Se estima que se han derramado unos 6,000 galones de asfalto en la autopista 6 (Highway 6) tras el choque entre un tren de pasajeros y un camión cisterna

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Actualizado a las 7:00 p.m. del 7 de mayo de 2026

Según el agente de la Patrulla Estatal de Colorado Hunter Matthews, el conductor del camión cisterna intentaba incorporarse a la autopista 6 cuando el vehículo fue impactado por el tren.

"No hay espacio suficiente para que un camión semirremolque se desvíe de las vías y pueda detenerse ante el tráfico que pasa", afirmó Matthews. “Así que simplemente se detuvo en las vías, esperaba a que pasara el tráfico, probablemente pensó que tenía más tiempo, y es obvio que el tren no puede frenar en seco”.

Matthews señaló que el asfalto que transportaba el camión cisterna quedó contenido en su mayor parte en la mediana con césped.

"Básicamente se mantuvo concentrado en la zona del accidente y no se extendió demasiado", afirmó.

Los funcionarios del Departamento de Transporte de Colorado despejaron y reabrieron la carretera a las 4:12 p.m., según Matthews, y un contratista contratado por la empresa de transporte que limpió el alquitrán restante.

El asfalto no se derramó en ningún cauce que conectara con el cercano río Colorado, según Matthews.

Union Pacific está dirigiendo los trabajos de reparación de la vía férrea. Matthews no estaba seguro de cuánto tiempo llevaría ese proceso.

Reporte original:

Un choque entre un tren de pasajeros y un camión cisterna de petróleo provocó el cierre de la autopista 6 durante varias horas el 6 de mayo.

El tren de pasajeros chocó con el camión cisterna el miércoles por la mañana, el cual, según la Patrulla Estatal de Colorado, se encontraba en las vías. La Patrulla Estatal acudió al lugar de los hechos alrededor de las 9:40 a.m. y encontró el camión partido en dos por el impacto. La agencia estima que se derramaron 6,000 galones de petróleo para carreteras sobre el suelo.

El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves, pero no se registraron heridos entre los pasajeros del tren.

El Servicio de Bomberos y Rescate del Río Colorado declaró en un comunicado que ayudó a unos 310 pasajeros y al personal del tren a subir de este a los autobuses que les esperaban para trasladarlos a su destino final. La agencia también describió la carga del camión cisterna como “asfalto caliente”.

Las autoridades anunciaron que la autopista 6 se había reabierto alrededor de las 5 de la tarde, pero desaconsejaron viajar por la zona mientras continuaban las labores de limpieza.

Según la Patrulla Estatal, descarrilaron seis vagones de pasajeros y dos locomotoras, y la vía férrea sufrió daños en múltiples puntos. La agencia indicó que la línea ferroviaria permanecerá cerrada durante "un periodo prolongado para realizar reparaciones".

Colorado Public Radio informó de que esa misma vía es utilizada por trenes de mercancías y por Amtrak para su popular ruta California Zephyr, que ha sido suspendida temporalmente. El tren implicado en el accidente del miércoles era un tren turístico de lujo llamado Canyon Spirit.

Esta es una noticia de última hora y puede actualizarse con información adicional.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.