Dos bomberas forestales de Rifle fallecen en el incendio de Snyder

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Dos de los tres bomberos que fallecieron en el incendio de Snyder, cerca de Grand Junction, el 27 de junio, estaban asignados en Rifle.

Emily Barker, de 32 años, y Sydney Watson, de 27, trabajaban ambas para el equipo Helitack de Rifle, una unidad especializada capaz de ayudar a combatir incendios en zonas remotas a las que los camiones no pueden llegar.

Primero evalúan la situación desde el aire en helicópteros y, a continuación, lanzan suministros o se unen a las labores de extinción sobre el terreno.

“Es una de las herramientas que utilizamos con frecuencia, especialmente en las primeras intervenciones”, afirmó Kevin Sweeney, portavoz del Servicio de Incendios Forestales de EE. UU. “Queremos evitar que los incendios crezcan, sobre todo este año, en el que las condiciones son tan adversas”.

Se están investigando las circunstancias exactas que provocaron sus fallecimientos, pero Sweeney señaló que probablemente influyó el fenómeno conocido como "burnover" (cuando un incendio cambia rápidamente, atrapando a los bomberos).

Otras dos personas resultaron heridas y están recibiendo atención médica, según un comunicado de prensa del Servicio Forestal de EE. UU.

En los días transcurridos desde el incidente, personas cercanas a las bomberas han compartido detalles sobre las vidas de las fallecidas.

Barker pasaba los inviernos trabajando en Vail Mountain, donde se convirtió en la primera mujer en ganar el premio "Snowmaker of the Year" de Colorado, que distingue al mejor profesional de la fabricación de nieve del estado. Jugaba en un equipo femenino de hockey y le encantaba montar en moto de nieve y en moto de cross, según Denver7.

Sweeney afirmó que Watson era nueva en el equipo de Rifle. Aspiraba a convertirse en jefa de quemas controladas, alguien que gestiona las quemas prescritas, según Women in Fire Training Exchange. También señalaron que Watson era una líder nata y que deseaba transmitir a otros su pasión por la carrera profesional en la lucha contra incendios forestales. Asistió a uno de los eventos de formación de la organización en Carolina del Norte en 2023.

Barker y Watson formaban parte del aproximadamente 10 % de bomberos forestales que son mujeres.

Lisa Karczewski, hermana de Barker y profesora en Míchigan, donde ambas crecieron, declaró al New York Times que solía tomar a su hermana como fuente de inspiración para sus jóvenes alumnos.

"Fíjense en ella, es bombera forestal", les decía. "Ustedes pueden hacer cualquier cosa".

Watson escribió en su solicitud para el programa Women in Fire Training Exchange que deseaba aprender de otras mujeres, según informó el personal.

Sweeney afirmó que la muerte de las bomberas ha tenido un profundo impacto en la comunidad de bomberos forestales y más allá.

“La comunidad de bomberos forestales es una familia, y estas pérdidas nos afectan mucho”, afirmó. “Se trata de personas a las que se conoce desde hace mucho tiempo o con las que se ha compartido la formación”.

Grand Junction ofreció una procesión en honor a las bomberas fallecidas. Más de 200 personas se alinearon a lo largo de la acera de Riverside Parkway para mostrar su apoyo.

Hasta el miércoles primero de julio por la noche, el incendio de Snyder se había extendido a más de 30,000 acres a lo largo de la frontera entre Colorado y Utah.

Los incendios extremos como este se han convertido en una lamentable realidad esta temporada, señaló Sweeney.

La capa de nieve históricamente baja de este invierno ha dado lugar a condiciones más secas, propicias para los incendios forestales .

Además, en la vertiente occidental ha hecho un calor especial y ha soplado mucho viento, lo que ha hecho que los incendios sean menos predecibles.

"La conciencia de que los incendios se propagarán rápidamente y lo harán de formas que quizá no sean habituales en lo que han visto antes está presente en la mente de la mayoría de los bomberos, sino de todos, durante esta temporada de incendios", afirmó Sweeney.

No obstante, señaló que, una vez concluida la investigación del incidente, las conclusiones podrían ayudar a evitar futuras víctimas mortales.

"Esto contribuye a mejorar la formación y las políticas, el equipamiento [y] otras prácticas operativas en toda la comunidad dedicada a la lucha contra los incendios forestales", afirmó.

