, por lo que la única forma de resolver el problema es mediante el uso de la tecnología, especialmente para llegar antes al lugar".

Aspen contará con una «fuerza de intervención» de cinco drones, que espera empezar a utilizar este verano.

La idea es que, mientras un dron regresa a la base para recargarse y cambiar las baterías, el siguiente puede dirigirse hacia el incendio y continuar donde lo dejó el primero.

"Si la velocidad de respuesta es lo suficientemente rápida, se puede mantener la continuidad", afirma Andersen.

Andersen dijo que aún quedan muchos detalles por resolver con organismos como la Administración Federal de Aviación, el Departamento del Interior y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Y dado que se trata de una tecnología sin probar, el departamento depende de donantes privados para financiar el proyecto piloto. Andersen dijo que han recibido una contribución parcial de la Fundación Herd Family, pero que aún buscan donantes adicionales.

Los drones se basan en el historial de Aspen Fire de adopción temprana de tecnología contra incendios. El departamento también fue el primero en probar las cámaras Pano AI en 2021, que están entrenadas para detectar humo. Desde entonces, se han extendido por todo el estado .

Andersen describe los drones como otra "herramienta más en la caja de herramientas", pero también sabe que son "lo que la mayoría de la gente cree que será el futuro de la lucha contra incendios".

Le alegra que parte del talento intelectual del mundo tecnológico se dedique a combatir los incendios forestales.

"No me malinterpreten, estoy muy emocionado por el día en que un dron pueda traerme un taco a mi casa", dijo Andersen. "Pero estoy muy, muy contento de que estos chicos se centren aquí".

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.