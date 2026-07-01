Dos republicanos compiten por convertirse en el próximo sheriff del condado de Garfield en las primarias de junio

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El veterano sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario, dejará el cargo a finales de este año, y dos candidatos republicanos, el teniente de patrulla de la Oficina del Sheriff del condado de Garfield, Brent Baker, y el asistente del sheriff del condado de Eagle , Dan Loya, compiten por ocupar su puesto en las elecciones primarias del 30 de junio. Solo los votantes registrados como republicanos y los no afiliados podrán votar en estas elecciones, ya que no hay candidatos demócratas postulados.

La jubilación de Vallario pone fin a un mandato de 24 años y seis legislaturas que los habitantes de la zona respaldaron repetidamente en las urnas a pesar de la controversia persistente bajo su liderazgo, incluidos los enfrentamientos con las leyes estatales de inmigración.

Ahora, el condado de Garfield podría ver un nuevo rumbo para su oficina del sheriff, ya que los dos candidatos, ambos residentes de hace mucho tiempo del condado de Garfield que actualmente trabajan en las fuerzas del orden de la región, intentan diferenciarse del actual sheriff.

Baker, quien creció en Parachute, ha sido teniente de patrulla del condado de Garfield durante un poco más de dos años y ha trabajado bajo el liderazgo de Vallario durante unas dos décadas.

Los padres de Baker eran miembros de los servicios de emergencia, y él siguió sus pasos, trabajando en una ambulancia tras completar la universidad y, más tarde, iniciando su carrera en las fuerzas del orden con una estancia de seis meses en el Departamento de Policía de Parachute antes de incorporarse a la Oficina del Sheriff del condado de Garfield en 2002.

“Pasé mi infancia viendo a mis padres servir a la comunidad”, afirmó Baker. “Mi padre fue tanto subjefe como jefe de bomberos allí en Parachute durante más de veinte años, y mi madre también trabajaba en la ambulancia, así que de ellos aprendí los servicios de emergencia y mi pasión por servir”.

La participación de Baker en la comunidad también ha incluido ser parte de la Junta Escolar del Distrito 16 del condado de Garfield y ejercer como bombero voluntario.

Loya ha sido asistente del sheriff del condado de Eagle desde 2020 y lleva tres décadas trabajando para el departamento.

Loya, quien ahora vive en Rifle, nació en Nuevo México y creció en el valle de Roaring Fork. Se incorporó a la Oficina del Sheriff del condado de Eagle en 1996, poco después de obtener su título en justicia penal y graduarse en la Academia de Formación de Policía del campus de Spring Valley de Colorado Mountain College.

“Me encantaría venir a servir a la comunidad en la que crecí, crié a mi familia, me gradué de la preparatoria y la universidad, y de la que he formado parte durante los últimos más de 45 años”, afirmó Loya. “Creo que es hora de una nueva visión, un nuevo liderazgo y una nueva perspectiva. … Si los ciudadanos del condado de Garfield quieren la misma estructura y rutina, deberían votar por el otro candidato”.

Aunque Baker reconoció el apoyo que ha recibido de Vallario tanto durante su reciente campaña como a lo largo de su carrera, coincidió con Loya en que es hora de un cambio de liderazgo.

“El sheriff Vallario ha sido un gran mentor para mí y un gran líder para nosotros, pero no siempre hemos estado de acuerdo y él no me eligió personalmente”, afirmó Baker. “No voy a ser un “Lou 2.0”: soy una persona muy diferente, tengo una visión diferente y tengo ideas diferentes sobre hacia dónde queremos avanzar”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Brent Baker, en el centro, organiza un acto de campaña con su esposa e hija en Sayre Park, en Glenwood Springs, el 9 de mayo. Baker, que creció en Parachute y actualmente es teniente de patrulla del condado de Garfield, trabaja para la oficina del sheriff desde 2002.

Baker se centró en el bienestar de los agentes y la seguridad vial

Loya y Baker comparten algunos objetivos, entre ellos mejorar la retención del personal ante el aumento del costo de vida, así como tomar medidas enérgicas contra el tráfico de drogas y delitos graves en el condado, pero los dos candidatos difieren en lo que respecta a otras prioridades principales, así como en su enfoque de la seguridad pública y el fomento de la confianza con la comunidad.

Durante recientes actos de campaña y debates entre candidatos, Baker citó el bienestar de los agentes, una nueva cárcel del condado y una mayor vigilancia del tráfico como sus objetivos principales.

Aunque Baker señaló que la tasa de rotación de personal en la Oficina del Sheriff del condado de Garfield, como un 12 %, está en línea con la media nacional de las agencias locales del orden público, desea mejorar el acceso de los agentes a servicios de apoyo en materia de salud mental y bienestar.

Propuso conceder a los agentes una hora por turno para bienestar físico y mental, así como añadir un turno de tarde para gestionar la hora punta de primera hora de la tarde y acortar las largas jornadas laborales que pueden provocar agotamiento.

“Llevamos 24 años trabajando en turnos de 12 horas desde que estoy aquí, y

los médicos y psicólogos le dirán que ese no es un buen turno: es un turno largo que resulta muy agotador”, afirmó Baker. “Así que vamos a estudiar cambiar gran parte de eso y plantearnos turnos de entre 10 y 10.5 horas, para que nuestros agentes puedan cuidar su bienestar”.

Además, Baker hizo hincapié en la necesidad de comenzar la planificación financiera para una nueva cárcel del condado, citando lo que él considera el problemático diseño de tres plantas de las instalaciones, que tienen ya casi 25 años.

“Cualquiera que construya una cárcel o una prisión le dirá que tener varias plantas es una mala idea y nosotros tenemos tres”, afirmó. “Por eso, cuando se ve una prisión o una cárcel en cualquier lugar que sea realmente grande, se amplían a lo ancho, no a lo alto, porque cuando se mete a los reclusos en un ascensor y se depende de un ascensor para trasladar a la gente, no es una buena solución”.

Baker también distinguió su estilo de liderazgo del de Vallario, a quien describió como “franco” y “muy obstinado”.

“Cuando se tiene un sheriff, se quiere a alguien que defienda sus derechos y lo que es correcto, y eso no es algo malo, pero yo soy muy diferente a eso”, dijo Baker. “Soy una persona orientada al trabajo en equipo, así que cuando entro en una sala, quiero sentarme, escuchar todas las opiniones, tener en cuenta los puntos de vista de todos y tomar una decisión informada”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Dan Loya posa junto a miembros de su familia y su equipo de campaña en un acto de presentación de candidatos celebrado en New Castle el 8 de mayo. Loya es asistente del sheriff del condado de Eagle desde 2020 y lleva tres décadas trabajando para el departamento.

Loya da prioridad a la respuesta ante desastres y al acercamiento a la comunidad latina

Las principales prioridades de Loya, expuestas en recientes actos de campaña, difieren de las de Baker, incluyendo el compromiso declarado de Loya de mejorar la gestión de emergencias y la respuesta ante desastres, así como de fomentar la confianza con los residentes latinos y de habla hispana.

En su cargo en el departamento del sheriff del condado de Eagle, Loya ha colaborado estrechamente con los equipos regionales de gestión de incidentes y ha ayudado a responder ante desastres como el incendio de Lake Christine en Basalt y el incendio de Grizzly Creek y los posteriores deslizamientos de tierra en Glenwood Canyon.

Loya afirmó que estas experiencias le ayudarán a preparar al condado de Garfield para la próxima emergencia, especialmente ante las actuales condiciones de sequía y el alto riesgo de incendios en la región.

“Sabemos que esta última temporada de nieve ha sido una de las peores de la historia, y es posible que nos enfrentemos a un incendio forestal bastante catastrófico”, afirmó Loya. “Es imprescindible que mantengamos una buena relación de trabajo con nuestros bomberos y que contemos con sistemas de gestión de emergencias eficaces para garantizar que no se pierda ninguna vida y tratar de preservar tantos bienes como sea posible”.

Loya también destacó su papel de liderazgo de mayor rango como asistente del sheriff del condado de Eagle, en comparación con la función actual de Baker, que supervisa la división de patrullas del sheriff en el condado de Garfield. Loya afirmó que su experiencia resultaría especialmente útil para racionalizar el presupuesto del departamento, así como la dotación de personal y la estructura de mando.

“He estado a cargo de la contratación, la disciplina, la gestión de presupuestos, la negociación de contratos y el desarrollo de políticas durante los últimos seis años, … y ahora superviso la cárcel”, dijo Loya. “Ahora tomo decisiones ejecutivas y también puedo servir a todos los miembros de esta comunidad: soy bilingüe y bicultural”.

Los padres de Loya eran de México y él creció en Carbondale y Glenwood Springs, hablando español en casa e inglés en la escuela. Afirmó que ser bilingüe y bicultural le ha ayudado a establecer relaciones con los residentes latinos del condado de Eagle que quizá no se sientan seguros a la hora de denunciar delitos, y desea llevar ese mismo espíritu al condado de Garfield.

“Independientemente de cuál sea su postura respecto a la inmigración, contamos con una parte bastante importante de nuestra comunidad que habla español, son contribuyentes fiscales, son residentes, son empresarios, y estamos aquí para atenderles también a ellos”, afirmó Loya. “Con todo lo que está sucediendo con la actual administración presidencial y aquí a nivel local, es imperativo que salgamos a la calle y generemos confianza, porque queremos que todo el mundo pueda acceder a los servicios si se ve víctima de algún delito”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un cartel de campaña para el acto de presentación de Dan Loya se encuentra en la entrada de una cervecería local en el centro de New Castle el 8 de mayo. Los padres de Loya eran de México y él afirmó que haber crecido en un entorno bilingüe le ha ayudado a establecer relaciones con los residentes de habla hispana que quizá no se sientan seguros a la hora de denunciar delitos a las fuerzas del orden locales.

Los candidatos discrepan sobre un controvertido correo electrónico

Loya afirmó que valora el hecho de que el condado de Garfield pague más a su personal bilingüe por sus competencias, pero le inquietó un controvertido correo electrónico enviado al personal del departamento en enero.

En el correo electrónico, un alto cargo de la oficina del sheriff pidió a los empleados que redujeran al mínimo la interacción social con los compañeros de trabajo en la recepción y que hablaran únicamente en inglés en los espacios de trabajo compartidos del departamento, salvo que fuera necesario para fines de interpretación.

“Se agradece enormemente la traducción con los clientes cuando sea necesario”, escribió el miembro del personal en el correo electrónico del 30 de enero. “Para garantizar que el resto de nuestro personal se sienta incluido y cómodo, por favor, mantengan todas las conversaciones de trabajo con el personal y los proveedores en inglés mientras se encuentren en espacios de trabajo compartidos o cuando haya otros miembros del personal cerca”.

Loya afirmó que a menudo habla en español con empleados que se sienten más cómodos comunicándose en su lengua materna en la Oficina del Sheriff del condado de Eagle, y considera que la directiva descrita en el correo electrónico es discriminatoria para los empleados bilingües del condado de Garfield.

“Pagan a su personal un plus por hablar dos idiomas”, dijo Loya. “Su personal también está ahí para atender a las personas que necesitan ese servicio, así que ahora se les dice que solo pueden hacerlo cuando alguien lo necesita; creo que ese es un mensaje equivocado”.

Por su parte, Baker defendió el correo electrónico enviado a todo el departamento afirmando que la Oficina del Sheriff del condado de Garfield valora a su personal bilingüe y que la directiva tenía por objeto mejorar la comunicación y el “ambiente de equipo”.

“Ese correo electrónico surgió de un grupo de nuestros especialistas administrativos que trabajan juntos en una oficina, y un par de ellos son bilingües, lo cual es estupendo, les pagamos más por ello y lo valoramos, y luego hay un par de personas en esa oficina que no son bilingües”, dijo Baker. “Probablemente yo lo gestionaría de la misma manera, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se queja diciendo: “Oye, no sé si están hablando de mí, no sé qué está pasando y me siento fuera de lugar”, por lo que queremos mejorar ese entorno de trabajo”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una caja para donaciones de campaña sobre la mesa mientras Brent Baker conversa con votantes locales durante su acto de encuentro con los ciudadanos en Sayre Park, en Glenwood Springs, el 9 de mayo. Baker citó el bienestar de los agentes, una nueva cárcel del condado y una mayor vigilancia del tráfico entre sus objetivos principales.

Postura respecto a la colaboración federal

Ambos candidatos coinciden en que trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden federales es crucial para hacer frente a los delitos graves en la región, como el tráfico de drogas y la explotación sexual, pero afirmaron que gestionarían las recientes controversias en torno al grupo de trabajo Special Problems Enforcement and Response (SPEAR) del condado de Garfield de manera diferente a como lo haría Vallario.

Según el sitio web del departamento del sheriff, este grupo interinstitucional permite a las fuerzas del orden locales compartir información y colaborar con agencias federales para investigar delitos. Sin embargo, la agencia ha sido objeto de un mayor escrutinio durante el último año por la legalidad de la formación del grupo de trabajo y por su supuesta participación ilegal en la aplicación de la ley federal de inmigración.

Vallario ha negado en gran medida estas acusaciones, calificándolas de “mentiras” y “desinformación”. El mes pasado, arremetió contra la ciudad de Glenwood Springs en una carta de tono contundente compartida con algunos medios de comunicación locales después de que los miembros del concejo municipal decidieran retirar a su departamento de policía del SPEAR.

“Han elegido el MIEDO político por encima de la SEGURIDAD de sus residentes. Qué patético”, escribió Vallario en el correo electrónico del 6 de mayo.

Baker, que anteriormente estuvo asignado en SPEAR, defendió el grupo de trabajo y se mostró de acuerdo con Vallario, afirmando que la decisión de la ciudad de retirarse era errónea. Sin embargo, añadió que una mejor comunicación entre las partes podría haber sido más eficaz que enviar una carta incendiaria.

Baker también reconoció un caso del año pasado en el que cinco agentes del condado de Garfield ayudaron a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional a detener y trasladar a un hombre de la localidad a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Baker afirmó que no sabía si a los agentes se les había presentado la orden judicial necesaria para la detención del hombre, y que el grupo de trabajo no debería ocuparse de asuntos civiles de inmigración.

“No puedo hacer cumplir la ley de inmigración más de lo que puedo hacer cumplir una ley sobre tala de árboles en el Bosque Nacional White River”, dijo Baker. “Todas esas son leyes federales que no tienen nada que ver conmigo, y no puedo hacerlas cumplir, así que esa es más o menos mi postura al respecto”.

Loya, quien también cuenta con experiencia trabajando con grupos de trabajo interinstitucionales y agentes federales, coincidió en que grupos como SPEAR deben cumplir con las leyes de Colorado que limitan su capacidad para colaborar en la aplicación de la ley federal de inmigración.

“Hay muchas leyes con las que nosotros, como agentes del orden, no estamos de acuerdo, pero son leyes y todos hemos prestado juramento, seamos sheriff, asistente del sheriff o agente de policía: juramos defender la Constitución”, afirmó Loya. “Cuando se trabaja con agentes federales, hay que saber cuál es su ámbito de actuación, … y hay que contar con políticas claras sobre lo que su personal puede y no puede hacer”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La residente de Carbondale Skye Skinner, a la izquierda, y su pareja Bob Ward posan frente a un cartel de la campaña de Dan Loya frente a su casa en Carbondale el 25 de mayo. Skinner, una exdemócrata que ahora está registrada como independiente, votará por Loya debido a su experiencia en el liderazgo, así como a sus antecedentes como bilingüe y bicultural.

Los votantes dan su opinión

Skye Skinner, residente de Carbondale, es una antigua demócrata que cambió su afiliación a independiente hace varios años porque eso le permite tener voz y voto a la hora de elegir a sus representantes políticos y líderes locales, independientemente de su partido.

“En esta contienda por la jefatura del sheriff, me preocupa mucho que la gente no sea consciente de que no podrá votar por nuestro sheriff si está inscrita como demócrata”, afirmó Skinner. “Y creo firmemente que todo el mundo debería poder votar por su sheriff”.

Skinner votará a Loya para que sea el próximo sheriff del condado de Garfield porque cuenta con más experiencia en liderazgo ejecutivo como actual ayudante del sheriff del condado de Eagle.

También cree que la formación bilingüe y bicultural de Loya ayudará a introducir cambios necesarios, como establecer mejores relaciones entre las fuerzas del orden locales y los residentes de habla hispana.

“Creo que muchos de nosotros vivimos en esta comunidad porque aquí hay gente de todas partes del mundo, y eso enriquece enormemente nuestro valle”, afirmó Skinner. “Tenemos una cultura extraordinaria aquí, y para nosotros es muy importante contar con un sheriff que pueda conectar con los diferentes segmentos de nuestra comunidad y preocuparse por su situación… eso es muy importante para mí”.

Mientras investigaba a los candidatos, Skinner afirmó que se enteró de una denuncia presentada contra Loya en 2009 por un tercero por presunta violencia doméstica contra una mujer. La denuncia dio lugar a que la Oficina del Sheriff del condado de Garfield realizara una visita de control de bienestar a la presunta víctima, pero no se presentaron cargos.

Loya abordó el incidente en una declaración pública en la que afirmó que las fuerzas del orden nunca se pusieron en contacto con él y que no conocía los detalles de la denuncia hasta hace poco, lo que sugiere que su resurgimiento tuvo motivaciones políticas.

Skinner afirmó que se informó todo lo que pudo sobre la denuncia, pero que no consideró que hubiera pruebas suficientes para influir en su voto.

“Parecía que se había hecho la debida diligencia y, sin duda, su familia, su personal y sus compañeros le han respaldado firmemente, por lo que resulta un poco turbio, pero no ha hecho tambalear mi confianza”, dijo Skinner. “Creo que lo que más me molestó fue que se estuviera sacando a relucir ahora como una forma de, ya sabe, posiblemente difamar su campaña, y eso me resultó contraproducente”.

En última instancia, Skinner afirmó que está dispuesta a ver un cambio real en la oficina del sheriff y espera que Loya sea quien lo lidere.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los residentes de Rifle, Seth y Sarah McMillen, conversan con Brent Baker sobre su candidatura a sheriff del condado de Garfield en un reciente acto de campaña celebrado en Glenwood Springs. La pareja afirmó que les gustaría que Baker ayudara a proteger lo que consideran derechos ciudadanos importantes, como la libertad de expresión y el acceso a armas.

Seth McMillen, residente de Rifle, afirmó que él también está preparado para un cambio en el liderazgo, pero cree que Baker es el mejor candidato para el puesto.

“Ya sabe, Lou [Vallario] lleva aquí toda la vida, y quizá sea hora de que entre una voz externa, no necesariamente para revolucionar el departamento, sino para aportar una perspectiva diferente”, dijo McMillen.

Aunque en un principio no quería apoyar a un candidato interno que ya trabajara en la oficina del sheriff, McMillen y su esposa decidieron apoyar a Baker tras conocerlo en un acto de campaña y descubrir que era más amable y accesible que Loya.

McMillen dijo que espera que Baker ayude a proteger los derechos de los ciudadanos, como la libertad de expresión, y que se oponga a las leyes de Colorado que limitan aspectos como el acceso a las armas y la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar con las autoridades federales en materia de inmigración.

“No quiero que incumplan la ley”, dijo McMillen. “Pero me encantaría que, como sheriff, pudiera acudir al Capitolio y defender todo lo que pueda por nuestros derechos constitucionales”.

Las opiniones de votantes como Skinner y McMillen reflejan un condado que está preparado para un nuevo liderazgo, pero dividido en cuanto a cómo debería ser ese liderazgo.

En última instancia, la contienda se reduce a una cuestión de qué tipo de cambio desea el condado de Garfield, y el resultado determinará no solo quién dirigirá la oficina del sheriff, sino también cómo se definirá su relación con la población cada vez más diversa de la comunidad en los próximos años.

Las papeletas de las primarias deben recibirse antes de las 7:00 p.m. del 30 de junio, que es el día de las primarias. El último día para que los votantes registrados cambiaran su afiliación política de cara a las elecciones primarias fue el 8 de junio.

Los residentes del condado de Garfield que no estén registrados actualmente, pero que hayan residido en el estado durante al menos 22 días, pueden elegir su afiliación partidista registrándose en uno de los cuatro centros de votación presencial del condado: Ayuntamiento de Carbondale (solo el día de las elecciones), Centro Comunitario de Glenwood (del 22 de junio al día de las elecciones), Garfield County Fairgrounds (Recinto Ferial del Condado de Garfield), Pabellón Sur (del 22 de junio al día de las elecciones) y Ayuntamiento de Parachute (solo el día de las elecciones). El horario de los centros de votación figura en el sitio web de la Secretaría y Registro del Condado de Garfield.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.