Aspen Police Department Blood Drive
Aspen Police Department Blood Drive
The Aspen Police Department has partnered with Vitalant, a nonprofit blood service provider, for blood donation from 11 a.m. to 3 p.m., Friday, Nov. 27.
There will be a Vitalant blood mobile stationed in front of the Aspen Police Department at 540 Main St.
Aspen Police Department
Free
11:00 AM - 03:00 PM on Fri, 27 Nov 2026
Event Supported By
City of Aspen
970-920-5000
parksweb@aspen.gov
Aspen Police Department
540 E. Main St.Aspen, Colorado 81611