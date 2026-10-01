Day of the Dead: Arts & Crafts / Día de los Muertos – Artes y Manualidades
Day of the Dead: Arts & Crafts / Día de los Muertos – Artes y Manualidades
Day of the Dead: Arts & Crafts
Celebrate Día De Los Muertos with Anderson Ranch! Create traditional altars and colorful skulls while learning about this vibrant cultural tradition. This activity is free, family friendly, and open to all ages.
Saturday, October 24th, 11am - 1pm at the Pitkin County Library, Dunaway Community Room.
Día de los Muertos – Artes y Manualidades
¡Celebra el Día de los Muertos con Anderson Ranch! Crea altares tradicionales y calaveras de colores mientras descubres esta vibrante tradición cultural. Esta actividad es gratuita, apta para toda la familia y abierta a todas las edades.
Sábado, 24 de octubre, de 11:00 a 13:00, en la Biblioteca del Condado de Pitkin, Sala Comunitaria Dunaway.
Pitkin County Library
Free
11:00 AM - 01:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
Pitkin County Library
970-429-1900
libraryinfo@pitkincounty.com
Pitkin County Library
120 N Mill StAspen, Colorado
(970) 429-1900
libraryinfo@pitkincounty.com