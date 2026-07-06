El nuevo director de las Bibliotecas del Condado de Garfield quiere unir a la comunidad y proteger la "libertad de lectura"

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El consejo de administración de las Bibliotecas del Condado de Garfield anunció en su reunión del 11 de junio que había votado por unanimidad a favor de nombrar a un candidato interno, Abraham Korah, como su próximo director ejecutivo. Korah ha pasado los últimos tres años al frente de la sucursal de Glenwood Springs y ahora supervisará las seis bibliotecas del condado, desde Carbondale hasta Parachute.

Korah, que reside en New Castle, fue anteriormente director de la biblioteca del campus de Spring Valley del Colorado Mountain College y, antes de eso, trabajó como bibliotecario y responsable educativo en un campus del Lone Star College cerca de Houston. Posee una maestría en Biblioteconomía y otra en Administración de Empresas, así como un doctorado en Educación.

El anterior director ejecutivo del distrito bibliotecario, Jamie LaRue, se jubiló el 9 de abril tras cuatro años en el cargo y décadas al frente de bibliotecas públicas en todo el estado. LaRue forma parte ahora de la junta directiva de The Sopris Sun y de la Sociedad Histórica de Glenwood Springs, y recientemente se unió al grupo de defensa "Protect Our Garfield County Libraries".

LaRue ha sido firme defensor contra los intentos, tanto a nivel local como nacional, de censurar libros . Korah afirmó que está preparado para asumir un papel similar con el fin de proteger lo que él considera “la libertad de lectura”, además de escuchar las preocupaciones de la comunidad y ayudar a las bibliotecas a reunir a una diversidad de residentes en un momento de división para el condado de Garfield y para la nación.

"Cualquier nuevo director ejecutivo aportará nuevas ideas y una nueva perspectiva, y sin duda lo recibimos con agrado", afirmó Nancy Barnes, directora de las bibliotecas sucursales.

Barnes supervisa las operaciones de las seis bibliotecas del condado y también ejerció como directora ejecutiva interina durante el reciente proceso de selección.

"Sé que Abraham también está comprometido con los objetivos estratégicos que tenemos actualmente en marcha, y es un gran defensor de la libertad intelectual y de la Primera Enmienda, lo cual explica en parte por qué nuestro personal se siente tan cómodo y satisfecho de que ocupe este nuevo cargo", añadió Barnes.

Korah fue uno de los cuatro principales candidatos recomendados por un comité de selección formado por Barnes, el director de recursos humanos del distrito bibliotecario y dos miembros de la junta de la biblioteca. Varios candidatos retiraron sus candidaturas en mayo, y los miembros de la junta directiva acabaron eligiendo entre Korah y Karen Horner , que ha dirigido las Bibliotecas del Condado de Park, en Wyoming, desde 2020. Los dos finalistas participaron en visitas a las bibliotecas, encuentros con la comunidad y entrevistas con la junta directiva, que tomó la decisión definitiva de nombrar a Korah el 29 de mayo.

Por su parte, LaRue confirmó que respalda la decisión de la junta de la biblioteca de contratar a un candidato interno cualificado que ya está familiarizado con las bibliotecas y las comunidades a las que prestan servicio.

"Abraham no fue la única persona del personal a la que le dije: ‘Definitivamente deberías presentar tu candidatura’, pero era un candidato muy sólido", afirmó LaRue.

"Es una persona muy paciente y comprensiva tanto con el personal como con el público, tiene una sólida ética de servicio y la capacidad de conectar con la comunidad y tratar a todo el mundo con respeto y humildad".

Korah creció en Iowa después de que su familia emigrara a los EE. UU. desde la India. Su biblioteca pública local desempeñó un papel importante en su infancia, y recuerda ir allí cada semana a sacar en préstamo sus revistas musicales favoritas y las guías Lonely Planet.

"La nuestra era una familia con la típica historia de inmigrantes: se viene en busca de mejores perspectivas económicas, pero hay que luchar, y no disponíamos necesariamente de muchos recursos", explicó Korah. "Aunque solo era un niño que crecía en Des Moines, Iowa, la biblioteca me abrió las puertas al mundo entero".

Ahora, Korah espera seguir aportando esos mismos recursos y un sentido de comunidad a las bibliotecas públicas del condado de Garfield.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El recién nombrado director ejecutivo de las Bibliotecas del Condado de Garfield, Abraham Korah, y la directora de la sucursal, Nancy Barnes (a la derecha), posan junto a tres miembros del personal en la biblioteca de Glenwood Springs, frente a los carteles de la “campaña de lectura de verano”, el 23 de junio. Según el distrito bibliotecario, la rotación de personal se redujo al 11 % el año pasado, frente al 51 % registrado en 2020.

Preparándose para los retos

Korah asume el mando en medio de los continuos esfuerzos de algunos residentes por restringir ciertos libros con temática para adultos, y se está preparando para algunos de los mismos retos a los que se enfrentó LaRue antes de su jubilación, incluidas las peticiones de dimisión por parte de unas cuantas personas.

"No me sorprendería que me ocurriera lo mismo, y de hecho ya lo había pensado de antemano, tanto desde el punto de vista de la seguridad como en lo que respecta a mi capacidad para servir a la comunidad y poder desempeñar realmente bien este trabajo", afirmó Korah. "Pero tengo plena confianza en que puedo desempeñar este cargo y ser el representante que la junta me ha pedido que sea".

La polémica comenzó en 2023, cuando dos residentes locales presentaron una petición a las bibliotecas para impedir que los menores tuvieran acceso a varias series de novelas gráficas japonesas con contenido sexual, incluida una con personajes LGBTQ+, y a todos los libros con etiquetas de advertencia parental. En respuesta, los comisionados del condado asumieron un mayor control sobre el proceso de nombramiento de los miembros del consejo de administración de las bibliotecas y, desde entonces, han nombrado a cinco de los siete miembros de dicho consejo.

La junta ha considerado varias medidas, entre ellas una tarjeta de biblioteca con restricciones para menores, pero se ha negado a aplicar ninguna nueva política, alegando una ley de Colorado de 2024 que limita las restricciones a los libros en las bibliotecas públicas. Los partidarios de las restricciones a los libros afirman que quieren proteger a los niños de materiales inapropiados, mientras que los detractores consideran esta iniciativa como parte de una campaña nacional impulsada por algunos conservadores para censurar libros sobre personas LGBTQ+ y otros grupos marginados.

A nivel nacional, se ha despedido a bibliotecarios, que además se han enfrentado a amenazas de violencia y a acusaciones penales por negarse a retirar libros.

Korah considera que algunas de las iniciativas de personas del condado de Garfield para restringir libros constituyen un intento de obstaculizar la misión de la biblioteca de atender a todos sus usuarios, pero afirma estar dispuesto a dialogar con los residentes que tengan preocupaciones genuinas sobre los recursos y las políticas de la biblioteca de una manera profesional y respetuosa.

"No es necesario que estemos siempre de acuerdo en todo, pero sí debemos respetarnos mutuamente, y eso es en lo que realmente estoy trabajando", afirmó Korah. "Cuando hay personas que parecen plantear inquietudes que, por su naturaleza, pueden resultar algo poco sinceras, lo que esto provoca, lamentablemente, es que se vea mermada nuestra capacidad para servir a nuestras comunidades".

En última instancia, Korah cree que las bibliotecas públicas del condado deben reflejar la amplia diversidad de intereses y perspectivas de sus residentes, y que no corresponde a la biblioteca censurar eso.

"Realmente queremos asegurarnos de que haya algo para todos, … de modo que usted tenga la opción de interactuar con los materiales, y también la opción de no hacerlo", afirmó Korah. "Asimismo, tenemos en cuenta diversos indicadores, como la popularidad y el interés de las comunidades; nuestras bibliotecas cuentan con un espacio limitado, por lo que, en la mayoría de los casos, si la comunidad no muestra interés por determinados materiales en el plazo de un par de años, estos pasan a otra vida".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La directora de la sucursal de las Bibliotecas del Condado de Garfield, Nancy Barnes, posa frente a los premios del “reto de lectura de verano” en la biblioteca de Glenwood Springs el 23 de junio. Barnes ocupó el cargo de directora ejecutiva interina durante el proceso de selección del distrito bibliotecario y fue una de las cuatro integrantes del comité de selección.

Consolidando los cimientos

A pesar de la controversia en curso sobre la censura de libros, el número de personas que asisten a los programas y utilizan las bibliotecas del condado de Garfield ha ido creciendo en los años posteriores a la pandemia de COVID-19: de 308,675 visitas en 2022 a 445,987 en 2025, lo que supone un aumento del 44.5%.

Según el distrito bibliotecario, la rotación de personal también se redujo significativamente: del 45.2 % en 2021 al 8.7 % el año pasado.

Korah reconoce los sólidos cimientos que se han establecido en los últimos años y tiene la intención de continuar con muchas de las mismas estrategias de gestión que su predecesor, LaRue.

"Una de las cosas que Jamie aportó al distrito fue que se aseguró realmente de que se confiara en nuestros empleados, y esa base de confianza ayudó a nuestros empleados a crecer, a ser productivos y a dar realmente lo mejor de sí mismos", afirmó Korah. "Cuando alguien asume un cargo que no requiere un cambio radical, lo que le conviene entonces es observar detenidamente a su alrededor y aprender del personal que ya está allí, y a partir de ahí pensar en un cambio gradual".

Korah añadió: "Quiero asegurarme de que realmente estamos ultimando detalles, perfeccionando aspectos y consolidando nuestros cimientos, estructuras y procesos".

En una encuesta comunitaria realizada en enero entre los votantes del condado por el distrito bibliotecario y una empresa de sondeos con sede en Colorado, alrededor del 80% de los 695 encuestados "aprobaba la labor que está realizando el Distrito Bibliotecario Público del Condado de Garfield".

Korah explicó que la encuesta tenía por objeto evaluar el apoyo a una posible iniciativa electoral que el distrito bibliotecario está considerando proponer para las elecciones de noviembre, con el fin de prorrogar su "mill levy (o tasa por milésimas)", que expira el año que viene. Un "mill levy" es un impuesto sobre la propiedad que se utiliza para financiar servicios públicos locales, como bibliotecas, distritos escolares y administraciones del condado y municipales.

El "mill levy" del distrito bibliotecario del condado de Garfield se aprobó originalmente cuando se creó el distrito para financiar los costes de construcción de seis nuevas bibliotecas. Desde entonces, esos edificios se han terminado, pero los responsables del distrito han señalado que perder el casi un millón de dólares al año que genera el impuesto por mil podría afectar a futuras mejoras en los edificios y al funcionamiento diario.

"La tasa por milésimas supone una media de unos 38 dólares al año por hogar, … y podemos utilizar ese dinero para financiar básicamente todos nuestros materiales, pero también nuestros edificios y los eventos y programas que organizamos", afirmó Korah. "Uno de los pasos para determinar si se renueva o no un impuesto por mil es comprender la disposición de los votantes y su opinión. Nuestros contribuyentes y votantes nos consideran una institución importante para la comunidad, y además nos otorgan ese índice de aprobación del 80%".

Además de garantizar el futuro financiero de las bibliotecas del condado para seguir ofreciendo recursos y programas, Korah también quiere centrarse en potenciar el papel de la biblioteca a la hora de unir a las personas y servir como centro comunitario.

"Eso es realmente en lo que queremos centrarnos: satisfacer las necesidades de la comunidad y, partiendo de la confianza que nos han depositado, asegurarnos de estar a la altura de las expectativas", afirmó Korah.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.