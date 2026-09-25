Las mujeres del valle de Roaring Fork dan rienda suelta a su creatividad ante la escasez de parches de estrógenos

Hannah Weaver / Aspen Public Radio Hayley Harris yace en una cama de hospital tras su segunda intervención quirúrgica de extirpación de ovarios, realizada en diciembre de 2025. La intervención le provocó síntomas de menopausia, que trata con parches de estrógenos.

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Hayley Harris, de 42 años, es algo más joven que la mayoría de las mujeres menopáusicas. El pasado diciembre, los médicos le extirparon el segundo ovario para aliviar el dolor crónico causado por la endometriosis, lo que la sumió en una menopausia quirúrgica.

A Harris le llevó un tiempo encontrar una forma de estrógeno que le ayudara a mitigar sus síntomas menopáusicos, como cambios de calor repentinos (bochornos) y migrañas. Tras probar cremas y geles de estrógeno, finalmente se decidió por los parches.

Sin embargo, en medio de una escasez a nivel nacional, los parches de estrógenos son cada vez más difíciles de conseguir. Las mujeres tienen que ingeniárselas utilizando otras marcas o tipos de estrógenos que no les funcionan tan bien o que les provocan efectos secundarios molestos.

Harris divide su tiempo entre Glenwood Springs y San Diego, donde acaba de conseguir un parche más grande y más potente de lo que está acostumbrada.

“Ahora estoy un poco obligada a usar, durante todo un mes, este único parche que me provoca erupciones y no se adhiere muy bien”, dijo Harris. “Pero al menos tengo un parche, porque hay personas que no tienen ninguno”.

Los parches de estrógenos han sido durante mucho tiempo una forma popular de terapia de sustitución hormonal para las mujeres menopáusicas, según Mary Glode, ginecóloga de Grand River Health en Rifle.

Ella dijo que sus pacientes suelen preferir los parches porque son más económicos y prácticos que otras formas de estrógeno, como geles o aerosoles. Suelen ser pequeños, con un tamaño que oscila entre el de una moneda de veinticinco centavos y el de la palma de la mano, y se adhieren a la piel cerca de la línea de la ropa interior de la paciente.

“Es el método más común y el que llevamos utilizando desde hace años”, dijo Glode.

Hannah Weaver / Aspen Public Radio Sobre la mesa de la casa de Hayley Harris, en San Diego, hay una pila de parches de estrógenos.

La evolución de las recomendaciones médicas

La investigación médica sobre la seguridad de este tratamiento se ha visto marcada por cambios constantes a lo largo de las décadas. En los últimos años, estudios recientes han reafirmado los beneficios de la terapia de sustitución hormonal, contradiciendo investigaciones anteriores que afirmaban que era demasiado arriesgada.

“Las hormonas pasaron de ser buenas, buenas, buenas, buenas a malas, malas, malas, malas, malas”, dijo Glode. “Toda una generación de mujeres no recurrió a la terapia hormonal sustitutiva”.

Nicole Rom, residente en Carbondale, fue testigo de primera mano de los efectos de esa brecha generacional. Cuando era adolescente, vio cómo su madre luchaba contra los episodios de calor.

“Sudaba visiblemente, y su filosofía era algo así como ‘Bueno, las mujeres simplemente lo aguantaban’”, dijo Rom. “No existía la sensación de que ‘mi vida pudiera ser mejor’ o de que ‘esto se pudiera controlar’”.

Ahora, mujeres como Rom, que entraron en la perimenopausia el año pasado, están volviendo a recurrir al tratamiento.

“Creo que cada vez más mujeres están adquiriendo más conocimientos y conciencia sobre estas herramientas y medicamentos que nos ayudan a controlar estos síntomas de una manera que nos permite llevar una vida normal y plena”, ella dijo .

Sin embargo, últimamente, los fabricantes no han podido satisfacer el creciente interés por la terapia de sustitución hormonal, especialmente en lo que respecta a los parches de estrógenos.

El pasado mes de febrero, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) retiró una advertencia de recuadro negro que había incluido anteriormente en los parches, lo que provocó que la demanda se disparará y dejó a las farmacias luchando por surtir las recetas.

Hannah Weaver / Aspen Public Radio Downtown Drug es la única farmacia independiente de Glenwood Springs. El jefe de farmacia, Jason Gotzinger, afirma que esto les ha permitido tener flexibilidad a la hora de surtir recetas de parches de estrógenos procedentes de distribuidores de todo el país.

La solución de una farmacia independiente

En un edificio de piedra de color beige situado junto a Grand Avenue, Downtown Drug, en Glenwood Springs, lleva más de 30 años siendo un referente para la comunidad.

Todos los días, el farmacéutico y propietario Jason Gotzinger comienza su jornada frente a la computadora, revisando el inventario de siete distribuidores diferentes de parches de estrógenos.

Una mañana de sábado de septiembre, algunos distribuidores no tenían parches disponibles para la venta, pero la farmacia ya contaba con suficientes existencias de reserva.

"Parece que estamos bastante bien abastecidos en general, lo cual es positivo", dijo . "Simplemente aplazaremos la venta de estos parches hasta que tengamos suficientes existencias de reserva".

Al tratarse de una farmacia independiente, el señor Gotzinger no está obligado a comprar a un solo mayorista de medicamentos. Puede comparar precios para ver dónde hay productos disponibles en todo el país.

Hannah Weaver / Aspen Public Radio Jason Gotzinger señala su computadora detrás del mostrador de Downtown Drug, en Glenwood Springs, el 5 de septiembre de 2026. Está revisando su inventario de parches de estrógenos procedentes de diferentes distribuidores.

Gotzinger dijo que le ha ido mejor que a las farmacias de grandes cadenas. Según su experiencia previa, muchas de ellas tienen contratos que les obligan a adquirir determinados productos a un solo mayorista.

“Cuando era farmacéutico en una cadena, [solía] pulsar un botón y cruzar los dedos”, dijo.

Las mujeres locales se adaptan

Sin embargo, no todas las mujeres tienen acceso a estas farmacias independientes, por lo que están recurriendo a soluciones ingeniosas. Algunas pacientes locales están cambiando a otros productos de estrógenos, como los geles, que no les resultan tan eficaces. Otras están pagando de su propio bolsillo los parches que adquieren en farmacias de venta por correo de Canadá.

Las mujeres menopáusicas no son las únicas que se benefician de los parches de estrógenos— algunas mujeres transgénero también los utilizan como parte de su atención de afirmación de género. Sin un aporte adicional de estrógenos, ellas también sufren síntomas similares a los de la menopausia.

Para Elara Jefferson, una mujer transgénero que vive cerca de Glenwood Springs, los parches le han ayudado a sentirse más ella misma. Ha podido acceder a los parches con regularidad, salvo por un pequeño contratiempo a principios de año.

Cuando acudió a Target y los farmacéuticos le dijeron que no podían surtirle la receta, Jefferson sufrió un ataque de pánico en su coche.

“Ahí fue cuando me di cuenta, ‘Oh, esto está funcionando’”, Jefferson dijo. “Porque me entra el pánico si no puedo conseguirlo”.

Pudo transferir su receta a City Market y no ha tenido ningún problema desde entonces. Sin embargo, sigue preocupada por lo que podría suceder si la escasez continúa y se queda sin suministro.

“Quiero mantener una dosis constante y seguir con el tratamiento”, ella dijo . “Así que, para evitarlo, intento conseguir la cantidad total de la receta de una sola vez”.

Algunas mujeres, como Harris, están cortando los parches para obtener la dosis adecuada cuando sus alternativas preferidas no están disponibles. Harris también tiene una reserva de recetas antiguas, por si acaso.

“Haremos todo lo posible, pero todos debemos colaborar y ser creativos”, ella dijo . “Usted como paciente, el médico, el farmacéutico… todos tenemos que poner de nuestra parte”.

Para Harris, trabajar en estrecha colaboración con farmacéuticos como Gotzinger los ha convertido en una parte fundamental de su equipo de atención médica. En Downtown Drug, Gotzinger dijo que eso es intencionado.

“En la farmacia atendemos a los pacientes 12 veces o más al año, mientras que su médico quizá le vea una o dos veces”, él dijo. “Es un punto de acceso fundamental para los pacientes”.

Incluso con el apoyo de farmacéuticos independientes, Harris no siempre puede conseguir su medicación preferida. En San Diego, actualmente está sufriendo los efectos secundarios de un parche de estrógenos más potente.

Estas soluciones alternativas no son ideales, y resultan inevitables para muchas mujeres en todo el país, pero Harris ha encontrado algunas formas de sobrellevar la escasez.

Se mantiene activa y sale al aire libre, da paseos por la playa y pasa tiempo con su perro.

“El agua de mar natural, el aire, la brisa y más sol… marcan una gran diferencia”, ella dijo.