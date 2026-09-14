El nuevo conjunto habitacional de Basalt podría ayudar a algunos residentes a permanecer en su comunidad

Read this article in English.

Matthew Anderson, quien ahora tiene 28 años, creció en Basalt — ayudaba en la farmacia de sus padres en el pueblo, jugaba fútbol después de la escuela y pasaba tiempo al aire libre.

“De niño no era lo que se dice un apasionado por los ríos, pero aquí en Basalt todo gira en torno a los ríos”, dijo Anderson. “Los maestros que tuve en la preparatoria y las clases que tomé con ellos fueron mi primer contacto con los ríos desde una perspectiva ecológica”.

Tras graduarse de Basalt High School, cursó estudios de ciencias ambientales en la universidad y regresaba a casa durante los veranos para realizar prácticas en Roaring Fork Conservancy, una organización local sin fines de lucro dedicada a la conservación del agua.

Cuando estalló la pandemia de COVID-19 en 2020, Anderson se mudó a su casa para terminar su carrera universitaria a distancia antes de comenzar un puesto de tiempo completo en la organización conservacionista, ubicada en el centro de Basalt. Ahora trabaja como técnico de calidad del agua, ayudando a la organización sin fines de lucro a monitorear el estado de los ríos y arroyos locales.

Anderson espera aplazar el desarrollo de su carrera y, con el tiempo, comprar una casa en la comunidad donde creció, un sueño que recién recientemente comenzó a parecerle más alcanzable.

Pasó los últimos seis años viviendo con sus padres en la casa de su infancia, en el barrio de Blue Lake, cerca de El Jebel, ahorrando dinero mientras el costo de la vivienda se aplazaba.

“Cuando crecí aquí de niño, sin duda había nuevas urbanizaciones y gente mudándose a la zona, y ya existía una crisis de asequibilidad muy arraigada”, dijo Anderson. “Pero cuando regresé durante la pandemia, observamos una aceleración muy marcada en los precios de la vivienda”.

Según una evaluación regional de las necesidades de vivienda realizada recientemente entre Parachute y Aspen, el precio de los departamentos en Basalt aumentó en aproximadamente un 80% y se duplicó con creces en el caso de las viviendas unifamiliares y las casas adosadas entre 2015 y 2024, con un aumento notable desde que se desató la pandemia de COVID-19 en 2020.

Las tasas de propiedad de vivienda en Basalt también se redujeron del 67% en 2018 al 58% en 2023, según la evaluación regional.

Cuando el jefe de Anderson en la Roaring Fork Conservancy le ofreció la oportunidad de rentar un departamento tipo estudio con restricciones en la escritura que la organización había comprado el mes pasado en el conjunto Midland Residences, de reciente construcción, ubicado en el centro de Basalt, no dudó en aprovechar la oportunidad.

“No estoy seguro de que se pueda pedir una situación mejor, ¿verdad? Es un edificio completamente nuevo y, lo más importante, estoy justo aquí”, dijo Anderson. “Puedo ir caminando al trabajo, eso es increíble, no conozco a nadie, a ninguno de mis amigos, que vaya caminando al trabajo, así que la oportunidad es casi indescriptible”.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio y Aspen Journalism Varias personas pasan por la entrada de Midland Residences, ubicada en el antiguo local de Clark’s Market en el centro de Basalt. El conjunto, recientemente terminado, cuenta con 65 unidades residenciales en venta, de las cuales el 25 % están sujetas a restricciones en la escritura de propiedad, además de espacios destinados a una licorería, una pequeña tienda de abarrotes y un grupo de restaurantes locales.

Una oportunidad que completa el ciclo

Los nuevos departamentos en Basalt se encuentran en un terreno que anteriormente ocupaba Clark’s Market. Anderson comentó que la farmacia de su familia solía funcionar en ese mercado y que más tarde se mudó a su ubicación actual.

“Voy a vivir justo encima del lugar por donde solía caminar todos los días después de la escuela durante unos 15 años”, dijo Anderson. “Es casi inquietante cómo el círculo vuelve a cerrarse”.

El antiguo local de la tienda de abarrotes permaneció desocupado durante años antes de que lo adquiriera la empresa de desarrollo local LB-West. En 2022, Basalt aprobó la propuesta de la empresa para un importante desarrollo de uso mixto en el sitio, que también incluía un espacio comercial adyacente donde se ubicaban negocios locales como Jimbo’s Liquor y la BLT Taqueria.

El proyecto, recientemente terminado, cuenta con 65 unidades residenciales (una combinación de estudios, departamentos de una y dos habitaciones), además de espacios destinados a una licorería, una pequeña tienda de abarrotes y un grupo de restaurantes de propiedad local.

Una cuarta parte de las unidades de condominio están sujetas a restricciones en la escritura, con distintos límites de ingresos. El 65% debe ser ocupado por residentes principales.

De las 17 unidades con restricciones en la escritura basadas en los ingresos, 10 están destinadas a personas que ganen hasta el 80% del ingreso mediano del área (AMI) y otras siete son para personas que ganen hasta el 120% del AMI. En Basalt, ese ingreso mediano es de aproximadamente $97,770 para un hogar de una sola persona en 2026.

Los requisitos de ingresos para las unidades con restricciones en la escritura coinciden aproximadamente con la reciente evaluación regional, la cual determinó que en Basalt la vivienda es más necesaria para los residentes con ingresos entre el 51% y el 130% de la renta media del área (AMI) . Esto se traduce en ingresos anuales de entre $49,863 y $127,100 para un hogar de una sola persona.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio y Aspen Journalism El director ejecutivo de Roaring Fork Conservancy, Rick Lofaro, corta una cinta imaginaria frente a Midland Residences el 25 de agosto para celebrar la reciente adquisición por parte de su organización sin fines de lucro de un departamento para el personal en el edificio. La organización pagó aproximadamente la mitad del costo total de $340,000 del estudio con restricciones en la escritura y seguirá con la recaudación de fondos para saldar el resto de su hipoteca y préstamo bancario.

Una empresa invierte en vivienda

El 25 de agosto, la organización Roaring Fork Conservancy llevó a cabo una ceremonia de inauguración con funcionarios municipales, desarrolladores del proyecto y donantes frente a Midland Residences para celebrar la compra de un departamento tipo estudio con restricciones en la escritura.

“Estamos entusiasmados con esta oportunidad y esperamos que forme parte de un cambio de paradigma en materia de vivienda para empleados aquí, en el valle de Roaring Fork”, afirmó Rick Lofaro, director ejecutivo de la organización. “Construyamos aquí vivienda de verdad para la fuerza laboral, para los empleados, y brindemos un hogar a las personas que trabajan y viven aquí y que marcan la diferencia en esta comunidad”.

Según Lofaro, la mayoría de los empleados de su pequeña organización cuentan con vivienda estable, pero algunos aún deben realizar largos desplazamientos para llegar a la oficina.

“Todavía tenemos un empleado que vive en No Name y debe recorrer ese trayecto todos los días, y tenemos un empleado en Silt que también debe recorrer ese trayecto todos los días”, señaló Lofaro. “Si de alguna manera pudiéramos agitar una varita mágica y trasladar a todos aquí mismo, a Basalt, sería maravilloso”.

Lofaro reconoció que la compra de viviendas para los empleados puede ser una iniciativa costosa, especialmente para organizaciones más pequeñas como la de conservación. El financiamiento externo puede marcar una gran diferencia.

El costo total del departamento tipo estudio que la organización sin fines de lucro compró el mes pasado fue de $340,000. La organización pagó aproximadamente la mitad de esa suma con $60,000 de sus propios fondos y dinero recaudado de donantes locales.

“Tenemos una hipoteca y un préstamo con Alpine Bank, aquí en Basalt, por los $171,000 restantes”, dijo Lofaro. “Y aplazaremos la recaudación de fondos por ese monto con el objetivo, obviamente, de ir pagando esa hipoteca en varios años, hasta que quede saldada y seamos propietarios sin ninguna deuda”.

El líder empresarial local y filántropo Jim Light, miembro fundador de la junta directiva de la organización conservacionista, ayudó a la organización sin fines de lucro a recaudar fondos de donantes locales, siendo la mayor contribución la de Atlantic Aviation. La empresa opera una amplia red de operadores de base fija en toda América del Norte, incluidos los aeropuertos privados de Aspen y Rifle.

“Se trata solo de una unidad, de un estudio, de una persona, y en el panorama general no es gran cosa”, afirmó. “Pero debemos ir avanzando paso a paso”.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio y Aspen Journalism Funcionarios del municipio de Basalt, donantes y promotores inmobiliarios se reúnen con el personal y los miembros de la junta directiva de Roaring Fork Conservancy el 25 de agosto para celebrar la adquisición por parte de la organización sin fines de lucro de un nuevo departamento tipo estudio en Midland Residences, en Basalt. El miembro de la junta directiva Jim Light, segundo por la derecha, ayudó a la organización a recaudar aproximadamente $109,000 de donantes locales.

Desarrollo de viviendas para trabajadores

Casi la mitad de las unidades de las nuevas Midland Residences son ahora propiedad de organizaciones y empresas locales que planean alquilarlas a su personal o a sus estudiantes, según el desarrollador LB-West.

La ciudad de Basalt, Colorado Mountain College y el Centro de Estudios Ambientales de Aspen compraron unidades con restricciones en la escritura, mientras que otros empleadores, como el distrito escolar y el cuerpo de bomberos de Aspen, compraron departamentos en el mercado libre.

Andrew Light, quien creció en Snowmass Village y es uno de los dos socios gerentes de LB-West, señaló que trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades municipales para diseñar un proyecto que apoyara a los residentes de tiempo completo.

“Siempre hemos tenido el objetivo de que este proyecto sea una comunidad activa y viva”, afirmó.

Aunque el municipio exige ahora que alrededor del 25% de los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con restricciones en la escritura, Midland Residences superó en última instancia los requisitos de Basalt al momento de su aprobación.

“Durante el proceso de aprobación quedó claro que limitarse a cumplir con el código municipal no sería suficiente, teníamos que ir más allá de lo que exigía el código”, señaló Light. “El código establecía que el 15% de las unidades debían tener un tope de renta, y acordamos elevarlo al 25%”.

Según la evaluación regional de vivienda, alrededor del 18% del parque habitacional total de Basalt estaba sujeto a restricciones en la escritura para garantizar su asequibilidad a partir de 2023.

El alcalde de Basalt, David Knight, quien también asistió a la reciente ceremonia de inauguración en Midland Residences, dijo que espera que la ciudad continúe aumentando los requisitos de restricciones en la escritura para los nuevos desarrollos a medida que aumentan los costos de vivienda.

“Observamos una fuerte aceleración tras la pandemia de COVID que aún sigue ahora”, señaló Knight. “Estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias y abordar la situación tal como es, lo cual resulta cada vez más imperativo y urgente”.

Como desarrollador, Light señaló que resulta útil que los gobiernos locales establezcan códigos municipales claros para que su equipo pueda elaborar un presupuesto realista en las primeras etapas de un proyecto.

Aun así, pueden surgir costos imprevistos, como cuando el aumento de las tasas de interés obligó a LB-West a cambiar Midland Residences de unidades de alquiler a condominios en venta con la aprobación del municipio en 2024.

Light señaló que combinar unidades de libre mercado con viviendas sujetas a restricciones en la escritura también puede ayudar a los desarrolladores a equilibrar la asequibilidad y mantener la viabilidad financiera del proyecto.

Los precios de los condominios de libre mercado en Midland Residences comenzaron en $599,000 para los estudios, $995,000 para los de una recámara y $1,490,000 para los de dos recámaras.

“Hay muchas voces que sostienen que solo deberíamos aprobar viviendas asequibles, y lo que eso significa es que no se construirá nada, ya que no es posible que un proyecto sea rentable si el 100% de las viviendas tienen un tope de renta”, señaló Light. “Creo que es por eso por lo que se ve a municipios como Snowmass y Aspen financiando proyectos de vivienda para trabajadores extremadamente costosos, ya que esa es la única forma de que se construyan”.

Sin embargo, Light ve un futuro prometedor en el creciente esfuerzo por encontrar soluciones creativas y fortalecer las alianzas público-privadas para construir más viviendas asequibles.

“La combinación clave es contar con personas que tengan la experiencia y la capacidad para llevar a cabo un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, con el financiamiento e incentivos gubernamentales adecuados”, señaló Light.

Eleanor Bennett / Aspen Public Radio y Aspen Journalism Matthew Anderson, a la derecha, posa junto a su jefe, Rick Lofaro, frente a la oficina de Roaring Fork Conservancy en Basalt. Anderson señaló que alquilar el nuevo departamento tipo estudio que compró su empleador le permitirá permanecer en la comunidad donde creció.



Satisfacer una diversidad de necesidades

Jennifer Steffel Johnson es profesora adjunta en el Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Colorado en Denver y codirectora de un programa de certificación en el que los estudiantes ayudan a diseñar proyectos reales de vivienda asequible.

Según Steffel Johnson, cada vez más municipios como Basalt han implementado requisitos de vivienda asequible para los nuevos desarrollos desde que el estado aprobó una nueva ley en 2021 que les permite hacerlo.

“A esto se le conoce una ordenanza o zonificación inclusiva”, explicó Steffel Johnson. “Anteriormente se consideraba esto como control de rentas, y eso no estaba permitido en Colorado, pero desde entonces se ha reinterpretado”.

Steffel Johnson considera que Midland Residences en Basalt son solo un ejemplo de cómo los proyectos de vivienda están combinando de manera creativa diversas estrategias, como la zonificación inclusiva, para abordar las necesidades de vivienda asequible.

“Simplemente necesitamos viviendas cada vez más diversas para todo tipo de personas, y creo que, sin duda, hay lugar para modelos de desarrollo creativos en ese sentido”, afirmó. “Este proyecto en Basalt, que combina ingresos mixtos, uso y tenencia mixtos… requiere mucha habilidad y pericia para poder llevarlo a cabo, y debe ubicarse en el lugar adecuado”.

Aunque Steffel Johnson sigue viendo valor en los proyectos que se centran en dar vivienda a los residentes más vulnerables, incluidos aquellos con ingresos más bajos, señaló que también hay prestaciones, más allá de la mera viabilidad financiera, para proyectos como el de Basalt, que incluyen tanto unidades gratuitas como unidades con restricciones en la escritura.

“Si un desarrollo incluye unidades a precio de mercado, debe contar con más servicios, estacionamiento y una buena ubicación”, señaló. “Y la integración económica tiene un gran valor, ya que evita que exista, como se suele decir, la zona de bajos ingresos de la ciudad, y permite que todas las personas tengan acceso a las mejores áreas de las comunidades”.

A medida que ciudades como Basalt observan un aumento en la necesidad de vivienda entre los niveles de ingresos más altos, Steffel Johnson señaló que la gente también está comenzando a cuestionar los estereotipos dañinos sobre quiénes se benefician de la vivienda asequible.

“El alcance y la magnitud de los desafíos relacionados con la asequibilidad están cambiando el discurso”, señaló Steffel Johnson. “Ya no estamos hablando de crear viviendas para, ya sabe, ‘esa gente’, estamos hablando de cómo podemos dar vivienda a toda nuestra comunidad”.

En el caso de Basalt, dar vivienda a toda la comunidad implica garantizar un lugar donde vivir para residentes locales como Anderson, el técnico de calidad del agua de Roaring Fork Conservancy.

Como beneficiario de una nueva unidad con restricciones en la escritura en Midland Residences, Anderson está de acuerdo en que se necesitan todo tipo de viviendas para satisfacer las diversas necesidades de comunidades como Basalt y de los pueblos de toda la región.

“Ahora me siento más seguro, lo cual es una gran suerte”, dijo Anderson. “Solo espero que la comunidad siga reconociendo lo importantes que son estas iniciativas de vivienda y que las llevemos a cabo de manera responsable”.

Aunque su nuevo departamento tipo estudio está vinculado a su trabajo y es posible que algún día tenga que mudarse, Anderson lo ve como un paso importante hacia el logro de su meta a largo plazo, ser dueño de su propia casa en la comunidad donde creció.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.