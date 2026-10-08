Skier Picnic Sunlight Mountain
Skier Picnic Sunlight Mountain
Join us for the 2nd annual Skier Picnic on October 10th from 11 am – 3 pm.
- Live Music
- Face Painting
- Bounce Houses
- Pumpkin Carving
- Todds Tavern will be open
- Ute Blessing
Ticket Buffet 12-2pm: $20 Adult(13+)
$12 kids (6-12)
Includes:
Roasted chicken
Pulled pork sandwiches
Baked beans
Coleslaw
Cornbread
Dessert
Sunlight Mountain Resort
$12
11:00 AM - 03:00 PM on Sat, 10 Oct 2026
Event Supported By
Sunlight Mountain Resort
Sunlight Mountain Resort
10901 County Road 117Glenwood Springs, Colorado 81601
970.945.7491
https://sunlightmtn.com/