La iniciativa comunitaria para ayudar a los residentes a adquirir el parque de casas móviles Cavern Springs podría servir de referencia para la estrategia regional, pero siguen existiendo retos

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Los residentes locales, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y donantes privados vuelven a unir esfuerzos para ayudar a que un parque de casas móviles en venta se convierta en una comunidad propiedad de los residentes. Si la compra tiene éxito, el Cavern Springs Mobile Home Park, ubicado en el condado no incorporado de Garfield, a lo largo de la autopista 82 entre Carbondale y Glenwood Springs, sería el cuarto parque del valle de Roaring Fork que, en el último año, pasa a ser propiedad de sus residentes.

Los residentes de parques de casas móviles suelen ser propietarios de sus viviendas, pero alquilan el terreno donde éstas se encuentran a un propietario privado, lo que los deja en una situación vulnerable ante posibles desalojos si los propietarios reurbanizan el terreno o suben los alquileres de forma significativa.

Los parques propiedad de los residentes se adquieren y gestionan de manera colectiva por los propios residentes, por lo general a través de una estructura cooperativa sin fines de lucro. La cooperativa suele solicitar un préstamo para comprar el terreno, y las cuotas mensuales de los residentes se destinan al pago de ese préstamo, de forma similar al pago de una hipoteca.

A medida que más inversionistas corporativos compran y venden estas propiedades, una creciente iniciativa liderada por la comunidad en los condados de Garfield, Pitkin y Eagle también está contribuyendo para promover cambios en las leyes estatales y estrategias regionales para mantener los parques como viviendas asequibles.

Los residentes de Cavern Springs compiten con otro postor, un grupo inversionista con sede en Texas, y tienen hasta el 13 de junio para asegurar un préstamo asequible y presentar una oferta por el parque, valuado en $23 millones de dólares. Dos organizaciones sin fines de lucro, Mountain Voices Project y West Mountain Regional Housing Coalition, están ayudando a los residentes a alcanzar una meta de recaudación de unos $11 millones procedentes de una combinación de gobiernos locales, empresas y donantes particulares. La Aspen Community Foundation también les está ayudando a recaudar donaciones a través de su Fondo para la Justicia en la Vivienda . La organización sin fines de lucro abrió el fondo el año pasado para ayudar a Cavern Springs, pero tiene previsto mantenerlo para otras necesidades de vivienda locales.

Cavern Springs se encuentra entre el río Roaring Fork y la autopista 82, cerca de la tienda ReStore de Habitat for Humanity. El conjunto, de 98 lotes, alberga a unos 300 residentes, muchos de los cuales llevan décadas viviendo allí y ganan menos del 80% de los ingresos promedio de la zona, según la coalición regional de vivienda.

Al 27 de mayo, Sopris Mountain Collective (la sociedad (C-Corp) sin fines de lucro de los residentes) había recaudado algo más de $6.5 millones, lo que supone aún unos $4.5 millones por debajo de su objetivo de recaudación de fondos.

Los gobiernos locales han aportado la mayor parte de la financiación actual ($5.5 millones) en forma de préstamos condonables a cambio de que el parque se conserve como vivienda asequible. Las contribuciones incluyen $2 millones de la ciudad de Aspen, $1.5 del condado de Pitkin y $1 millón de la localidad de Snowmass Village. Carbondale y Glenwood Springs también se han comprometido a aportar $500,000 cada una. El condado de Garfield, el condado de Eagle y Basalt se negaron a aportar fondos.

“Parte de la condición para recibir el dinero de los gobiernos era mantener la asequibilidad mediante restricciones en las escrituras”, explicó Jon Fox-Rubin, líder del Mountain Voices Project. “Así que las personas que compren casas móviles en el futuro en estos parques deberán cumplir ciertos requisitos en función de sus ingresos y tendrán que trabajar en la comunidad”.

La estructura del préstamo propuesta también limita la capacidad de los residentes para vender el parque en el futuro.

“Si deciden vender el parque, tendrán que devolver ese dinero a los municipios que se lo prestaron”, explicó Fox-Rubin.

Los residentes y sus socios de organizaciones sin fines de lucro también han recaudado alrededor de un millón a través de campañas de recaudación de fondos comunitarias y donaciones privadas. Según Mountain Voices Project y la coalición de vivienda, entre los donantes se encuentran el Distrito Sanitario de Basalt, Eagle Crest Nursery, Molly y Chester White, Resource Generation Colorado, y el exdirector ejecutivo de Aspen Skiing Co., Mike Kaplan, y su esposa, Laura.

La subvención ayudará a que los pagos del préstamo sean asequibles y a cubrir posibles costes, como la renovación de la infraestructura obsoleta del parque. La meta de la recaudación recientemente incrementó de $10 a $11 millones, basándose en las estimaciones más actuales de los costes de financiación e infraestructura.

Si la coalición no recauda los $11 millones antes del 13 de junio, Mountain Voices Project indicó que los residentes aún deberían poder obtener financiación mediante préstamos y presentar una oferta razonable para formalizar el contrato. Los residentes continuarían entonces recaudando fondos para juntar los $4.5 millones restantes antes del cierre de la operación este otoño.

Para llegar al precio total de venta y financiar posibles mejoras de infraestructura, los residentes y sus socios de las organizaciones sin fines de lucro necesitan financiación mediante préstamos de varios prestamistas, entre ellos el Impact Development Fund (institución financiera de desarrollo comunitario (CDFI) regional que ofrece préstamos flexibles para viviendas asequibles) y la organización sin fines de lucro Thistle Community Housing, con sede en Boulder.

Thistle, el principal socio prestamista, es la filial en Colorado de ROC USA, una organización nacional sin fines de lucro que ayuda a los parques de casas prefabricadas a convertirse en comunidades de propiedad de los residentes (las ROC, por sus siglas en inglés). Thistle ROC también colaboró el año pasado en la compra exitosa por parte de los residentes de los parques Aspen-Basalt y Mountain Valley en Basalt y Carbondale, y del Mountain Mobile Home Park en Glenwood Springs.

Los tres parques se vendieron por un total de $46.5 millones, de los cuales $16 procedían de las recaudaciones del gobierno local, de filántropos y de empresas, destinados a sufragar el precio combinado de $42 millones de Aspen-Basalt y Mountain Valley. La ciudad de Glenwood Springs aportó $1.5 millones de fondos destinados a la vivienda para la compra del Mountain Mobile Home Park, que ascendió a $4.5 millones.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Liliana Cereceres posa frente a su casa móvil en Cavern Springs el 11 de abril. Ella y su familia llevan casi ocho años viviendo en el parque y han visto cómo la renta subía cada vez que el parque cambiaba de propietario.

Los residentes se organizan

En un evento comunitario de recaudación de fondos celebrado el 11 de abril, un grupo de residentes de Cavern Springs, entre los que se encontraba Liliana Cereceres, estaban ocupados en cocinar y empaquetar unos 2,000 tamales para repartirlos por todo el valle.

Cereceres, que da clases en la escuela Riverview de Glenwood Springs, y su marido, que se especializa en la colocación de baldosas para proyectos de construcción en Aspen, criaron a sus dos hijos en Cavern Springs. Su hijo menor asiste a la escuela en Riverview y su otro hijo trabaja para la Autoridad de Transporte de Roaring Fork.

Antes de mudarse al parque de casas móviles hace casi ocho años, Cereceres había estado alquilando en Carbondale y en la subdivisión Blue Lake, y se sintió aliviada al encontrar un lugar más permanente donde poder criar a su familia y en el que solo tuviera que pagar la renta mensual por el lote al propietario del parque.

“Ese era mi sueño: El no estar pagando tanta renta y estar estresada con una renta,” Cereceres dijo. “Ya como 16 años, buscando la manera de tener un hogar más estable, no estar pagando una renta donde a veces tenían que poner de venta un departamento y ya tenía que salir”.

Pero Cavern Springs ha cambiado de propietario dos veces desde que Cereceres se mudó al parque en 2018, y ella dijo que la renta de su lote ha aumentado alrededor de un 75% en los últimos siete años y medio, pasando de unos $600 al mes a $1,050 al mes.

“Entonces vendían el parqueadero y ya nos subían también la renta, hasta llegar ahorita a lo que estamos,” dijo Cereceres.

La primavera pasada, Cavern Springs volvió a ponerse a la venta. A Cereceres y a muchos de sus vecinos les preocupa que, si no pueden comprar el parque ellos mismos, las empresas de inversión podrían seguir especulando con él para obtener beneficios y subiendo los alquileres o incluso reurbanizar la propiedad.

“Sería devastador, porque es lo único que tenemos nosotros,” dijo Cereceres. “Hay personas que contamos solamente con nuestra traila, con nuestro hogar, porque aquí es muy caro como para hacer mucho dinero, entonces sería como quedarnos otra vez con las manos vacías”.

Según el Programa de Supervisión de Parques de Casas Móviles de la División de Vivienda de Colorado, la renta promedio de los 98 lotes de Cavern Springs aumentó un 25% entre 2022 y 2025, con la renta promedio de unos $946 al mes en enero de 2025. (El programa estatal comenzó a recopilar estos datos en 2022). El mayor aumento de la renta se produjo en enero de 2024, cuando la renta promedio mensual se incrementó en aproximadamente $100, el doble de los aumentos de $50 registrados en 2023 y 2025.

Esto concuerda con una tendencia regional más amplia en los condados de Pitkin, Eagle y Garfield. Aspen Journalism analizó los registros de la división estatal de vivienda de 49 comunidades de casas móviles en la región de los tres condados. De ellas, 31 parques subieron la renta mensual en un promedio de $70 en 2022, 34 la subieron a $74 en 2023 y 41 la subieron a $80 en 2024.

(Hay unos 70 parques de casas móviles en la región de los tres condados, pero los parques con menos de cinco casas móviles, los parques de autocaravanas y los parques subdivididos, como Aspen Village, Lazy Glen y varios otros en el condado de Pitkin, no cumplen la definición legal estatal de “parque de casas móviles”).

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio y Aspen Journalism Los residentes de Cavern Springs vendieron unos 2,000 tamales caseros para reparto a domicilio en todo el valle de Roaring Fork durante una recaudación de fondos celebrada el 11 de abril en el parque. Los residentes han recaudado unos 30,000 gracias a eventos comunitarios como ventas de comida y mercadillos, y el resto procede de gobiernos locales, empresas y donantes privados.

Ventas inmobiliarias recientes

En 2018, la ya desaparecida Strive Communities compró Cavern Springs, anteriormente conocido como H Lazy F Mobile Home Park, por $4.5 millones, según los registros de la Oficina del Tasador del condado de Garfield. En 2021, la empresa con sede en Colorado puso a la venta el parque y un almacén adyacente por unos $18 millones, aproximadamente cuatro veces lo que había pagado por la propiedad tres años antes, según Fox-Rubin, de Mountain Voices Project.

En aquel momento, Fox-Rubin trabajaba para la organización sin fines de lucro MANAUS, ahora cerrada, y algunos residentes estaban interesados en asociarse con MANAUS y Thistle ROC para adquirir la propiedad. El parque formaba parte de una venta de cartera de múltiples propiedades por parte de Strive Communities; Thistle ROC facilitó con éxito la compra de otras dos por parte de los residentes. Pero el precio de venta de Cavern Springs era aproximadamente el doble de su valor catastral, lo que hacía inalcanzable la deuda necesaria para adquirirlo, con renta de lotes que se habrían casi triplicado para los residentes.

“Los residentes en ese momento decidieron que no podían presentar una oferta, por lo que votaron no seguir adelante con la compra de su parque”, dijo Fox-Rubin.

En su lugar, Horizon Land Management, con sede en Maryland, compró el parque en 2021. El precio exacto de compra no estaba claro: el tasador del condado no registró ningún gasto de documentación, ya que la empresa alegó una exención legal, según informaciones previas de Aspen Journalism.

La página web de Horizon enumera más de 100 propiedades en varios estados, incluidas otras dos en la vertiente occidental de Colorado: una en Grand Junction y otra en Montrose.

Aunque los registros del tasador del condado indican que Cavern Springs está valorado actualmente en algo menos de $10 millones, Horizon puso a la venta el parque la primavera pasada por $23 millones y una instalación de almacenamiento adyacente por $3 millones. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

El pasado mes de mayo, los residentes recibieron otra notificación de Horizon en la que se les alertaba de que un postor había presentado una oferta para comprar el parque y la instalación de almacenamiento. El posible comprador, Axia Realty Partners, es el mismo postor que compitió con los residentes locales el año pasado por la compra de los parques de casas móviles de Aspen-Basalt y Mountain Valley.

La ley estatal concede a los residentes 120 días para comprar su parque a partir de la fecha en que el vendedor recibe una oferta competidora, pero a los residentes de Cavern Springs se les concedió una prórroga hasta el 13 de junio tras encontrar una discrepancia en los precios de venta indicados en los avisos en inglés y español.

Aunque la ley de Colorado exige a los vendedores que consideren “de buena fe” las ofertas de los residentes y que proporcionen una justificación razonable si rechazan una oferta, no otorga a los residentes un derecho de tanteo ni obliga a los propietarios de los parques a vender a los residentes.

Laurine Lassalle / Aspen Journalism Los árboles bordean una calle residencial en el parque de casas móviles Cavern Springs, situado junto a la autopista 82 entre Carbondale y Glenwood Springs. Los residentes compiten con un grupo inversionista con sede en Texas por la compra de su parque, a la venta por $23 millones, y tienen hasta el 13 de junio para presentar una oferta.

Postor competidor

Axia Realty Partners es un grupo de inversión con sede en Texas dirigido por Dimitri Mastorakos, Ricardo Quinones y Eli Ware. En un correo electrónico del 13 de mayo, los socios afirmaron que descubrieron Cavern Springs hace dos años mientras visitaban la zona con sus familias.

El grupo inversionista confirmó que es propietario de varios parques de casas móviles, principalmente en el oeste de Estados Unidos, pero ninguno hasta ahora en Colorado.

Los socios afirmaron que buscan “mercados únicos donde exista una fuerte demanda de vivienda” y donde tenga sentido la propiedad a largo plazo y la reinversión en infraestructuras envejecidas, incluidos sistemas de alcantarillado, servicios públicos y caminos.

Mastorakos confirmó que el grupo inversionista se había reunido con varios miembros de la cooperativa de residentes para comunicarles su intención de mantener Cavern Springs como parque de casas móviles, tal y como, según dijeron, era su plan para Aspen-Basalt y Mountain Valley si su oferta hubiera sido aceptada el año pasado.

“Decidimos invertir en esta comunidad porque los residentes han demostrado durante décadas que cuidan mucho de sus hogares y tienen un compromiso a largo plazo de vivir aquí”, afirmó Mastorakos.

Axia fue noticia el año pasado por los importantes aumentos de alquiler en un parque de Jackson (Wyoming) que adquirió en diciembre de 2024. El Jackson Hole News & Guide informó que el alquiler mensual de los lotes para los residentes actuales se duplicaró en unos cinco meses el año pasado, pasando de $600 a $1,200. Mastorakos confirmó en la noticia que el alquiler para los nuevos residentes sería aún más elevado: $2,500 al mes.

El grupo inversionista afirmó que los aumentos eran necesarios para cubrir el coste futuro de conectar el parque al sistema de alcantarillado de la ciudad.

“Aunque entendemos que la carga a corto plazo no es fácil para todos, nos hemos comprometido a garantizar que la comunidad siga siendo un parque de casas móviles durante las próximas décadas”, afirmaron los socios.

El grupo señaló que aún no sabe si se necesitarían mejoras de infraestructura similares en Cavern Springs.

“La diligencia debida necesaria para evaluar y valorar adecuadamente esas mejoras es muy costosa y requiere mucho tiempo”, afirmaron los socios. “Dado que no sabemos si finalmente podremos adquirir la propiedad, no tenía sentido desde el punto de vista financiero seguir explorando esta posibilidad en este momento”.

Axia también se refirió a los esfuerzos de compra liderados por los residentes, un movimiento con el que se topó por primera vez en Colorado el año pasado. Aunque señaló que Cavern Springs ha tenido varios propietarios en los últimos años y expresó su respeto por las preocupaciones de los residentes, el grupo inversionista criticó el modelo ROC por involucrar a los residentes en funciones de supervisión de los servicios públicos y la infraestructura de la comunidad, que están envejeciendo y que quizá no comprendan del todo. Los socios de Axia también pidieron una mayor transparencia en torno a los gastos de cierre y las comisiones de gestión de activos que cobran los prestamistas de ROC.

“Creemos que los prestamistas asociados deberían informar mejor a los residentes sobre costes, necesidades y responsabilidades que conlleva gestionar un conjunto de viviendas con un alto nivel de calidad”, afirmaron los socios.

El director del programa de Thistle ROC, Tim Townsend, rebatió estas afirmaciones, señalando que todas las condiciones del préstamo, las comisiones, el estado de las infraestructuras, las necesidades de capital y los detalles operativos se comunican directamente a los residentes, quienes deciden si seguir adelante con la compra.

“No se oculta ningún detalle a los miembros de la cooperativa”, afirmó Townsend.

Al igual que en el caso de Axia, los residentes aún deben llevar a cabo una investigación de diligencia debida más exhaustiva sobre posibles mejoras en los servicios públicos y la infraestructura, pero Thistle ha ayudado a los residentes a presupuestar unos $2 millones para este trabajo.Townsend también argumentó que la transparencia debe ser recíproca y que los residentes merecen comprender no solo las estructuras de financiación de las ROC, sino también los “modelos operativos a largo plazo, las prácticas de aumento de alquiler, las expectativas de rentabilidad y las estructuras de propiedad de cualquier comprador privado que compita por adquirir la comunidad”.

Los residentes de ROC pueden aprobar o rechazar los presupuestos de los parques y los aumentos de alquiler, un nivel de control que, según Townsend, los compradores privados deberían considerar adoptar.

“Si Axia quisiera dar a los residentes de los parques que gestiona la capacidad de aprobar o rechazar los aumentos de alquiler, junto con una transparencia total en las operaciones comerciales y la estructura financiera de la comunidad, gustosos adoptaríamos también esa política”, dijo Townsend.

Estrategias proactivas

Aunque Cavern Springs podría sumarse pronto a unos cuantos parques de casas móviles desde Basalt hasta Glenwood Springs que han logrado la transición a comunidades de propiedad de los residentes, los gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro como Mountain Voices Projects y West Mountain Regional Housing Coalition coinciden en que es necesaria una estrategia regional más unificada para mantener estos parques como viviendas asequibles.

“No estamos ante un mercado típico en el que los precios de la vivienda se fijan en función de lo que un residente puede pagar”, afirmó April Long, directora ejecutiva de la coalición regional de vivienda. “Los precios de nuestras viviendas los fijan intereses externos y esta demanda insaciable de nuestra comunidad turística”.

Long, Townsend y Fox-Rubin coincidieron en que la cuantiosa subvención necesaria y el ajustado plazo para la recaudación de fondos hacen que el modelo ROC sea difícil de replicar en los valles de Roaring Fork y del río Colorado, y que la venta simultánea de varios parques puede suponer una carga para la financiación local.

El concejo municipal de Glenwood Springs afirmó inicialmente que no podía contribuir a la compra de Cavern Springs el año pasado, ya que había apoyado otras conversiones ROC, pero en mayo aceptó participar utilizando los fondos de vivienda repuestos de la ciudad tras saber que se había concedido más tiempo a los residentes.

Según la base de datos estatal de ventas de parques de casas móviles, al 22 de mayo había cinco parques en venta en los condados de Garfield y Eagle, pero Cavern Springs es el único que ha recibido un apoyo significativo de la comunidad.

Thistle ROC había estado en contacto con residentes de los parques de casas móviles de Rifle King’s Crown (200 lotes) y Westside (24 lotes), quienes expresaron interés en comprar sus parques, pero se dio cuenta de que sería necesario involucrar a más residentes en el proceso para recaudar la gran cantidad de subvención necesaria. La organización sin fines de lucro afirmó que también se encuentra en conversaciones preliminares con residentes del Dotsero Mobile Home Park (81 lotes). Los residentes del Roaring Fork Trailer Park (14 viviendas) en Glenwood Springs confirmaron que también están interesados en comprar su parque y tienen previsto ponerse en contacto con Thistle ROC.

Mountain Voices Project y West Mountain Regional Housing Coalition afirmaron que no tienen mucha capacidad para ayudar a otros parques dada la fecha límite del 13 de junio en Cavern Springs, pero están trabajando en un enfoque más proactivo.

“Tenemos que apoyar a estos parques de casas móviles antes de que se encuentren en una situación de venta con plazos y restricciones de precio muy ajustados”, dijo Long.

La junta de la coalición de vivienda votó recientemente a favor de realizar un análisis regional de las comunidades de casas móviles para recopilar información sobre la propiedad actual, cuántos parques más es probable que salgan a la venta y cuáles tienen escrituras o restricciones de zonificación para mantenerlos asequibles o protegerlos de la reurbanización.

Ambas organizaciones sin fines de lucro locales también están explorando formas de recaudar subvenciones, como un fondo regional de vivienda o pedir a quienes no pueden donar que ofrezcan préstamos reembolsables a bajo interés.

“[Un préstamo] podría ser una opción más atractiva o viable para, ya sabes, el condado de Garfield, o para una empresa local, un empleador o un miembro de la comunidad”, dijo Long.

Long también quiere explorar colaboraciones con las autoridades locales de vivienda.

“Creemos que existe una disposición que permite que una autoridad de vivienda que tenga participación en la propiedad de un parque quede exenta del pago de impuestos sobre la propiedad por la parte de esta que cumpla ciertos criterios de vivienda asequible”, dijo Long.

Aunque aún no sabe cómo responderán las partes interesadas a estas ideas, espera que reconozcan el valor de preservar las comunidades existentes.

“Nos resulta mucho, mucho más barato conservar las viviendas asequibles con las que ya contamos”, afirmó Long.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio y Aspen Journalism Los residentes de Cavern Springs y los miembros de la comunidad observaron cómo el concejo municipal de Glenwood Springs tomaba la decisión, el 7 de mayo, de aportar 500,000 de su fondo de vivienda asequible. Los concejales dijeron inicialmente que no podían apoyar la compra de Cavern Springs el año pasado, ya que habían apoyado a varias comunidades de casas móviles.

Fortalecimiento de la legislación

La coalición de vivienda y Mountain Voices Project también han estado compartiendo ideas de políticas con los legisladores estatales para ayudar a reforzar las leyes actuales destinadas a proteger a los residentes de casas móviles del desalojo o que los precios les excluyan del mercado.

“El estado ha logrado avances increíbles en los últimos cinco o seis años, y queremos reconocerlo y darles las gracias por ello, para luego decir: `Sigamos avanzando un poco más, porque aún no ofrece la protección que creemos que es necesaria’”, afirmó Long.

Algunas de sus ideas ya se incluyeron esta primavera en un proyecto de ley recientemente aprobado que obligaría a los vendedores de parques de casas móviles a revelar información a los residentes que la soliciten, incluido precio de compra del parque, antigüedad de las infraestructuras, informes de inspección, datos de alquileres censurados y gastos de funcionamiento, así como cualquier cambio en precios o descuentos si el parque se vende como parte de una cartera más amplia. El proyecto de ley espera la firma del gobernador Jared Polis tras haber sido aprobado en ambas cámaras por votos partidistas y, si se firma, la nueva ley entrará en vigor el año que viene.

Otras ideas que las organizaciones sin fines de lucro locales están defendiendo en la legislatura incluyen la creación de incentivos fiscales para que los propietarios vendan a los residentes, la ampliación del plazo de 120 días para que los residentes presenten una oferta, y una mayor disponibilidad de los fondos estatales de vivienda para los parques de casas móviles.

“Recomendamos que el estado cuente con un fondo de adquisición que sea más flexible y rápido que sus actuales programas de subvenciones”, afirmó Long.

Long, Fox-Rubin y grupos de defensa locales como Voces Unidas también han manifestado su deseo de que el estado aumente las indemnizaciones por reubicación para los residentes desplazados por la remodelación de los parques, así como que se reconsideren las medidas de control de alquileres que no han prosperado en la legislatura en años anteriores.

“Según la legislación estatal vigente, el propietario de un parque de casas móviles solo puede aumentar el alquiler de los lotes una vez al año, pero no hay un límite en cuanto al porcentaje de aumento”, explicó Long.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Enedina García y otro residente de Cavern Springs ayudan a preparar unos 2,000 tamales para su reparto durante un evento de recaudación de fondos celebrado el 11 de abril en el parque. Los residentes han recaudado algo más de 6.5 millones de su última meta de subvención de $11 millones de antes de la fecha límite del 13 de junio para presentar una oferta.

Se acerca la fecha límite

Persisten los retos de financiación para Cavern Springs y otros parques que esperan convertirse en comunidades propiedad de los residentes, pero organizaciones sin fines de lucro locales, como la coalición de vivienda y Mountain Voices Project, creen que estos obstáculos pueden superarse.

“Lo que hicimos el año pasado al reunir a los gobiernos locales, las empresas privadas y la comunidad filantrópica se describió como ‘milagroso’, pero no quiero que pensemos que no podemos volver a hacerlo”, dijo Long. “Simplemente hicimos algo por primera vez que ahora tenemos que comprender mejor y mejorar”.

Long y Fox-Rubin reconocieron que es posible que algunas comunidades no quieran formar una cooperativa de residentes y comprar sus parques, pero para aquellas que sí lo hagan, el esfuerzo de toda la comunidad está trazando un camino más claro hacia el futuro.

“Es un modelo fantástico que permite a los residentes ser gobernados y dirigidos por su propia comunidad, en lugar de por inversionistas de capital privado que no son locales”, afirmó Long.

Aunque es posible que Cereceres y sus vecinos de Cavern Springs no consigan recaudar los $4.5 millones restantes de la subvención antes de la fecha límite del 13 de junio, siguen teniendo la esperanza de poder conseguir un préstamo y presentar una oferta viable.

Si se acepta su oferta, los residentes tendrán que recaudar el resto de los fondos antes del cierre en otoño, incluso organizando más eventos comunitarios como la reciente recaudación de fondos con tamales.

“Sé que es mucho dinero, pero somos unas familias que estamos luchando por un hogar y estamos haciendo lo que podemos o sea — es lo único,” Cereceres dijo. “Como personas trabajadoras del valle no tenemos la posibilidad como de que cada quien aporte 1 millón para poder comprar el parqueadero. Entonces es la forma que nos estamos reuniendo para hacerlo”.

Nota del editor: Laurine Lassalle, editora de datos de Aspen Journalism, ha colaborado en la redacción y el análisis de datos de este artículo.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.