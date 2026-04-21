Aspen obtiene grandes beneficios gracias a la política de compostaje más amplia del estado

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En una tarde de marzo inusualmente cálida en el Centro de Residuos Sólidos del Condado de Pitkin, David Plush se acerca a un montón humeante de tierra de color marrón oscuro.

Una pala cargadora acababa de extraer el centro de la pila de composta y lo había trasladado a una pila secundaria, donde continuará descomponiéndose durante los próximos meses.

“Por lo general, no se tiene la oportunidad de ver el interior así”, dijo Plush. “Así que tuvimos suerte en este caso”.

Plush, que creció en Glenwood Springs, lleva varios años supervisando las instalaciones de compostaje y lleva un tiempo trabajando en el sector de los residuos.

“Vemos cómo estas tiendas de comestibles producen tanta comida valiosa que acaba tirándose”, dijo Plush. “Podríamos aprovecharla aquí, convertirla en algo que simplemente se echa en el jardín. ¿Quizás cultivar sus propios alimentos?”

El mundo tira mucha comida. Aproximadamente un tercio se desperdicia en algún punto de la cadena de suministro, sobre todo a nivel doméstico. Estimaciones recientes sugieren que las cifras podrían ser aún mayores,— suficientes para abordar el hambre en el mundo . Pero también tiene un impacto climático enorme.

Según las Naciones Unidas, el desperdicio de alimentos es responsable del 8-10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero , casi cinco veces las emisiones de toda la industria de la aviación.

Michael Fanelli / Aspen Public Radio Una carga de residuos orgánicos en bolsas biodegradables se deposita junto a las hileras de composta en el Centro de Residuos Sólidos.

La solución de Aspen

En octubre de 2023, la ciudad de Aspen se convirtió en la primera de Colorado en exigir que todos los restaurantes donaran o compostaran sus residuos alimentarios.

Para 2025, Aspen había más que triplicado la cantidad de residuos orgánicos que enviaba a la planta de compostaje, lo que significa que Plush y su equipo han tenido mucho más material que procesar.

Como resultado, Plush se ha apasionado por la biología del proceso de compostaje.

“Esos son algunos de los hongos de los que le hablaba”, dijo, señalando lo que parece ceniza blanca en la superficie de la pila de composta. “Se introducirá en el suelo y seguirá creciendo, y es tan fuerte que romperá la tierra arcillosa realmente dura, la tierra roja que tenemos por aquí”.

El producto final se vende a agricultores y paisajistas, que lo añaden a su suelo. Los residentes también pueden venir a llevarse un balde gratis.

Plush explicó que los hongos blancos de la composta crean vías para las raíces, lo que ayuda a las plantas a retener la humedad y reduce la cantidad de agua que necesitan. Esa es una gran ventaja en años secos como este, pero desviar los residuos orgánicos hacia la pila de composta también ayuda a frenar el cambio climático.

Cuando los materiales naturales, como los alimentos, se descomponen en un vertedero, liberan metano, un gas de efecto invernadero que retiene 80 veces más calor que el dióxido de carbono a lo largo de 20 años .

Minnie Ringland es directora sénior de ReFed, una organización nacional sin fines de lucro centrada en soluciones para el desperdicio de alimentos.

“Si logramos dejar de enviar alimentos a los vertederos, podremos reducir drásticamente el metano que se libera”, afirmó Ringland.

A diferencia del carbono, el metano se descompone en la atmósfera con bastante rapidez.

“De hecho, veremos los efectos de enfriamiento de esa intervención en la próxima década o dos”, dijo Ringland. “Por eso se oye a menudo a la gente referirse a la reducción del metano como una especie de freno climático de emergencia”.

Halle Zander / Aspen Public Radio Un contenedor de compostaje ecológico se encuentra junto a los contenedores de basura, reciclaje y ropa de mesa en la estación de autobuses de PARC Aspen el 11 de febrero de 2026.

Respuesta de la comunidad

Steven Trom es gerente de PARC Aspen, un restaurante de alta cocina y uno de los más de 100 negocios que cumplen con la ordenanza sobre residuos orgánicos de la ciudad de Aspen.

Según él, el compostaje requiere aproximadamente una hora de formación adicional para el personal dos veces al año durante la semana de orientación. Ahora se ha convertido en una parte habitual de sus procesos internos.

“Todos los restaurantes deberían hacer esto. No hay razón para no hacerlo”, afirmó Trom. “Sí, nos supone un pequeño gasto, pero al final del año se compensa, y es lo correcto”.

Trom señaló que alrededor del 90 % de sus residuos se compostan. Antes, todo eso iba a parar al vertedero.

A partir de este año , los edificios de viviendas también están obligados a compostar. La ciudad no cubre el coste del servicio de recogida de composta, pero Jimena Baldino, responsable del programa, afirmó que el servicio de recogida de basura es mucho más caro.

“Una empresa de la ciudad pagaba $1500 al mes por la recogida de basura”, dijo Baldino. “Por el mismo tipo de servicio, el compostaje les costaba $200.”

A medida que los propietarios de restaurantes y edificios compostan una mayor parte de sus residuos, Baldino señaló que podrían ahorrar dinero reduciendo la frecuencia del servicio de recogida de basura.

Afirmó que el proceso también ha hecho que muchos restaurantes se den cuenta de la cantidad de comida que tiran.

“Los restaurantes decían, ‘Oh, solo necesitamos el contenedor más pequeño. No hay tantos residuos de comida’”, recordó Baldino. “Y luego, cuando ven la cantidad que realmente producen, los restaurantes se quedan en plan, ‘Dios mío, esto es mucho más de lo que pensábamos’”.

Baldino espera que esta toma de conciencia anime a las empresas a comprar de forma más responsable.

“Ese es, por supuesto, el objetivo final, ¿verdad?”, dijo Baldino. “Nos encanta el compostaje. Nos encanta el reciclaje. Pero cuanto mejor compremos y elijamos los productos que consumimos, mejor será la forma de reducir nuestra huella ecológica”.

Según Eco-Cycle, que realiza un seguimiento del progreso del compostaje en todo el estado , ciudades como Denver , Boulder y Longmont cuentan con leyes que obligan a las empresas y a los administradores de edificios a proporcionar servicios de compostaje. Glenwood Springs incentiva en gran medida el compostaje de los residuos de jardinería.

Pero Aspen es la única ciudad de Colorado con una ley que exige que todos los residuos orgánicos se desvíen del vertedero. A partir de 2028, entrará en vigor la tercera fase, que se extenderá a todos los residentes dentro de los límites de la ciudad.

Plush afirmó que las operaciones de compostaje han crecido rápidamente. Señala la pila más reciente, para la que tuvo que hacer espacio unas semanas antes.

“De hecho, tuve que ir a la colina y excavar un poco”, dijo Plush.

Plush señaló que la administración está analizando cómo gestionar una mayor cantidad de composta y que probablemente contratarán a más personal. Se muestra satisfecho con el éxito del programa y con lo que esto supone para el progreso climático.

“Soy un gran aficionado al esquí, y este año ha sido un poco decepcionante, ¿verdad?”, comentó Plush. “Si todos contribuimos a nuestra pequeña manera, quizá el año que viene tenga una temporada con nieve polvo”.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.