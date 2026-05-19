Glenwood Springs revoca el permiso de las instalaciones de ICE; la controversia podría derivar en un litigio

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Un centro de detención de corta duración y una oficina administrativa gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Midland Center de Glenwood Springs podrían verse obligados a cerrar después de que la comisión de planificación y zonificación de la ciudad votara el martes por 5 a 1 a favor de revocar el permiso de uso especial de las instalaciones.

La decisión surge después de que las solicitudes de acceso a registros públicos y las quejas de los residentes, así como las informaciones de los medios de comunicación, llevaran a la ciudad a revisar los datos que mostraban que el ICE retenía a los detenidos durante más de 12 horas en el centro, situado en el 100 de Midland Ave., Suites 110 y 210, lo que supone un incumplimiento de las condiciones de su permiso.

La votación se aprobó con los comisionados Amy Connerton, John Houghton, Connie Geiman, el presidente Peter Waller y el suplente Kyle Jones a favor de revocar el permiso de las instalaciones de ICE, y el comisionado Patrick Corcoran en contra. Corcoran fue el único miembro de la comisión de planificación que no hizo comentarios durante la audiencia para explicar su postura. La comisión de planificación está compuesta por residentes locales nombrados por el Ayuntamiento de Glenwood Springs.

"Creo que es importante señalar que vamos a tratar a todo el mundo de manera que se cumplan las normas, y esto no es diferente de cualquier otro negocio: demuestra que somos un lugar justo para hacer negocios", afirmó Jones, en sustitución de la vicepresidenta Joy White, que se encontraba ausente.

Varios miembros de la comisión de planificación también expresaron su preocupación por el hecho de que el ICE, el propietario del inmueble y la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), que gestiona los arrendamientos comerciales para las agencias gubernamentales y supervisó la solicitud de permiso municipal del centro de detención en 2003, no participaran en la audiencia del martes ni respondieran a la notificación de infracción emitida por la ciudad el mes pasado.

"Me gustaría escuchar a alguien del centro de detención, a alguien del gobierno, y poder disponer de más pruebas de que están cuidando de nuestros conciudadanos de forma humana", afirmó Geiman.

La ciudad ha observado cierta cooperación por parte de ICE y la GSA en lo que respecta a recientes cuestiones de seguridad y cumplimiento de la normativa de construcción . Sin embargo, según el fiscal municipal Karl Hanlon, quien también presta asesoramiento jurídico a Aspen Public Radio, un cambio reciente en la política federal podría permitir a ICE seguir operando las instalaciones sin cumplir los códigos municipales y los requisitos para los arrendamientos de edificios.

Cada parte interesada dispone de una semana a partir del miércoles pasado, día en que se emitió la notificación de la decisión, para presentar una apelación ante la revocación del permiso por parte de la ciudad, y la disputa podría acabar en los tribunales.

"Lo que significa, en esencia, que pueden ignorarnos, por lo que no quiero que nadie espere que estas instalaciones dejen de funcionar mañana", declaró Hanlon ante la comisión de planificación y los asistentes el martes por la noche.

"Tienen pruebas más que suficientes para revocar el permiso, pero lo que no quiero es que nadie se confunda sobre el resultado de que tomen esa medida, aunque es increíblemente importante para nosotros como comunidad hacer esa declaración", afirmó.

En un memorándum publicado la semana pasada, el personal de la ciudad recomendó que la comisión mantuviera el permiso con la esperanza de que el ICE accediera a presentar informes trimestrales sobre sus detenciones y cumpliera con el tiempo máximo de retención de 12 horas, pero la mayoría de la comisión determinó que había pruebas suficientes para revocar el permiso y pocas garantías de que el ICE fuera a cumplir con la normativa municipal.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El director de Desarrollo Económico y Comunitario de Glenwood Springs, Trent Hyatt, se dirigió a la comisión de planificación de la ciudad durante la reciente audiencia sobre la concesión de permisos celebrada el martes. El ICE y otros representantes federales, junto con el propietario del inmueble, no participaron en la audiencia del martes ni respondieron a la notificación de infracción enviada por la ciudad el mes pasado.

Infracciones en materia de detención

Aspen Journalism analizó unos 15 años de datos de las Operaciones de Control y Expulsión (ERO) de ICE, publicados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, y descubrió que ICE detuvo a personas más allá del límite de 12 horas en las instalaciones de Glenwood Springs al menos 17 veces entre el 1 de enero de 2011 y el 10 de marzo. Durante ese tiempo, el número total de detenciones registradas fue de unas 1,200.

Aproximadamente la mitad de las detenciones de más de 12 horas se produjeron en el último año, a medida que la administración de Donald Trump intensificaba la aplicación de la ley de inmigración, lo que dio lugar a un total de 131 detenciones registradas por el ICE en el centro de retención de Glenwood Springs hasta el 10 de marzo. Hubo otras infracciones del límite de 12 horas durante la primera presidencia de Trump (tres casos), la presidencia de Joe Biden (uno) y los dos mandatos presidenciales de Barack Obama (al menos cuatro).

Cuando un miembro de la comisión de planificación les preguntó si las infracciones del límite de 12 horas representaban incidentes aislados o un patrón constante por parte del ICE, Hanlon y el director de Desarrollo Económico y Comunitario de Glenwood, Trent L. Hyatt, coincidieron en que parecía tratarse de ambas cosas.

"Es un patrón recurrente a lo largo del tiempo, pero creo que también son casos aislados", afirmó Hyatt. "Por lo que me ha comentado el personal, nunca es su intención retener a las personas más allá del máximo de 12 horas que se estableció originalmente en el permiso de uso especial”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El fiscal municipal Karl Hanlon expone su punto de vista legal ante la comisión de planificación de la ciudad antes de la decisión adoptada el martes, y advierte que la revocación del permiso no obligaría necesariamente al centro de detención de ICE a cerrar. ICE y otras partes interesadas tienen una semana para apelar el fallo de la ciudad de revocar el permiso. El conflicto podría acabar en un proceso judicial.

"Hemos observado algunos casos de superación de ese límite casi todos los años", añadió Hanlon. "Creo que, en términos porcentuales del total, es evidente que hay un mayor número de casos de superación en 2025, cuando también se retuvo a un número mucho mayor de personas".

La detención individual más prolongada del conjunto de datos fue de 24 horas en 2013, y la segunda más larga fue de casi 22.5 horas el 5 de marzo. Los datos también muestran que una mayor proporción de personas detenidas en el centro de retención del ICE durante la segunda administración Trump no tiene antecedentes penales, en comparación con el último año de la administración Biden.

Estos datos de detención no incluyen las detenciones de inmigrantes realizadas por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la rama investigadora del ICE dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, que también utiliza las instalaciones, según funcionarios municipales.

Los centros de detención del ICE más pequeños, como el de Glenwood Springs, son espacios básicos y temporales de tramitación no diseñados para albergar a personas durante la noche, y han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor a nivel nacional y en Colorado debido a la limitada supervisión y al aumento de la duración de las detenciones.

Las propias normas del ICE habían limitado durante mucho tiempo las retenciones a 12 horas, pero un memorándum interno publicado el 24 de junio amplió ese límite a 72 horas "salvo circunstancias excepcionales". Esa exención también había aparecido anteriormente en un documento normativo del ICE de 2024 relativo al límite de 12 horas, pero no se refleja ni en las normas federales de detención de 2011 ni en las de 2025 .

Según los últimos datos disponibles de la Oficina de Respuesta a Emergencias (ERO) del ICE, que abarcan hasta el 10 de marzo, no se han registrado casos de personas retenidas en las instalaciones de Glenwood Springs durante un máximo de 72 horas, pero Waller expresó su preocupación por las implicaciones futuras del reciente cambio de política del ICE.

"Tal y como está configurado el centro, incluso durante 12 horas, como se ha comentado, resulta difícil, pero, por Dios, … 72 horas sin una cama ni el resto de comodidades es muy, muy, muy difícil", afirmó Waller. "Y no poder hablar con el solicitante para conocer su opinión al respecto es algo que me cuesta mucho aceptar".

El ICE y la GSA no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo. En un correo electrónico del 12 de marzo en el que se ofrecían comentarios para un artículo anterior, un portavoz del ICE se negó a abordar la supuesta infracción de la licencia, calificando los datos subyacentes de "sin verificar" porque habían sido publicados por un tercero. El Proyecto de Datos sobre Deportaciones, que elaboró los datos, afirma en su sitio web que recopila conjuntos de datos publicados por el Gobierno a través de solicitudes de registros públicos y litigios. En el mismo correo electrónico, el portavoz de ICE también afirmó que las preocupaciones más generales sobre la supervisión, la transparencia y las condiciones en los centros de detención más pequeños carecen de fundamento.

JG Housing Solutions, la sociedad de responsabilidad limitada con sede en Florida que figura como propietaria de la parte del edificio que ocupa ICE, tampoco respondió antes de la fecha límite.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Las "Raging Grannies" del valle de Roaring Fork entonaron una canción de resistencia en la audiencia celebrada el martes. La letra de la canción condenaba las irregularidades en las condiciones de detención en el centro de ICE de Glenwood Springs y las medidas de represión federal en materia de inmigración.

Posible batalla legal

Alrededor de 160 residentes asistieron a la audiencia, y la comisión de planificación recibió una ovación de pie tras revocar el permiso, pero Hanlon señaló que será difícil hacer cumplir la decisión si el ICE, la GSA o el propietario apelan dentro del plazo de siete días o simplemente continúan operando las instalaciones sin permiso.

Si alguna de las partes interesadas presenta una apelación dentro del plazo de una semana, el consejo municipal de Glenwood Springs celebrará una audiencia para considerar si confirma el fallo de la comisión o emite un nuevo fallo.

"Cualquiera que sea la decisión del consejo municipal, podría apelarse ante el tribunal de distrito en virtud de la legislación estatal", afirmó Hanlon tras la reunión del martes.

"Si no interponen una apelación, lo cual preveo que probablemente no harán, entonces, en realidad, la cuestión pasa a ser cómo intentamos hacer cumplir la decisión definitiva de la comisión de planificación".

En diciembre, las autoridades federales derogaron una normativa anterior que obligaba a la GSA a cooperar con las jurisdicciones locales y a cumplir los códigos y requisitos locales para los edificios que alquila el gobierno federal.

Según Hanlon, este cambio, junto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos y otra jurisprudencia federal, podría dificultar que la ciudad obligue a cerrar las instalaciones del ICE.

"Esto crea un entorno en el que va a ser difícil hacer cumplir la ley y probablemente presentaríamos esa acción de ejecución ante un tribunal federal", afirmó Hanlon. "Solicitaríamos una medida cautelar o una orden de alejamiento temporal para hacer cumplir la revocación del [permiso de uso especial] y poner fin a su uso, ya que no cumplía con la normativa urbanística local".

Hanlon señaló que la ciudad también podría estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra el propietario del inmueble, lo que podría ser una vía más sencilla que impugnar directamente al gobierno ante un tribunal federal.

"Probablemente esa sea la vía que queramos explorar para ver hasta dónde podemos llegar", afirmó Hanlon. "Creo que se trata de una dura batalla, pero si mi cliente me pide que la libremos, la libraremos”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio En la audiencia del martes, la residente local Erin Anderson y otros miembros de la comunidad mostraron fotografías y compartieron historias de sus amigos y vecinos que fueron detenidos en el centro de ICE de Glenwood Springs antes de ser deportados. Anderson instó a la comisión de planificación a apoyar a los residentes y a revocar el permiso.

Los residentes muestran su solidaridad

En la audiencia del martes, defensores de los derechos de los inmigrantes, antiguos funcionarios municipales, abogados, líderes religiosos y candidatos políticos intervinieron durante el turno de comentarios públicos y mostraron carteles con fechas recientes en las que personas habían permanecido retenidas en el centro de detención local del ICE durante más de 12 horas. Nadie se pronunció a favor de mantener la licencia.

La residente local Michelle Coombs intervino en la audiencia del ICE en nombre de su familia y de otras personas que corren el riesgo de ser objeto de persecución por su color de piel o su situación migratoria.

"Nací y crecí en este valle y soy miembro activo de la comunidad, al igual que tantos inmigrantes que viven aquí", dijo Coombs. "Siento la responsabilidad de estar aquí hoy en nombre de aquellos que ya no tienen voz: de los miembros de nuestra comunidad que han sido aterrorizados y de las personas que simplemente intentan sobrevivir día a día".

Algunas personas, entre ellas la residente local Erin Anderson, mostraron fotografías y contaron historias de sus vecinos que fueron detenidos en el centro antes de ser deportados.

"Estos son nuestros vecinos, estos son niños que van a la escuela con sus hijos", dijo Anderson. "No den un trato preferencial a ICE porque tengan miedo; esto ha sido aterrador para todos nosotros, pero es más seguro cuando todos nos levantamos y hacemos lo correcto juntos ".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Claire Noone, residente desde hace mucho tiempo en Glenwood Springs y abogada especializada en inmigración, expuso los argumentos jurídicos a favor de la revocación del permiso de ICE durante la audiencia del martes. Noone fue una de las aproximadamente dos docenas de personas que intervinieron durante el turno de comentarios públicos, todas ellas a favor de la revocación del permiso.

Claire Noone, residente de Glenwood Springs y abogada especializada en inmigración, cuyas solicitudes de registros públicos y reciente escrito legal contribuyeron a la audiencia sobre el permiso, afirmó sentirse animada por la decisión de la comisión de planificación.

"La ciudad está dando a entender ahora que está luchando con nosotros", declaró Noone tras la audiencia. "Así que estamos encantados de aportar todo nuestro apoyo, creatividad, diligencia y, por supuesto, el arduo trabajo que hemos dedicado a esto para, es decir, luchar juntos contra esto".

Noone y otros defensores reconocieron que queda mucho por hacer para hacer cumplir la decisión de la comisión de planificación, así como para garantizar que los funcionarios municipales puedan hacer cumplir los requisitos de seguridad fundamentales si las instalaciones de ICE permanecen abiertas y se sigue deteniendo a personas allí.

Bob Campbell, residente de Glenwood Springs, afirmó sentirse cautelosamente optimista tras la decisión del martes.

"Me alegró mucho que la comisión de planificación decidiera revocar la decisión después de que el personal municipal hubiera dado a entender que consideraban que mantenerla era lo correcto", declaró Campbell. "Pero creo que, al hacerlo, han dado un paso para dejar claro que las normas son importantes".

Campbell también reconoció que no hay garantía de que la ciudad pueda hacer cumplir su decisión y cerrar el centro de detención de ICE, especialmente dado que ICE no respondió a la notificación original de infracción ni participó en la audiencia del martes.

"Si el ICE sigue haciendo lo que le plazca mediante la emisión de memorandos internos (esto lo hemos visto a nivel nacional), puede entrar en los hogares de las personas sin una orden judicial, este tipo de cosas... ¿dónde está el límite en el que las leyes y el gobierno tienen la capacidad de intervenir y decir: ‘Esto no está permitido. No pueden hacer esto´", afirmó Campbell. "Así que, si no van a cooperar, dejemos claro que creemos en el estado de derecho".

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.