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Skier Picnic Sunlight Mountain

Skier Picnic Sunlight Mountain

Join us for the 2nd annual Skier Picnic on October 10th from 11 am – 3 pm.

  • Live Music
  • Face Painting
  • Bounce Houses
  • Pumpkin Carving
  • Todds Tavern will be open
  • Ute Blessing

  • Ticket Buffet 12-2pm: $20 Adult(13+)
    $12 kids (6-12)

    Includes:
    Roasted chicken
    Pulled pork sandwiches
    Baked beans
    Coleslaw
    Cornbread
    Dessert

Sunlight Mountain Resort
$12
11:00 AM - 03:00 PM on Sat, 10 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Sunlight Mountain Resort
https://sunlightmtn.com/
Sunlight Mountain Resort
10901 County Road 117
Glenwood Springs, Colorado 81601
970.945.7491
https://sunlightmtn.com/