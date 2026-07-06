Los residentes de Cavern Springs firmaron un contrato para adquirir su parque de casas móviles

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Una cooperativa dirigida por los residentes y formada por las 98 familias del parque de casas móviles de Cavern Springs, situado entre Carbondale y Glenwood Springs, firmó esta semana un contrato para adquirir la propiedad por $23 millones de dólares.

Su oferta, presentada a principios de junio, fue aceptada esta semana por la empresa propietaria del parque, Horizon Land Management, con sede en Maryland.

“Todavía se me enchina la piel, y muy esperanzada de haber logrado esto”, afirmó María Judith Alvarez, residente de Cavern Springs. “Más de un año [hemos] trabajado en esto, así que me siento muy esperanzada, no solo por nuestras familias, sino por lo que pueda pasar en este valle”.

Alvarez es una de las aproximadamente 300 personas que viven en Cavern Springs y es la presidenta del Sopris Mountain Collective, un grupo de gestión comunitaria formado por los residentes mientras realizan la transición hacia un modelo de propiedad cooperativa.

Los residentes de casas móviles suelen ser propietarios de sus viviendas, pero alquilan el terreno en el que se asientan, lo que les hace vulnerables al desalojo o a subidas bruscas del alquiler si el terreno se vende o se reurbaniza. En los parques de propiedad de los residentes, estos adquieren y gestionan colectivamente el terreno a través de una cooperativa sin fines de lucro, pagando cuotas mensuales para amortizar un préstamo muy similar a una hipoteca.

Alvarez y sus vecinos se enteraron por primera vez de que Horizon tenía la intención de vender Cavern Springs el pasado mes de mayo, cuando se les notificó que un grupo inversor con sede en Texas, Axia Realty Partners, había presentado una oferta rival. Este mismo postor compitió el año pasado con los residentes de Aspen-Basalt y Mountain Valley por la compra de sus parques de casas móviles, pero finalmente no tuvo éxito.

Según la legislación estatal, los residentes de Cavern Springs disponían de 120 días para adquirir el parque por su cuenta, pero se les concedió una prórroga hasta el 13 de junio tras detectar una discrepancia entre los avisos de venta en inglés y en español.

Laurine Lassalle / Aspen Journalism Los árboles bordean una calle residencial del parque de casas móviles Cavern Springs, situado junto a la carretera 82, entre Carbondale y Glenwood Springs. Los residentes se encuentran ahora en el periodo de diligencia debida para adquirir su parque por $23 millones de dólares antes del cierre de la transacción en octubre.

La iniciativa Sopris Mountain Collective, liderada por los residentes, y sus socios sin fines de lucro, Mountain Voices Project, West Mountain Regional Housing Coalition y Thistle Community Housing con sede en Boulder, han recaudado desde entonces unos $11.1 millones de los 23 millones que cuesta la compra.

“Se siente un orgullo y satisfacción y de poder decir que ahora tienes algo que puede ser tu patrimonio, porque puede ser la casa para tus hijos, para tus nietos”, Alvarez dijo. “Este es un beneficio a largo plazo para las familias, no es para este momento, pero sí para un futuro”.

Aunque la oferta aceptada supone un hito fundamental para los residentes, Alvarez señaló que la coalición aún espera recaudar $1.9 millones adicionales antes de formalizar la compra de la propiedad en octubre, con el fin de ayudar a reducir las cuotas mensuales del préstamo.

La meta de recaudación se basa en las estimaciones actuales de los costes de financiación y de infraestructura. Esa subvención tiene por objeto ayudar a que las cuotas mensuales del préstamo de los residentes sigan siendo asequibles y cubrir los posibles costes de mejoras de capital.

Las administraciones locales han aportado $5.5 millones, lo que supone la mayor parte de la financiación hasta la fecha. Sus aportaciones se estructuran como préstamos condonables a cambio de que el parque se mantenga como vivienda asequible. Las aportaciones incluyen $2 millones de la ciudad de Aspen, $1.5 millones del condado de Pitkin y $1 millón de la localidad de Snowmass Village. La localidad de Carbondale y la ciudad de Glenwood Springs también se han comprometido a aportar $500,000 cada una. El condado de Garfield, el condado de Eagle y la localidad de Basalt se han negado a contribuir.

Los residentes y sus socios sin fines de lucro también recibieron el mes pasado una aportación de $4.5 millones de la Colorado Health Foundation y han recaudado alrededor de $1 millón durante el último año a través de campañas de recaudación de fondos comunitarias y otros donantes privados.

A pesar de las subvenciones, los residentes tendrán que obtener los fondos restantes mediante préstamos. Su principal entidad crediticia es ROC USA Capital, la filial nacional de Thistle, que ayuda a los parques de viviendas prefabricadas a transformarse en comunidades propiedad de los residentes o ROC. Otro préstamo de menor cuantía lo concederá el Impact Development Fund, una institución financiera regional que ofrece préstamos flexibles para viviendas asequibles.

Laurine Lassalle / Aspen Journalism Los residentes del parque de casas móviles Cavern Springs, situado entre Carbondale y Glenwood Springs, preparan pupusas caseras en un acto benéfico celebrado el 21 de marzo para apoyar su iniciativa de adquirir el terreno sobre el que se asientan sus viviendas. Los residentes y sus socios de organizaciones sin fines de lucro han recaudado $11.1 millones de dólares y aún esperan recaudar fondos adicionales antes del cierre de la operación en octubre, con el fin de reducir las cuotas mensuales del préstamo.



Monica Muniz, vicepresidenta de Sopris Mountain Collective, lleva más de tres décadas viviendo en Cavern Springs y se encarga de un salón de belleza en Carbondale.

“Ha sido un largo camino, y aún no ha terminado”, afirmó Muniz. “Teníamos que recaudar mucho dinero y, al principio, recibimos muchas respuestas negativas, pero aquí estamos”.

Muchos de los residentes y familias de Cavern Springs llevan décadas viviendo en la urbanización y sus ingresos son inferiores al 80 % de la renta media de la zona, según la coalición para la vivienda.

Muniz señaló que recaudar los $1.9 millones adicionales también podría contribuir a crear un fondo de ayuda al alquiler.

Los residentes de Cavern Springs y sus socios financieros también han presupuestado unos $2 millones para posibles mejoras en las infraestructuras. No obstante, esta estimación podría variar en las próximas semanas, dependiendo del resultado de las inspecciones inmobiliarias y de ingeniería.

Una vez que finalice el periodo de diligencia debida en agosto, la cooperativa dirigida por los residentes revisará las condiciones definitivas del préstamo, los tipos de interés, los costes de reparación de capital y las cuotas mensuales medias previstas para decidir si se procede con la compra.

Tras casi un año y medio de organización, negociaciones y recaudación de fondos, Muniz y Alvarez afirmaron que están decididos a mantener los pagos del préstamo a un nivel asequible y a cerrar el trato.

“Querer es poder… y no perder la esperanza es lo más importante”, afirmó Muniz.

La coalición seguirá recaudando fondos hasta el 30 de septiembre.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.