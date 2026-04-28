Las fuerzas del orden, desde Aspen hasta Silt, estudian cambios en la vigilancia mediante cámaras en las calles en respuesta a las preocupaciones sobre inmigración.

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Las preocupaciones sobre la privacidad de datos suscitadas por las cámaras de reconocimiento automático de placas de vehículos (ALPR, por sus siglas en inglés) de Glenwood Springs se han extendido por los valles de Roaring Fork y del río Colorado, según un análisis de Aspen Journalism. Las jurisdicciones locales están revisando ahora sus políticas para garantizar que se ajusten a los valores locales y a las leyes estatales que limitan cómo y cuándo las fuerzas del orden locales pueden colaborar en detenciones federales por motivos de inmigración.

Después de que el Departamento de Policía de Glenwood Springs desactivara su sistema de intercambio de datos en febrero, Aspen Journalism analizó los registros de otras cuatro agencias policiales que utilizan la misma tecnología en los condados de Pitkin y Garfield, y encontró un patrón similar de búsquedas por motivos relacionados con la inmigración por parte de agencias externas.

Las cámaras ALPR, fabricadas por empresas tecnológicas como Flock Safety y Motorola Solutions, son una tecnología basada en inteligencia artificial que utilizan las fuerzas del orden para investigar delitos que van desde paquetes robados hasta el tiroteo en la Universidad de Brown y el asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts en diciembre, y han suscitado importantes preocupaciones en materia de privacidad a nivel local y nacional a medida que ha aumentado su uso. (Estos sistemas también son cada vez más utilizados por empresas privadas y propietarios de viviendas).

En respuesta a estas preocupaciones, algunas fuerzas del orden locales están empezando a reconsiderar cómo utilizan los datos y con quién los comparten.

La Oficina del Sheriff del condado de Pitkin y el Departamento de Policía de Snowmass Village han dejado recientemente de compartir sus datos de seguimiento de placas de vehículos con agencias federales directamente implicadas en la aplicación de la ley de inmigración. Snowmass Village, que comenzó a instalar cámaras el verano pasado, también ha suspendido todo intercambio de datos mientras elabora una política actualizada.

Las autoridades de Silt afirmaron que tienen previsto reunirse con el órgano de gobierno de la localidad a finales de este mes para evaluar si se justifican cambios en el uso que hace el departamento de policía de las cámaras de registro de placas y el contrato asociado. La Oficina del Sheriff del condado de Garfield también utiliza cámaras ALPR, pero no ha confirmado si está considerando realizar algún cambio en el uso que hace de esta tecnología.

El Departamento de Policía de Aspen, que firmó un contrato con Flock el año pasado, ha declarado que ha estado revisando su nueva política y recabando opiniones del público antes de instalar sus dos primeras cámaras a finales de este año.

El Departamento de Policía de Basalt tiene un memorando de entendimiento con Flock Safety para acceder a los datos compartidos por otras jurisdicciones, pero no opera sus propias cámaras Flock.

Mientras tanto, un grupo de legisladores estatales bipartidistas está considerando aprobar este año una nueva propuesta de ley que, según afirman, establecerá las salvaguardias necesarias en torno al uso de las cámaras ALPR, aunque a algunos funcionarios de las fuerzas del orden les preocupa que pueda obstaculizar las investigaciones.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El alcalde de Glenwood Springs, Marco Dehm, a la izquierda, y la concejala Erin Zelinski, a la derecha, conversan con representantes de Flock Safety sobre posibles modificaciones al contrato de las cámaras de reconocimiento automático de placas (ALPR) de la ciudad durante una sesión de trabajo del consejo celebrada el 5 de febrero. Los representantes de Flock comunicaron a los concejales y al personal municipal que están dispuestos a modificar algunos términos del contrato, pero la ciudad está a la espera de conocer el resultado de un proyecto de ley sobre ALPR presentado en la Asamblea Legislativa estatal.

Glenwood introduce cambios

El subjefe de policía de Glenwood Springs, John Hassell, que lleva en el departamento desde 1996, afirmó que las 19 cámaras de imágenes fijas de la ciudad, situadas en todos los puntos de entrada y salida públicos, se utilizan con mayor frecuencia para responder a robos de vehículos, atropellos con fuga y accidentes de tráfico, pero también han ayudado en investigaciones de robos, allanamientos de morada y delitos más graves, como un caso de secuestro y agresión ocurrido en 2023.

Según él, antes de que la ciudad comenzara a utilizar las cámaras de Flock Safety en 2022, resultaba más difícil localizar vehículos robados o responder a las alertas Amber de niños desaparecidos.

"Normalmente era por casualidad o por suerte", afirmó Hassell. "Conducíamos por la calle, veíamos un vehículo y, por alguna razón, comprobábamos la placa, y resultaba que estaba robado o era objeto de búsqueda".

En la actualidad, las cámaras toman una fotografía de casi todos los vehículos y placas que pasan por delante de ellas, las cuales se comparan posteriormente con bases de datos estatales y nacionales, así como con listas de vehículos sospechosos generadas a nivel local, para comprobar si el vehículo ha sido denunciado como robado o está relacionado con algún delito denunciado.

Según Hassell, sus cámaras Flock utilizan una tecnología similar a la de las cámaras de control de velocidad que la ciudad instaló el otoño pasado, pero están fabricadas por una empresa diferente y no se utilizan para emitir multas por exceso de velocidad.

Hassell afirmó que su departamento no considera que tomar una fotografía de la placa y el vehículo de alguien mientras circula por una vía pública constituya una violación de la privacidad personal. Sin embargo, algunos residentes locales han mostrado su rechazo en los últimos meses, argumentando en las reuniones del consejo municipal y en cartas dirigidas a los funcionarios que los beneficios para la seguridad pública no compensan los riesgos para la privacidad de los datos y las libertades civiles.

Plantearon su preocupación por la falta de aviso público antes de que se instalaran las cámaras Flock, el coste del programa (que la ciudad presupuestó en $58,000 para 2026) y la posibilidad de que los datos se compartieran con agentes federales de inmigración, se utilizaran para vigilar a los manifestantes o fueran consultados por organismos de otros estados en los que el aborto ha sido tipificado como delito.

En respuesta a esas preocupaciones, la ciudad de Glenwood Springs publicó en febrero una página de información pública sobre las cámaras e inspeccionó seis meses de sus propios registros de auditoría de Flock, que habían sido solicitados por los residentes y los medios de comunicación locales. Los registros de auditoría mostraban las búsquedas internas del propio departamento de policía, así como las de organismos externos que incluían los datos de la ciudad en sus búsquedas en redes estatales y nacionales.

Según la inspección de la ciudad y el análisis de los datos realizado por Aspen Journalism, no hubo casos de búsquedas internas del departamento de placas en las que se indicara la inmigración como motivo de la búsqueda, pero los resultados mostraron que 78 organismos externos de Colorado y de todo el país, incluida la Patrulla Fronteriza de EE. UU., habían incluido los datos de la ciudad en búsquedas estatales y nacionales por motivos relacionados con la inmigración. Los motivos que estas agencias indicaron iban desde "infracción de inmigración" hasta "extranjero ilegal".

El administrador municipal de Glenwood Springs, Steve Boyd, afirmó que algunas de estas agencias federales también fueron citadas por otras fuerzas del orden en sus búsquedas que incluían la base de datos Flock de Glenwood Springs.

"Hay una “columna de motivos” [registrada en los registros de auditoría] cuando alguien realiza una búsqueda, y encontramos allí palabras como “inmigración”, y había algunas referencias a agencias federales", dijo Boyd. "Tan pronto como lo descubrimos, tomamos todas las medidas que pudimos de inmediato para impedir que esa actividad se llevara a cabo".

Ahora, según afirman los funcionarios municipales, solo el Departamento de Policía de Glenwood Springs puede acceder a los datos de las cámaras, a menos que reciban una solicitud de registros públicos que cumpla los criterios de la Ley de Registros Abiertos de Colorado .

"Nuestras cámaras Flock están completamente bloqueadas. Nadie ajeno a nuestro personal policial autorizado puede acceder a ninguno de esos datos, ni dentro ni fuera del estado", afirmó Boyd. "Comprobamos ese estado con regularidad".

La legislación aprobada en Colorado en los últimos años prohíbe a los organismos policiales locales y estatales divulgar o facilitar el acceso a información de identificación personal no pública, como el número de placa de una persona, para colaborar con las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial.

Anaya Robinson, estratega política sénior de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Colorado, señaló que, si los datos de ALPR de un organismo policial son utilizados por otro organismo para fundamentar directamente una detención civil por motivos de inmigración, eso constituiría una violación de la ley estatal, pero el mero hecho de compartir los datos con organismos que podrían utilizarlos con ese fin no lo es.

"Así pues, cuando se comparten estos datos en el ámbito nacional, ya sea de forma intencionada o no, […] se está facilitando el acceso a los mismos, y ese acceso podría llevar a que alguien los utilizara para la aplicación de la ley de inmigración, lo cual, según la ley estatal, no estaría permitido", afirmó Robinson.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una cámara Flock captura imágenes de los coches que circulan y de sus placas a lo largo de la autopista 82, cerca del McDonald’s de Glenwood Springs. El departamento de policía de la ciudad cuenta actualmente con 19 de estas cámaras fijas, que se utilizan para investigar delitos que van desde el robo de vehículos hasta la desaparición de personas.

Búsquedas de inmigración en el Condado de Garfield y Silt

Aspen Journalism realizó un análisis similar de las búsquedas relacionadas con la inmigración en los registros de auditoría de las cámaras ALPR de otras cuatro agencias locales que actualmente operan estas cámaras, las oficinas de los sheriffs de los condados de Garfield y Pitkin, así como los departamentos de policía de Snowmass Village y Silt, y obtuvo resultados similares a los de Glenwood Springs.

En el caso de la Oficina del Sheriff del condado de Garfield y del Departamento de Policía de Silt, cada uno de los cuales opera seis cámaras Flock, los registros de auditoría abarcaban desde enero de 2025 hasta principios de febrero de este año y no mostraban ningún caso de búsquedas internas en los propios datos de las agencias por motivos de inmigración, pero sí se observaron muchas búsquedas similares relacionadas con la inmigración realizadas por otras agencias de Colorado y de todo el país.

Setenta y cuatro organismos externos incluyeron la base de datos ALPR del condado de Garfield en sus búsquedas en redes estatales y nacionales por motivos relacionados con la inmigración, y 65 organismos externos lo hicieron en Silt.

El administrador municipal de Silt, Jim Mann, afirmó en un correo electrónico del 26 de marzo que el municipio recopila "datos de Flock con fines de seguridad pública" y "se toma muy en serio su responsabilidad de cumplir con la legislación estatal".

Mann confirmó que el órgano de gobierno de la ciudad probablemente se reunirá a finales de este mes para evaluar si el sistema de cámaras, que lleva en funcionamiento desde 2024, y su contrato asociado "se están utilizando según lo previsto o si se justifican modificaciones".

"De conformidad con los requisitos de la ley estatal, la ciudad de Silt no busca en los datos con fines de control de inmigración ni coordina con ninguna agencia que pretenda hacerlo", afirmó Mann.

Según Mann, el municipio recibió de Flock una prórroga de 60 días respecto a la fecha límite para renovar su contrato, que era el 1 de mayo, con el fin de examinar más a fondo cualquier posible cambio en su sistema.

La Oficina del Sheriff del condado de Garfield no respondió a una solicitud de comentarios sobre las conclusiones de Aspen Journalism ni confirmó si ha inspeccionado sus propios registros de auditoría y si está considerando algún cambio en su intercambio de datos.

Según los registros públicos solicitados para este reportaje, el departamento firmó un contrato con Flock Safety el año pasado y ahora opera seis cámaras que se extienden desde la zona de Spring Valley a lo largo de la autopista 82 hasta Rifle y Battlement Mesa en el corredor de la Interestatal 70.

Shannon Stowe, responsable de información pública de la agencia, afirmó en un correo electrónico del 29 de enero que las cámaras de Flock han sido una herramienta de investigación útil que ha ayudado al departamento a recuperar coches robados y a "interceptar y retirar drogas que se transportaban a nuestra comunidad".

"Una de las mayores ventajas que hemos observado es la capacidad de ayudar a localizar a personas desaparecidas, incluidos menores fugitivos y adultos con demencia cuya desaparición han denunciado sus familiares", afirmó Stowe.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El 13 de abril, una cámara de reconocimiento de placas de Motorola se encontraba instalada en la parte trasera de un gran cartel de advertencia sobre fauna silvestre situado junto a la autopista 82, cerca del aparcamiento disuasorio de Brush Creek, en el condado de Pitkin. Aspen Journalism analizó los datos de cinco cuerpos policiales que utilizan cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) en los condados de Pitkin y Garfield, y descubrió que organismos externos han incluido datos locales en búsquedas relacionadas con inmigración.

Respuesta de las agencias de Colorado

Las búsquedas en la red Flock relacionadas con inmigración realizadas por otras fuerzas del orden de Colorado, que incluían datos de Glenwood Springs, Silt y el condado de Garfield, figuraban en los registros de auditoría como procedentes de los departamentos de policía de Loveland y Windsor, así como de la Patrulla Estatal de Colorado (CSP).

Las tres agencias externas sostuvieron que no colaboraron de forma ilegal con la aplicación de la ley federal de inmigración.

La CSP indicó "reclusos fugados de un centro de ICE" en 15 ocasiones a mediados de marzo de 2025 como motivo de las búsquedas de placas que incluían datos del condado de Garfield y de Glenwood Springs en su red Flock, pero un portavoz de la agencia afirmó que las búsquedas las realizó en realidad el Centro de Análisis de Información de Colorado (CIAC), que está supervisado por la División de Seguridad Nacional del estado y tiene acceso al sistema Flock de la CSP.

Un portavoz de la división que supervisa el CIAC confirmó la participación de la agencia "como parte de los esfuerzos coordinados con socios federales" para localizar a los detenidos de ICE que se habían fugado, y afirmó que el incidente no infringió las leyes estatales que limitan la capacidad de las agencias estatales para colaborar en la aplicación de la ley de inmigración, ya que se trataba de una investigación penal.

En el caso del Departamento de Policía de Loveland, la agencia mencionó "ICE" en 26 ocasiones como motivo de las búsquedas en la red realizadas el pasado mes de abril, que acapararon la atención de todo el estado e incluyeron bases de datos ALPR en Glenwood Springs, Silt y el condado de Garfield.

"El Departamento de Policía de Loveland no llevó a cabo ninguna búsqueda en las cámaras de Flock Safety en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ni hemos proporcionado acceso a ICE", afirmó un portavoz del departamento de policía. "Sin embargo, sí proporcionamos acceso a agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ya que colaboran habitualmente con nuestros detectives en algunos casos federales".

Crystal McCoy, especialista en relaciones públicas de la ATF, afirmó que la agencia solo utiliza Flock cuando investiga delitos violentos y que "algunas de esas investigaciones sobre delincuentes violentos se han llevado a cabo en colaboración con el ICE". McCoy señaló que la agencia no podía confirmar más detalles sobre investigaciones federales específicas.

Según 9News , la Policía de Loveland también comunicó al medio de comunicación el año pasado que su departamento no supervisa el contenido de las búsquedas realizadas por la ATF en su cuenta de Flock, aunque tiene capacidad para hacerlo.

El Departamento de Policía de Windsor también indicó "ICE" como motivo de una búsqueda de placas que realizó en múltiples ocasiones y que incluyó bases de datos locales de Flock a principios de abril del año pasado.

En un correo electrónico del 27 de marzo, un portavoz del departamento afirmó que la búsqueda no fue "realizada por, ni en nombre de [ICE]" y que la Policía de Windsor no permite que sus datos de Flock "se utilicen para la aplicación de la ley de inmigración".

"La búsqueda se inició en respuesta a una llamada de servicio de un ciudadano preocupado al que había dado el alto un vehículo policial camuflado dentro de nuestra jurisdicción", afirmó Michaela Mobley, portavoz de la Policía de Windsor. "La persona que llamó quería verificar si los individuos que se encontraban en ese vehículo eran agentes de las fuerzas del orden".

En respuesta a esta consulta, Mobley afirmó que un agente de policía "realizó una búsqueda de la placa utilizando Flock y otras bases de datos policiales" y pudo verificar que las personas que se encontraban en el vehículo denunciado eran agentes de ICE.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Parker Lathrop, subjefe de operaciones de la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin, posa frente a un letrero de la oficina del sheriff en las oficinas del departamento en Aspen el 20 de marzo. La Oficina del Sheriff del condado de Pitkin y el Departamento de Policía de Snowmass Village han dejado recientemente de compartir sus datos de seguimiento de placas con las agencias federales directamente implicadas en la aplicación de la ley de inmigración.

Conclusiones sobre Pitkin y Snowmass

Aspen Journalism también analizó los registros de auditoría de ALPR proporcionados por la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin y el Departamento de Policía de Snowmass Village, cada uno de los cuales opera cuatro cámaras de calle ALPR de Motorola Solutions en sus jurisdicciones. (La oficina del sheriff también opera cámaras similares de reconocimiento de placas en sus coches patrulla, que utiliza principalmente como medida de seguridad para los agentes durante las paradas de tráfico).

La Oficina del Sheriff del condado de Pitkin firmó su contrato con Motorola para las cuatro cámaras ALPR de calle en 2022 y está considerando instalar dos más en el valle del río Crystal.

El Departamento de Policía de Snowmass Village instaló sus primeras cuatro cámaras el verano pasado y aún se encuentra en proceso de implementar el acceso al nuevo sistema en todo el departamento.

Los registros de auditoría interna recientes de ambos organismos no mostraron ningún caso de búsquedas realizadas por agentes locales por motivos relacionados con la inmigración, pero Aspen Journalism descubrió que organismos externos de todo el país han incluido datos de ALPR del condado de Pitkin y de Snowmass Village en sus búsquedas de placas en la red de Motorola por motivos de inmigración. No se registraron casos de organismos de Colorado que realizaran búsquedas relacionadas con la inmigración.

En Snowmass Village, algunas de las razones que las agencias externas indicaron para sus búsquedas a lo largo de un periodo de siete meses incluían términos como "control de inmigración", "sospechoso de inmigración ilegal" e "investigación del ICE".

Estas búsquedas procedían de 21 organismos distintos, entre los que se incluían grupos federales implicados en la aplicación de la ley de inmigración, como las Operaciones de Control y Expulsión (ERO) del ICE, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, así como fuerzas del orden de otros estados, como Texas y Nevada.

En un memorándum del 3 de abril dirigido al consejo municipal de Snowmass Village, el administrador municipal Clint Kinney se refirió a las conclusiones de Aspen Journalism y afirmó que "lo que encontraron era frustrante".

Afirmó que, durante la implementación de las nuevas cámaras ALPR del municipio, los funcionarios "se dieron cuenta de que ICE estaba en el sistema de Motorola" y "las bloquearon", pero no se percataron de que otras agencias federales bajo la supervisión de ICE, como ERO y HSI, seguirían pudiendo acceder a su base de datos.

"Aunque nuestro sistema aún no está plenamente operativo, nos avergüenza que esto haya ocurrido", afirmó Kinney. "No hace falta decirlo, pero aspiramos a mantener los más altos estándares, y reconocemos que esta nueva información no refleja dichos estándares".

Según Kinney y el jefe de policía de Snowmass Village, Brian Olson, el municipio no tiene motivos para creer que las búsquedas relacionadas con la inmigración estuvieran dirigidas a, o utilizaran, las imágenes captadas por las cámaras de Snowmass Village, pero el municipio dejó de compartir información con las agencias federales directamente involucradas en la aplicación de la ley de inmigración el mes pasado y ha suspendido temporalmente el intercambio de datos con todas las agencias externas.

"Las búsquedas en cuestión se dirigen al sistema nacional de Motorola, y si Snowmass Village no dispone de datos relevantes, no se comparte nada", afirmó Olson. "Como parte de nuestro compromiso con un uso responsable, hemos suspendido todo intercambio de datos mientras elaboramos una política de uso actualizada".

Olson y Kinney afirmaron que la nueva política de ALPR de Motorola de la localidad incluirá "protocolos reforzados y auditorías oportunas" para identificar a las agencias que utilicen "criterios de búsqueda inadecuados", incluidas las búsquedas realizadas por motivos relacionados con la inmigración que pudieran dar lugar a una infracción de la ley estatal.

"Cuando volvamos a poner en marcha nuestro sistema, no compartiremos datos con el ICE ni con otras agencias que sepamos que están involucradas en la aplicación de la ley de inmigración", afirmó el subjefe de policía Dave Heivly.

Según Parker Lathrop, subjefe de operaciones de la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin, la agencia cambió a un sistema ALPR de Motorola actualizado el mes pasado y solo pudo proporcionar un registro de auditoría de una semana.

Durante una sola semana de marzo, Aspen Journalism descubrió que seis agencias de fuera del estado, procedentes de lugares como Florida y Texas, incluyeron al condado de Pitkin en sus búsquedas en red por motivos relacionados con la inmigración, incluyendo términos como "investigación relacionada con el ICE" y "fugitivo de inmigración".

"No aprobamos todas las búsquedas, por lo que, ¿podría una agencia hacer algo que fuera en contra de lo que valoramos y consideramos importante? Sí", afirmó Lathrop. "Cuando un problema salga a la luz, o podamos tener conocimiento de él, lo abordaremos lo antes posible".

Según Lathrop, el departamento del sheriff no está considerando actualmente suspender el intercambio de datos a través de su red nacional o estatal ni realizar cambios importantes en su contrato con Motorola, pero sí dejó de compartir sus datos de ALPR con agencias federales de inmigración como el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el pasado agosto, tras conocer preocupaciones similares en todo el estado. En respuesta a las conclusiones de Aspen Journalism, la agencia también suspendió el intercambio de datos con HSI, y Lathrop afirmó que tienen previsto llevar a cabo auditorías continuas para garantizar que sus datos de Motorola se "utilicen de conformidad con las obligaciones legales y éticas de la oficina".

Lathrop sostuvo que tener acceso a una red de cámaras ALPR en otros condados y estados ha resultado útil en los últimos años, incluso durante un presunto secuestro en la zona de Burlingame, en Aspen.

"Buscamos esa matrícula, sabiendo en qué zonas buscar, y obtuvimos una coincidencia con esa placa en el condado de La Plata", dijo Lathrop. "Pudieron ponerse en contacto con el condado al otro lado de la frontera [en Nuevo México] y, de hecho, detener ese vehículo en pocos minutos y poner a nuestra víctima a salvo, lejos del sospechoso".

Lathrop afirmó que la oficina del sheriff también sigue compartiendo datos de Motorola con agencias federales que no participan directamente en la aplicación de la ley de inmigración, como el Servicio Forestal y el Departamento del Interior, lo que podría ayudar a las fuerzas del orden a localizar a excursionistas desaparecidos o que se han retrasado.

Según Lathrop, el departamento también tiene previsto seguir compartiendo datos con el Servicio Secreto debido al número de dignatarios y personalidades de alto perfil que visitan la zona de Aspen.

"Queremos sacar el máximo partido posible al sistema, pero también comprendemos la necesidad de proteger a los ciudadanos", afirmó Lathrop. "Así que se trata de encontrar ese delicado equilibrio".

Página de Facebook del Departamento de Policía de Silt Una fotografía publicada en la página de Facebook del Departamento de Policía de Silt en septiembre de 2024 muestra a un agente utilizando la base de datos de búsqueda de placas del departamento desde el interior de un coche patrulla. El departamento de policía lleva utilizando seis cámaras Flock en la localidad desde 2024.

Flock aborda las preocupaciones

Aspen Journalism y Aspen Public Radio se pusieron en contacto con Flock y Motorola para este reportaje, pero solo Flock respondió a nuestra solicitud de comentarios.

En un comunicado difundido el 20 de febrero, un portavoz de Flock afirmó que la empresa está "orgullosa del impacto que su tecnología ha tenido en la seguridad pública" en Colorado, incluida la ayuda prestada a las fuerzas del orden para localizar a personas desaparecidas y niños secuestrados.

En cuanto al uso de las cámaras de la empresa para la aplicación de la ley de inmigración en estados santuario como Colorado, Flock mantuvo que corresponde a cada departamento policial garantizar que utiliza las cámaras de conformidad con las leyes estatales.

Sin embargo, el portavoz de Flock reconoció que, a pesar de declaraciones anteriores en las que afirmaba no tener ningún contrato federal, incluido con el ICE, la empresa no informó suficientemente a sus clientes el año pasado de que había concedido a la CBP y a la HSI, el principal brazo investigador del ICE, acceso a su red nacional de cámaras.

"El año pasado llevamos a cabo un proyecto piloto exploratorio con la CBP y la HSI, dados los recursos que destinan y el trabajo que realizan para poner fin a la trata de personas", declaró el portavoz. "Dicho esto, suspendimos todos los proyectos piloto federales hasta que pudiéramos formar y apoyar mejor a nuestros clientes sobre cómo garantizar el cumplimiento de las leyes estatales a nivel local".

La empresa no respondió a las preguntas sobre los recientes comentarios del director ejecutivo de Flock, Garrett Langley, en los que criticaba ciertas reacciones contrarias a las cámaras de su empresa.

Esto incluye la referencia de Langley al sitio web de cartografía de ALPR de colaboración colectiva "DeFlock" como "terrorista" en una entrevista en video concedida a Forbes en septiembre, así como un correo electrónico que Langley envió en diciembre a los clientes de Flock en el que afirmaba que la empresa y las fuerzas del orden asociadas están siendo atacadas por "los mismos grupos activistas que quieren retirar la financiación a la policía, debilitar la seguridad pública y normalizar la anarquía". Al menos un departamento de policía de Virginia rescindió su contrato con Flock tras dicha correspondencia.

En respuesta a las preguntas sobre la redacción de su contrato en lo que respecta a la propiedad y divulgación de datos, Flock mantuvo que sus clientes son los propietarios de sus datos y que la empresa está dispuesta a negociar ciertas partes de los contratos con sus clientes, algo que los representantes de Flock también confirmaron ante la ciudad de Glenwood Springs durante una sesión de trabajo pública celebrada en febrero.

"Por lo tanto, si hay aspectos que necesiten incorporarse para sentirse más cómodos con su contrato con Flock, es algo que podemos acomodar", declaró el representante de Flock, Kyle Tennant, a los miembros del consejo municipal en la sesión de trabajo del 5 de febrero.

En su comunicado del 20 de febrero, Flock también afirmó que la empresa apoya que los estados aprueben legislación "que establezca límites sobre cómo se utilizan y comparten los datos de reconocimiento de placas, mejore la transparencia y ayude a fomentar la confianza pública, a la vez que se preserva la eficacia de esta importante herramienta de seguridad pública".

Lucas Brady Woods / Colorado Capitol News Alliance La entrada al edificio del Capitolio en Denver el 27 de febrero. Un grupo de legisladores estatales de ambos partidos propone este año un nuevo proyecto de ley que, según afirman, establecerá las medidas de control necesarias para el uso de las cámaras de reconocimiento automático de placas (ALPR), pero a algunos responsables de las fuerzas del orden les preocupa que pueda obstaculizar las investigaciones.

Normativa propuesta

Phil Neff, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, ha estudiado a Flock y a otras empresas como Motorola que fabrican tecnología ALPR, y afirmó que no es de extrañar que haya habido rechazo a medida que estas redes de cámaras se hacen más grandes.

"Cuando se presentan estos sistemas como “máquinas para resolver casos de personas desaparecidas”, obviamente parece ilógico oponerse a ellos, pero también tienen todos estos otros efectos potencialmente perjudiciales debido al hecho de que son, literalmente, vigilancia masiva"; afirmó Neff.

"Recopilan una cantidad increíble de información sobre los movimientos públicos de todas las personas en una jurisdicción determinada, y en la mayoría de los casos están controladas por empresas privadas con fines de lucro".

Después de que Neff y sus colegas publicaran varios informes de investigación que mostraban cómo se estaban utilizando estas cámaras en el estado de Washington, que cuenta con leyes de santuario similares a las de Colorado, señaló que las fuerzas del orden locales parecían sorprendidas al saber que se estaba accediendo a sus datos con fines de inmigración y, al igual que algunas agencias de los condados de Pitkin y Garfield, muchas restringieron el intercambio de información, modificaron sus políticas de ALPR o apagaron sus cámaras por completo.

Neff señaló que estados de todo el país, incluidos Washington y Colorado, también están empezando a proponer leyes para regular el uso de las cámaras de lectura de placas.

En Colorado, un proyecto de ley bipartidista que actualmente se está tramitando en la legislatura prohibiría a las fuerzas del orden compartir datos de ALPR fuera del estado y exigiría que estas dispusieran de una orden judicial para buscar números de placa en un sistema ALPR una vez transcurridas 72 horas.

El proyecto de ley del Senado n.º 70 también limita la conservación de los datos de ALPR a 30 días, que es el límite actual para la conservación de los datos de Flock según las propias normas contractuales de la empresa, e incluye requisitos de auditoría y transparencia.

"En este momento, en Colorado… la gran mayoría de estos contratos suelen estar por debajo del umbral económico que obliga a someterlos a la aprobación de un órgano legislativo, por lo que prácticamente no hay transparencia en la ejecución de estos contratos, ni en cuándo ni dónde se colocan estas cámaras", afirmó Robinson, estratega sénior de políticas de la ACLU de Colorado.

Los patrocinadores y defensores del proyecto de ley, como la ACLU, esperan que la legislación propuesta aborde las preocupaciones en materia de privacidad y ayude a evitar situaciones como el intercambio de datos por parte de las agencias para la aplicación de la ley de inmigración o la acusación errónea de personas por delitos.

Sin embargo, algunas agencias policiales, incluidas las de los condados de Pitkin y Garfield, han expresado su preocupación por que la legislación pueda obstaculizar las investigaciones al limitar la conservación y el intercambio de datos dentro de Colorado, así como al exigir a los investigadores que obtengan órdenes judiciales tras 72 horas.

"Son precisamente estos datos los que resultan necesarios para establecer la causa probable que justifique la solicitud de una orden judicial", afirmó Kim Ferber, jefa de policía de Aspen. "Las víctimas de delitos también necesitan y desean que las fuerzas del orden respondan con rapidez y dispongan de las herramientas necesarias para ayudar a identificar a los sospechosos y proceder a su detención. La tecnología de lectura de matrículas es una de esas herramientas fundamentales".

El proyecto de ley propuesto también incluye una disposición que permite a las fuerzas del orden buscar datos de ALPR sin orden judicial en situaciones de emergencia, como la desaparición de una persona o el secuestro de un niño que pueda estar en peligro.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una cámara Flock gestionada por el Departamento de Policía de Glenwood Springs está instalada en un poste con vistas a la autopista 82, cerca de McDonald’s. Algunas fuerzas del orden locales han introducido o están considerando introducir cambios en sus sistemas de reconocimiento automático de placas (ALPR) en respuesta a las preocupaciones locales y nacionales, pero ninguna ha decidido que merezca la pena apagar sus cámaras por completo.

Las cámaras siguen encendidas

Aunque algunos organismos policiales de los condados de Pitkin y Garfield han realizado o están considerando realizar cambios en sus sistemas ALPR en respuesta a las preocupaciones locales y nacionales, ninguno ha decidido que merezca la pena apagar sus cámaras por completo.

"Se está convirtiendo en un estándar del sector y en una herramienta de investigación muy útil cuando se utiliza correctamente", afirmó Heivly. "Lo hemos analizado a fondo y creemos que podemos utilizar estas herramientas de una manera que beneficie al público sin invadir la privacidad de nadie".

Mientras tanto, la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin está considerando añadir dos cámaras de calle Motorola más a su actual flota de cuatro, y el Departamento de Policía de Aspen tiene previsto instalar sus dos primeras cámaras Flock a finales de este año.

"Queremos asegurarnos de que estamos utilizando esta herramienta policial tan valiosa y de que la alineamos con los valores de nuestra ciudad y las expectativas de nuestra comunidad", afirmó Ferber. "Si hay inquietudes que me transmiten algunos miembros de nuestra comunidad, quiero asegurarme de que realmente estamos haciendo lo correcto aquí, en la ciudad de Aspen".

Por su parte, Boyd, administrador municipal de Glenwood Springs, afirmó que él y otros dirigentes municipales están siguiendo de cerca la legislatura estatal y revisarán los posibles cambios en su contrato con Flock en función del resultado del proyecto de ley sobre ALPR propuesto.

Boyd afirmó que espera que otros gobiernos locales y fuerzas del orden que utilizan cámaras ALPR en la región puedan aprender de los cambios que ha introducido Glenwood Springs, incluida la desactivación del intercambio de datos, en respuesta a las preocupaciones de los residentes y a su propia inspección de las búsquedas relacionadas con la inmigración en sus registros de auditoría a principios de este año.

"Queremos ser completamente transparentes, y queremos que otras agencias lo sepan, para que puedan tomar sus propias decisiones", afirmó Boyd. "Pero todo el mundo debería saber lo que está sucediendo".

Nota del editor: Laurine Lassalle, editora de datos de Aspen Journalism, ha contribuido al análisis de datos de este reportaje.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.