Aspen Snowmass 80th Anniversary: Highlands & Buttermilk Opening Day
Aspen Snowmass 80th Anniversary: Highlands & Buttermilk Opening Day
Come celebrate the 80th Anniversary with $80 lift tickets, events, and on-mountain moments across all four mountains. Visitors can expect a mix of festive energy, local tradition, and stoke from first chair to après. Come join the party!
Aspen Highlands Mountain
08:00 AM - 02:00 PM on Sat, 12 Dec 2026
Event Supported By
Aspen Chamber Resort Association
970.925.1940
970.925.1940
Aspen Highlands Mountain