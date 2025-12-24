“¿Cómo será la vida de nuestro hijo?”. Para Amelia Dotzenrod, decidir tener un hijo significó lidiar con muchas incertidumbres

La tasa de fertilidad de Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo, ya que las mujeres tienen menos hijos, o ninguno.

En el valle de Roaring Fork, las tasas de fertilidad en los tres condados alcanzaron su punto máximo en 2007 y han ido disminuyendo desde entonces.

Parte de esa tendencia se debe a motivos económicos, ya que cada vez menos personas sienten que pueden permitirse tener hijos, entre ellas Amelia Dotzenrod.

A pesar de las dificultades económicas, ella quería formar una familia. Por eso, como muchas mujeres, Amelia esperó hasta los treinta y tantos años para empezar a intentarlo.

"Soy una persona que, al menos desde el principio, sabía que quería tener hijos", afirma.

Pero, como muchas mujeres, no se sentía lo suficientemente segura económicamente como para plantearse tener un hijo entre los 20 y los 30 años.

"El coste de la vida... da miedo pensar en vivir aquí", afirma. "Como los precios no dejan de subir a nuestro alrededor, te preocupa aún más poder salir adelante aquí".

Cuando cumplió 32 años, hace un par de años, Amelia empezó a pensar más seriamente en la decisión. Tanto ella como su pareja son autónomos y, en aquel momento, vivían en un apartamento estudio en un sótano, una situación poco ideal para formar una familia.

Pero el costo de vida en Carbondale y su difícil situación de vivienda eran solo una parte del problema.

"Una de nuestras mayores preocupaciones sobre tener hijos era querer hacerlo de manera diferente a como lo hicieron nuestros propios padres", dijo Amelia.

Ella fue criada por una madre soltera que tenía que trabajar todo el tiempo para mantener a Amelia y a su hermana.

"Ese tipo de cosas, sinceramente, me dan miedo" dijo.

A pesar de los retos económicos que supone criar una familia en Carbondale, Amelia veía aspectos positivos. Pensaba en cómo, en una comunidad pequeña con un sentido de cercanía, sus hijos podrían simplemente ir andando a casa de un amigo a jugar, en lugar de necesitar siempre que sus padres los llevaran.

"El ambiente de un pueblo pequeño ofrece cierta flexibilidad en ese sentido", dijo.

Hace poco más de un año, Amelia y su ahora marido ganaron la lotería de viviendas asequibles de Carbondale. Tener una vivienda estable cambió su perspectiva sobre la viabilidad de formar una familia.

Poco después de mudarse a su apartamento de dos dormitorios el pasado diciembre, Amelia recibió una sorpresa: estaba embarazada.

Aun así, había aspectos de la maternidad con los que Amelia tenía dificultades. Ahora es más común que los hombres asuman una mayor parte de las tareas de crianza que hace unas décadas, pero eso no le daba mucho consuelo.

"No creo que nunca vaya a sentir que ellos hacen lo mismo que yo", dijo.

El embarazo sólo reforzó esa dinámica. "Hasta ahora lo he hecho todo yo", dijo riendo.

Por mucho que hayan avanzado las mujeres, Amelia dijo que siguen asumiendo la mayor parte de la carga de la crianza de los hijos, especialmente al principio. Tuvo que encontrar su propia manera de aceptar esa dinámica.

"Eres tú quien realmente conecta con tu hijo de esta manera", dijo.

Sin embargo, a las 36 semanas de embarazo, todavía tenía preocupaciones.

Los últimos ocho meses habían sido agotadores física y emocionalmente.

Se preguntaba si era el momento adecuado, si estaba preparada y cómo sería el mundo para su futuro hijo.

"En gran parte se trata más bien de un miedo latente en el fondo: "Dios mío, ¿cómo será la vida de nuestro hijo?"".

Piensa en todas las cosas que se supone que debe hacer como madre, como empezar a ahorrar para la universidad, y si todavía tiene sentido. ¿Y si la universidad deja de tener sentido?

La cantidad de incógnitas podía resultar abrumadora.

Pero Amelia también veía destellos de esperanza.

"Si algo supone un verdadero reto en la cultura estadounidense en general, en nuestra pequeña comunidad podemos encontrar formas de combatirlo", dijo. "Así que creo que hay retos en nuestra pequeña comunidad, pero también que, dentro de una comunidad pequeña, es más fácil apoyarse mutuamente".

Para Amelia, tener un hijo fue tanto una decisión privada como una elección de creer en su comunidad y en la posibilidad de construir el tipo de sistema de apoyo que ella quería.