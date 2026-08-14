Exresidentes de un conjunto de apartamentos de Carbondale demandan a la empresa propietaria por una grave plaga de cucarachas y otras acusaciones

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Dos exresidentes del conjunto de apartamentos The Homestead, situado en el centro de Carbondale, interpusieron el 13 de julio una demanda colectiva en nombre propio y en el de otros inquilinos actuales del inmueble y otros que vivían ahí, contra la empresa propietaria, alegando malas condiciones de vida, amenazas de desalojo y comisiones ocultas injustificadas.

La demanda alega que el propietario y la administración del inmueble no atendieron las quejas de los residentes sobre una grave plaga de cucarachas que se prolongaba desde hacía años y que se vio agravada por fugas de agua y de aguas residuales, lo que supone una infracción de las leyes de Colorado que exigen a los arrendadores mantener condiciones seguras y habitables.

La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito del condado de Denver contra la sociedad de responsabilidad limitada Carbonfield Investment Group — una entidad controlada por Elkco Properties — con sede en Denver, que compró el conjunto en 2019, según los registros inmobiliarios del condado de Garfield.

Según su página web, la empresa de inversión inmobiliaria gestiona “más de 2,000 viviendas y aproximadamente 1.5 millones de pies cuadrados de inmuebles comerciales, tanto de uso minorista como de uso mixto, en todo Colorado, Wyoming, Míchigan, Iowa, Nebraska y Misuri”.

El fundador y presidente de Elkco Properties, Stephen F. Elken — quien figura como agente registrado de unas 100 sociedades de responsabilidad limitada con sede en Colorado, incluidas entidades propietarias de inmuebles en Aspen y Gypsum — emitió un breve comunicado el 31 de julio en el que sugería que la empresa tiene la intención de impugnar las alegaciones formuladas en la demanda.

“No hacemos comentarios sobre el litigio pendiente, que carece de fundamento. Nuestro asesor jurídico responderá a esta demanda infundada mediante los escritos que presente ante el tribunal”, según la declaración facilitada por el Sr. Elken.

El abogado especializado en derechos de los inquilinos con sede en Denver, Benjamin DeGolia, representa a los exresidentes del conjunto de apartamentos situado en el número 900 de Garfield Ave., en Carbondale, que, según la demanda, cuenta con 58 viviendas.

“He trabajado en muchos casos relacionados con infestaciones de plagas, y esta es, con diferencia, la peor infestación de cucarachas que he visto en toda mi carrera”, afirmó DeGolia. “Durante años, este arrendador no hizo absolutamente nada para solucionar la infestación de cucarachas, que estaba realmente extendida por toda la propiedad”.

El conjunto The Homestead, situado a una manzana de la calle principal de Carbondale, consta de tres edificios con una combinación de viviendas de uno y dos dormitorios, así como de una zona común al aire libre con un parque infantil.

“Es uno de los pocos complejos de apartamentos multifamiliares de Carbondale en los que una familia puede alquilar una vivienda por menos de $2,000 al mes”, señaló DeGolia.

DeGolia señaló que el bajo precio del alquiler resulta atractivo para familias y trabajadores del área, muchas de las cuales son hispanohablantes.

“A menudo son precisamente esos inquilinos los más propensos a sufrir abusos por parte de los propietarios corporativos”, dijo DeGolia. “Sabemos que la oferta de vivienda asequible en el valle de Roaring Fork es muy limitada, … y eso hace que sea aún más importante que tomemos medidas para proteger a nuestros inquilinos que necesitan acceso a una vivienda digna y asequible”.

En la demanda, los exresidentes también alegan que su arrendador les cobró ilegalmente a ellos y a otras personas “comisiones ocultas” que no se habían revelado inicialmente como parte de los costes de alquiler anunciados, y que amenazó a algunos inquilinos que se quejaron de la plaga de cucarachas con acciones de desalojo o con comisiones de salida infladas cuando solicitaron rescindir su contrato de alquiler antes de tiempo.

Si los residentes ganan la demanda, DeGolia calcula que más de 200 inquilinos actuales y anteriores de The Homestead tendrían derecho a recuperar parte o la totalidad de sus pagos de alquiler, dependiendo del tiempo que hayan vivido en la propiedad.

“Solicitaremos al tribunal que certifique una demanda colectiva que incluya a todos los inquilinos que hayan residido en la propiedad desde tres años antes de la presentación de la demanda, lo que significa junio de 2023, hasta la fecha en que se envíe la notificación a los miembros de la demanda colectiva, lo que probablemente ocurrirá en algún momento del próximo año- por lo tanto, probablemente estemos hablando de un período de cuatro años”, afirmó DeGolia. “Después, solicitaremos al jurado que conceda una reducción total del alquiler correspondiente a todo este periodo y, si así lo hace, todos los inquilinos recuperarán dicho importe”.

Cortesía de Sammy Rodrigo Sammy Rodrigo y su marido, Bill, se mudan a su nueva vivienda en el conjunto de apartamentos The Homestead, en el centro de Carbondale, en septiembre de 2022. Rodrigo es una de las dos exresidentes de The Homestead que han demandado a la empresa con sede en Denver propietaria del inmueble por no haber abordado adecuadamente, supuestamente, una plaga de cucarachas que se prolongó durante años y que se vio agravada por fugas de agua y de aguas residuales.

Convivir con cucarachas y fugas en las tuberías

Sammy Rodrigo es una de las dos exresidentes de Homestead que interpusieron la demanda colectiva el 13 de julio.

Rodrigo, originaria de Fort Collins, conoció a su actual marido, Bill, a través de una aplicación de citas mientras él vivía en Carbondale y trabajaba en Aspen.

“Nos enamoramos y me mudé a Carbondale después de casarnos”, dijo Rodrigo. “Siempre había querido vivir en las montañas, así que estaba muy ilusionada por mudarme allí”.

En septiembre de 2022, encontraron un piso de dos dormitorios en The Homestead por unos $1,900 al mes y comenzaron a construir juntos un hogar y una comunidad.

“Formábamos parte de la iglesia Orchard Church y de su huerto comunitario, íbamos al gimnasio local, jugábamos muchísimo al pickleball, asistíamos a muchos eventos de los `Primeros Viernes´ y esquiábamos un montón”, explicó Rodrigo. “Además, un año ganamos el evento `Our Town, One Table´… así que formábamos parte importante de la localidad y nos encantaba considerar Carbondale nuestro hogar”.

Poco después de mudarse a su nuevo apartamento en The Homestead, Rodrigo empezó a notar una cantidad inusual de cucarachas.

“Encontraba cucarachas en todas las habitaciones: el baño, la cocina, el dormitorio… Estaban en nuestra cama, en los platos del armario, en la ducha, en la comida de la despensa, en la nevera — Era horrible”, afirmó Rodrigo.

Intentó limpiarlas y colocar trampas adhesivas para ellas, pero nada parecía surtir efecto.

“Limpiábamos constantemente, al menos cada dos días, incluyendo limpiezas a fondo mensuales, y las cucarachas seguían siendo un problema durante todo el año”, explicó Rodrigo. “Colocaba trampas adhesivas y, a veces, se llenaban en una semana con unas 50 cucarachas”.

El marido de la señora Rodrigo había vivido anteriormente durante varios años en otro piso compartido en The Homestead y le contó que allí también habían tenido problemas con las cucarachas.

Ella sospechaba que la plaga se veía agravada por fugas de agua y de alcantarillado en su edificio. También habló con varios vecinos de distintos edificios de The Homestead y confirmó que habían tenido problemas similares con las cucarachas y las fugas de alcantarillado.

“Teníamos un lavavajillas en nuestro piso, pero nunca lo usábamos porque siempre olía a alcantarillado y, en una o dos ocasiones, tuvo fugas e inundó nuestra cocina”, Rodrigo dijo. “También oí de casos en los que, mientras la gente se duchaba, alguien tiraba de la cadena en un piso contiguo y eso empujaba las aguas residuales hacia su ducha — eso nos pasó una vez a nosotros y también le ocurrió a uno de nuestros amigos”.

Rodrigo tiene su agencia de marketing y trabaja desde casa, y afirmó que las cucarachas y las fugas de aguas residuales en su piso hacían que resultara difícil vivir y trabajar allí.

“Era una molestia constante en mi vida cotidiana y para llevar una vida saludable”, afirmó Rodrigo. “Siempre pagábamos el alquiler a tiempo, éramos unos inquilinos fantásticos y no hay motivo alguno por el que debamos vivir en malas condiciones”.

Como una de las pocas personas blancas que vivían en el conjunto de apartamentos, Rodrigo afirmó que sentía la responsabilidad de alzar la voz sobre el tema en nombre de sus vecinos, muchos de los cuales eran inmigrantes que hablaban principalmente español.

“Viven con más cautela debido a la forma en que nuestra sociedad trata a los inmigrantes”, dijo Rodrigo. “Los propietarios se aprovechan de los inmigrantes y de las personas de las comunidades de piel morena y negra porque, a veces, estos no pueden expresarse con la misma franqueza, ya que quizá no se encuentren en una situación segura, y si alzan la voz, es posible que acaben siendo detenidos o deportados”.

Durante los dos años que vivió allí, Rodrigo explicó que denunció el problema al personal de mantenimiento del edificio y al administrador de la propiedad, así como a representantes de Elkco Properties y del municipio de Carbondale, pero la respuesta de su arrendador fue mínima.

“Solo fumigaron nuestro piso una vez mientras yo estaba allí, y eso no es suficiente para eliminar una plaga de insectos”, afirmó Rodrigo. “Resultaba realmente frustrante que supieran que se trataba de un problema tan grave y que no hicieran prácticamente nada durante todo el tiempo que vivimos allí”.

Cuando se acercaba la renovación de su contrato de alquiler en agosto de 2024, Rodrigo y su marido tomaron la decisión de mudarse.

“Nos encantaba vivir en Carbondale, pero las cucarachas de nuestro piso eran repugnantes”, afirmó Rodrigo. “Simplemente nos sentíamos desesperados”.

Según DeGolia, el abogado que representa la demanda colectiva, los propietarios de Colorado están obligados a tomar medidas para mantener condiciones seguras y habitables cuando reciben quejas como la de Rodrigo.

“La ley de garantía de habitabilidad de Colorado es muy clara en cuanto a las obligaciones del arrendador de subsanar las condiciones que impiden la habitabilidad una vez que recibe notificación de dichas condiciones”, afirmó DeGolia. “Deben llevar a cabo medidas correctivas sustanciales; no basta con fumigar una sola vez y esperar que se haya resuelto el problema”.

Cortesía de Sammy Rodrigo En la encimera de la cocina de Sammy Rodrigo, en su antiguo piso del conjunto de apartamentos The Homestead de Carbondale, hay trampas adhesivas cubiertas de cucarachas. Durante los dos años que vivió allí, Rodrigo afirmó que denunció el problema al arrendador y que este fumigó el interior de su vivienda una vez, pero el problema no se resolvió.

Medidas de control de plagas onerosas y comisiones ocultas

La pasada primavera- aproximadamente un año y medio después de que Rodrigo se marchara de The Homestead- una cuenta que representaba al arrendador publicó una respuesta a varias reseñas negativas en Google que su conjunto de apartamentos había recibido a lo largo de los años por parte de Rodrigo y otros residentes en relación con la plaga de cucarachas a la que se habían enfrentado.

“Llevamos a cabo trabajos de control de plagas de forma regular, pero desde principios de 2026 hemos puesto en marcha un programa intensivo de control de plagas para erradicar todas las plagas de la propiedad”, indicaba la declaración de la empresa.

En la demanda, la exresidente de The Homestead, Ruby Mónica Flores, confirmó que el arrendador puso en marcha su primer programa sistemático de control de plagas en noviembre del año pasado.

La Sra. Flores, la segunda demandante nombrada en la demanda, rechazó conceder una entrevista para este reportaje, pero su testimonio se cita en la demanda colectiva.

Al igual que Rodrigo, la demanda afirma que Flores denunció fugas de aguas residuales y un empeoramiento de la plaga de cucarachas al administrador de la propiedad in situ a lo largo de los dos años que vivió en The Homestead, desde marzo de 2023 hasta el pasado mes de febrero.

Al no haber mejorado las condiciones a principios de 2025, Flores alegó que su familia intentó rescindir el contrato de alquiler, pero no podían permitirse pagar el costo de rescisión del alquiler de $5,000 que, según el administrador de la propiedad, debían pagar.

El otoño pasado, la señora Flores recibió un aviso del arrendador en el que se le informaba de que se llevarían a cabo medidas intensivas de control de plagas; sin embargo, la demanda alega que dicho proceso supuso una pesada carga para los inquilinos, sin que se les ofreciera ningún crédito en el alquiler ni otra compensación por las molestias ocasionadas.

Según la demanda, cada vez que acudía el exterminador, se exigía a la Sra. Flores y al resto de inquilinos que desalojaran sus viviendas durante días enteros, envolvieran todas sus pertenencias en plástico, realizaran una limpieza a fondo, repararan personalmente cualquier fuga de agua y entregaran las llaves de repuesto a la administración.

Según la demanda, el primer tratamiento en el departamento de la Sra. Flores estaba programado para el Día de Acción de Gracias; cuando ella se opuso, la administración supuestamente la amenazó con rescindir su contrato de alquiler, lo que la obligó a cancelar sus planes para las fiestas a fin de cumplir con las exigencias. El exterminador nunca se presentó ese día, según la demanda.

“Los avisos que se colocaron en las puertas de los inquilinos de este inmueble son los más amenazantes que he visto nunca”, afirmó DeGolia, añadiendo que se notificó por escrito a los inquilinos que, si no cumplían con los estrictos requisitos de preparación, podrían enfrentarse a la rescisión automática del contrato de alquiler.

Cuando la señora Flores y su familia se mudaron en febrero, afirmó que su vivienda seguía infestada de cucarachas.

DeGolia explicó que personas como Flores y Rodrigo tuvieron que enfrentar lo que él llamó "gastos ocultos", como las tarifas de los servicios públicos y el seguro de responsabilidad civil. Estos costes no habían sido informados a los inquilinos antes de firmar el contrato de alquiler mensual, lo cual, según se afirma, violaba la legislación estatal.

“ La Ley de Protección al Consumidor de Colorado exige que [los arrendadores] sean transparentes en su publicidad, incluyendo cualquier gasto que los inquilinos tengan que pagar como parte del alquiler de una vivienda en la propiedad, y este propietario no lo hace”, afirmó DeGolia. “Anuncian el importe del alquiler base en su página web y, solo después de que el inquilino haya invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero, incluido el costo de presentar la solicitud de alquiler, revelan el importe real del alquiler que los inquilinos deberán pagar”.

Una vivienda de un dormitorio que figuraba disponible en la página web de The Homestead el lunes tenía un precio de $1,750 al mes, más el costo de la solicitud de $25 y un depósito de garantía de $2,500, pero no incluía ninguna mención a los gastos mensuales de servicios públicos ni a los gastos de seguro.

La demanda alega asimismo que estos costos ocultos se han inflado por encima del coste real que el arrendador paga por los servicios públicos y el seguro de responsabilidad civil.

“También hemos observado que este arrendador ha aumentado las tarifas de los servicios públicos sin el consentimiento de sus inquilinos y por encima de los importes acordados en los contratos de alquiler”, afirmó DeGolia.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un cartel con la información de contacto se encuentra junto a la puerta de la oficina administrativa de The Homestead en Carbondale. El arrendador tiene de plazo hasta el jueves para presentar un “escrito de contestación” en el que ofrezca una respuesta inicial a las alegaciones de la demanda, presente una moción para desestimar el caso o solicite una prórroga.

Difundir el conocimiento de los derechos de los inquilinos

Para Anna Belinski-Huber, abogada especializada en vivienda de la organización local sin fines de lucro Alpine Legal Services, garantizar que tanto los residentes como los arrendadores conozcan las leyes de habitabilidad de Colorado y los derechos de los inquilinos es fundamental para asegurar que las personas dispongan de un lugar seguro y habitable donde vivir.

En su labor con Alpine Legal Services, Belinski-Huber se especializa en ayudar a las poblaciones más vulnerables, a menudo personas con ingresos más bajos.

“Para muchos de nosotros, si nos encontráramos en una vivienda con moho, cucarachas o falta de agua caliente, nos mudaríamos”, afirmó Belinski-Huber. “El problema surge cuando no se puede permitírselo y uno se ve atrapado en su vivienda porque es la opción más barata que ha podido encontrar, y la alternativa es quedarse sin hogar; la mayoría de mis clientes se encuentran en esa situación”.

A través de su trabajo en Alpine Legal Services, Belinski-Huber imparte sesiones informativas sobre los derechos de los inquilinos y facilita la mediación entre inquilinos y arrendadores.

“De hecho, Colorado cuenta con leyes realmente excelentes en materia de habitabilidad para los inquilinos”, señaló Belinski-Huber. “Se garantizan ciertas normas básicas de salud y seguridad, independientemente del tipo de arrendamiento o contrato de alquiler que tenga”.

Sin embargo, según Belinski-Huber, es posible que los residentes que sufren problemas como los alegados en la demanda contra The Homestead no sepan qué derechos tienen ni qué medidas pueden tomar si se vulneran dichos derechos.

“Por lo tanto, lo primero que deben hacer los inquilinos si sufren cualquier tipo de plaga, moho, avería en la calefacción, falta de agua o de agua caliente — todo ese tipo de cosas — es notificarlo por escrito a su arrendador”, explicó Belinski-Huber. “Una vez que haya notificado al arrendador por escrito, según la legislación de Colorado, este dispone de entre 24 y 72 horas, dependiendo de la gravedad del problema, para empezar a resolverlo, y a continuación debe tomar medidas razonables para subsanarlo por completo”.

Si el arrendador no responde o no toma medidas, Belinski-Huber sugirió varias opciones, entre ellas solicitar ayuda en materia de mediación a una organización de defensa de los derechos de los inquilinos, como Alpine Legal Services, presentar reclamaciones ante su ayuntamiento o plantearse emprender acciones legales.

“Las organizaciones de defensa como la nuestra pueden ayudar a garantizar que el arrendador conozca cuáles son sus obligaciones y que usted documente los problemas sin resolver con vistas a una posible compensación económica”, afirmó Belinski-Huber. “Si se trata de algo realmente sistémico — si todos los residentes de un edificio sufren el mismo problema que el arrendador no resuelve, a pesar de haber sido informado de ello…también podría ponerse en contacto con su ayuntamiento o su condado para que se haga cumplir la normativa municipal de construcción”.

Belinski-Huber señaló que los ayuntamientos suelen disponer de recursos limitados para atender las quejas de los inquilinos, pero pueden ayudar a ejercer presión sobre el propietario.

“En realidad, son el lugar al que hay que acudir para ejercer presión sobre el arrendador de manera oficial, y a menudo eso consigue que los arrendadores empiecen a actuar porque quieren ganarse el favor del municipio y del condado”, Belinski-Huber dijo. “Pero en lo que respecta a la aplicación efectiva de la normativa, es decir, a que se tomen medidas drásticas, ahí es donde recurrimos a la ley estatal de habitabilidad, ya que esta ofrece a los inquilinos un recurso legal”.

La organización de los residentes para formar una asociación de inquilinos también puede ayudarles a tener más peso.

“Si hay problemas crónicos, soy firme defensora de que los inquilinos se reúnan y se coordinen”, afirmó Belinski-Huber. “A veces, cuando los inquilinos son capaces de defender sus intereses de forma colectiva y realmente organizada, los arrndadores y las administradoras se muestran más receptivos”.

Belinski-Huber considera que la responsabilidad del arrendador de proporcionar una vivienda habitable a sus inquilinos no es solo una obligación legal, sino también moral.

“Por muy bajo que sea el alquiler, eso no es una excusa para un arrendador — no debería poder negarse a proporcionar a alguien una vivienda habitable simplemente por cobrarle menos”, afirmó Belinski-Huber. “Todo el mundo tiene derecho a una vivienda segura y saludable. … No es cuestión de si se gana o no suficiente dinero; para mí, se trata de un derecho humano muy básico”.

Eleanor Bennett / Cortesía de Sammy Rodrigo Sammy Rodrigo y su marido, Bill, hacen una pausa durante una carrera en Carbondale, con el monte Sopris al fondo. Se mudaron a Fort Collins tras dejar su piso en The Homestead, pero esperan volver a Carbondale en algún momento si consiguen encontrar allí un lugar asequible y digno donde vivir.

Rodrigo espera que la demanda traiga cambios

Tras abandonar The Homestead en agosto de 2024, Rodrigo y su marido decidieron hacer realidad su sueño de viajar por todo el mundo.

Encontraron una casa compartida en alquiler en Fort Collins que podía servirles de base asequible donde guardar sus pertenencias mientras estaban en el extranjero, pero el problema de las cucarachas les siguió.

“No sabíamos que todavía había cucarachas viviendo en nuestros muebles del piso de Carbondale, pero infestaron la nueva casa a la que nos mudamos, y como teníamos compañeros de piso, ellos tuvieron que lidiar con eso allí”, explicó Rodrigo. “Tuvimos que pagar para que limpiaran y fumigaran toda la casa, y tuvimos que sacar todas nuestras cosas”.

Aunque el proceso judicial podría tardar años en resolverse, Rodrigo espera que, con el tiempo, esto ayude a que su antiguo arrendador rinda cuentas y aporte algo de alivio a sus compañeros de residencia que han sufrido problemas similares.

“También espero que esto sirva de lección para todos los propietarios: deben mantener sus inmuebles en buenas condiciones y deben escuchar a los inquilinos cuando estos expresan sus quejas”, afirmó Rodrigo. “Que los propietarios sepan que no se puede tratar así a las personas, y que estas reciban una indemnización por las malas condiciones en las que se vieron obligadas a vivir, es una petición muy razonable”.

Por ahora, Rodrigo y su marido están estudiando qué se necesitaría para reconstruir sus vidas en Carbondale, pero saben que quizá no sea posible encontrar un lugar asequible y digno donde vivir en el valle de Roaring Fork.

“Queremos volver a esa comunidad de montaña que tanto nos gustaba, pero los precios de la vivienda son tan desorbitados… que simplemente no nos lo podemos permitir, así que de momento nos quedamos en la zona metropolitana”, Rodrigo dijo. “Los apartamentos Homestead son una de las únicas opciones asequibles, pero nunca querría volver allí”.

En cuanto a los próximos pasos de la demanda, DeGolia señaló que el arrendador tiene de plazo hasta el jueves para presentar un `escrito de contestación´ en el que ofrezca una respuesta inicial a las alegaciones de la demanda o presente una moción para desestimar el caso. También podría solicitar una prórroga.

“Nuestro objetivo en este caso es que se certifique la demanda colectiva, que se celebre el juicio y que se pida al jurado que devuelva el alquiler a estos inquilinos”, DeGolia dijo. “Se vieron sometidos a condiciones horribles durante años, pero mes tras mes tuvieron que seguir pagando su alquiler”.

Nota del editor: Laurine Lassalle, editora de datos de Aspen Journalism, colaboró en la elaboración de este reportaje.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.