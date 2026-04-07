"Vidas plenas, superando retos": narradores inmigrantes comparten sus triunfos y descubrimientos personales

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De alguna manera, el evento anual "Immigrant Voices" se caracteriza por su formato simple: un teatro con iluminación reducida, un único micrófono y un foco destacado.

Además, ofrece una exploración profunda de las historias que conforman la vida de quienes viven en el valle de Roaring Fork.

Una maestra de preescolar relató haber recibido un trasplante de riñón de su primo y una nueva oportunidad de vida.

Un hombre que ha vivido por todo el mundo habló de haber hecho de intérprete para una madre en la sección de frutas y verduras de su supermercado local.

Karl, quien se identifica como persona no binaria y emplea los pronombres "they/them", compartió una experiencia de autodescubrimiento y validación luego de mudarse a Colorado desde Bali, Indonesia.

"Cuando vi esa X en mi carné de conducir, fue mejor que mi título universitario, para ser sincero", dijo Karl. Pidió que se le llamara solo por su nombre de pila. "Era un trozo de papel que me miraba y decía: 'Te vemos, Karl. Eres real'”.

“Cuando me miro ahora en el espejo, veo a alguien que es libre”, dijo ante el público que llenaba el Arts Campus de Willits a principios de marzo.

“Todavía estoy aprendiendo a conducir en la nieve”, dijo. “Sigo congelándome en Colorado, pero por primera vez en mi vida, soy feliz. Siento que puedo hacer lo que quiera, y lo que quiero es muy sencillo. Solo quiero ser exactamente quien soy".

Karl disfruta de una mayor libertad gracias, en parte, a que puede acceder a la terapia hormonal en el valle de Roaring Fork.

"En mi país natal, es ilegal hacerlo", dijo Karl tras el espectáculo. Recibir atención de reafirmación de género les ha convertido en refugiado.

Pero dice que merece la pena. Karl dijo que espera que las personas que escuchen su historia se sientan con permiso para vivir con autenticidad.

“Quiero que la gente sea la mejor versión de sí misma, como yo”, dijo. “Estoy tratando de encontrarme a mí mismo aquí, y este es mi lugar”.

El evento de narración de historias “Immigrant Voices” está organizado por la organización sin fines de lucro English in Action. Su misión principal es la enseñanza del inglés, pero hace nueve años puso en marcha este evento anual.

Lara Beaulieu, directora ejecutiva de English in Action, señaló que la organización no anticipó su papel como componente esencial en la comunidad, aunque reconoce las razones de su atractivo.

"Creo que tenemos pocas oportunidades de conectar con otras personas y de escuchar sus historias, y las historias que la gente comparte son... son historias reales", dijo Beaulieu. "Provienen de sus vidas, y eso es algo precioso".

Beaulieu destacó que esto brinda a las personas la posibilidad de explorar aspectos distintivos de la vida y apreciar la diversidad presente en la comunidad de inmigrantes del valle de Roaring Fork.

"Muchas personas se sorprenden porque esperan relatos de dificultades; aunque algunos sí lo son, muchos hablan sobre individuos comunes que llevan una vida satisfactoria y logran superar diferentes desafíos", explicó.

El narrador Samuel Bernal es una voz emblemática de 107.1 Radio La Tricolor, la emisora de radio en español del valle.

Originario de la Ciudad de México, Bernal dijo que, en su opinión, la tarea principal en la radio no es hablar.

"La tarea principal es escuchar", dijo. "Es escuchar los sueños, las preguntas, los miedos de la gente... Tengo la suerte de ser el oído y, a veces, la voz de muchos inmigrantes que llevan consigo historias demasiado pesadas para cargarlas solos". Bernal ya había subido al escenario de Immigrant Voices en dos ocasiones anteriores. Pero este año, se sintió impulsado a contar una historia, no de su propia vida, sino de alguien que no habla inglés, que no tiene un micrófono ni un escenario.

Habló en nombre de una madre anónima del valle de Roaring Fork, que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y recluida en condiciones inhumanas, llegando a estar a punto de sufrir un aborto espontáneo.

Bernal dijo que el aumento de las medidas de control de la inmigración en la región ha puesto a la gente en estado de alerta. Invitó a la madre de su historia al evento, pero dice que tenía demasiado miedo para venir. Afirmó que eso ponía de relieve por qué era importante compartir su historia.

"Es importante que seamos conscientes de lo que está pasando y que hagamos algo al respecto", dijo.

Expresó su deseo de que los miembros de la comunidad participen activamente y ofrezcan apoyo a las personas inmigrantes, incluso si eso significa simplemente contar las experiencias de quienes viven cerca.

"Hay gente que quiere que nos quedemos callados y con miedo", dijo Bernal. "Tenemos que ser valientes y creer en nuestras acciones".

Los organizadores del evento afirmaron que son conscientes del trauma que sufren los inmigrantes en todo Estados Unidos y en todo el mundo.

Pero consideraron que la mejor respuesta era celebrar el mismo evento de narración de historias que llevan organizando desde hace casi una década.

Beaulieu dijo que esto ofrece a las personas la oportunidad de verse unas a otras como individuos con vidas plenas y ricas, compartidas con sus propias palabras.

Durante este año, los relatos giraron alrededor de una idea común: la importancia de contar con una comunidad, de sentirnos reconocidos y de brindar apoyo entre todas las personas.

"Las historias no cambian el mundo de la noche a la mañana, pero cambian la forma en que nos vemos unos a otros, y cuando podemos vernos con claridad, entonces el cambio se hace posible", concluyó Bernal su intervención en el escenario. "Gracias por escuchar".