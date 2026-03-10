© 2026 Aspen Public Radio
Noticias y Actualizaciones en Español
La misión de Aspen Public Radio es proporcionar noticias e información de confianza a todos los oyentes del valle Roaring Fork. Estamos trabajando para ofrecer más noticias en español a nuestra comunidad publicando aquí historias oportunas. Los servicios de traducción los proporciona Convey Language Solutions.

El condado de Garfield aprueba la reducción de contribución al programa de energía limpia

Aspen Public Radio | By Michael Fanelli
Published March 10, 2026 at 9:59 PM MDT
A solar array stretches across west Rifle at the city’s wastewater treatment plan in October 2020.
Clean Energy Economy for the Region
Un conjunto de paneles solares se extiende por el oeste de Rifle, en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, en octubre de 2020.

Desde 2010, Garfield Clean Energy estima que ha ayudado a los residentes, las empresas y las instalaciones gubernamentales del condado a ahorrar más de $2 millones en facturas de energía y ha estimulado $17 millones en nuevas inversiones.

La colaboración gubernamental es una asociación entre el condado de Garfield y los seis municipios que lo componen. Colorado Mountain College y RFTA también son miembros, con Holy Cross Energy y las bibliotecas públicas del condado de Garfield como afiliados.

El 9 de febrero, los comisionados del condado de Garfield aprobaron $150,000 para el programa, menos de la mitad de la cantidad que el condado contribuyó en 2025.

El condado de Garfield aplicó una congelación de la contratación en julio en respuesta a un déficit presupuestario previsto de $9 millones, debido en gran parte a la caída de los ingresos por petróleo y gas. El condado decidió finalmente retirar unos $10.5 millones de su saldo de reserva para financiar el gobierno, pero mantiene la congelación de la contratación hasta finales de año.

Las subvenciones discrecionales, como la de Garfield Clean Energy, fueron una de las áreas que sufrían recortes.

En respuesta, varios de los demás miembros del programa aumentaron sus contribuciones para ayudar a cubrir el déficit. Sin embargo, el presupuesto total de Garfield Clean Energy para el próximo año sigue siendo casi un 30% inferior al de 2025.

Los gobiernos han firmado un contrato de colaboración con CLEER, una organización regional sin fines de lucro que ofrece consultoría en materia de energía limpia, para desarrollar y prestar los servicios del programa.

"CLEER se está poniendo en contacto con donantes y fundaciones para complementar el presupuesto actual de GCE y poder ofrecer el mismo nivel de servicios que en años anteriores, y GCE está solicitando una subvención estatal", afirmó Alice Laird, directora ejecutiva de CLEER, en una declaración enviada por correo electrónico.

El 9 de febrero, Morgan Hill, director asociado de CLEER, presentó la solicitud de presupuesto de Garfield Clean Energy y resaltó su valor ante los comisionados del condado.

Indicó que su programa principal, denominado ReEnergize, funciona como un punto único de contacto para los residentes interesados en obtener asistencia para mejorar sus viviendas.

Según Hill, cualquier persona que gane menos del 150% del ingreso medio de la zona tiene derecho a una evaluación de su vivienda y a hasta $4,000 en reembolsos.

"Muchas veces, se trata de medidas fáciles de implementar y que ofrecen el mayor rendimiento por su inversión, como el aislamiento y el sellado hermético", dijo Hill. "Pero los fondos del programa también pueden destinarse a cosas como reembolsos por bombas de calor y otras mejoras".

Hill dijo que todos los residentes del condado pueden beneficiarse de la asesoría energética gratuita que ofrece GCE para recibir consejos sobre los recursos financieros disponibles, los electrodomésticos que pueden comprar o los contratistas con los que pueden trabajar.

"Cuando ayudamos a la gente a ahorrar dinero en sus facturas de energía, se libera dinero para gastar en otras cosas que impulsan la economía", dijo Hill.

Michael Fanelli
Michael is a reporter for Aspen Public Radio’s Climate Desk. He moved to the valley in June 2025, after spending three years living and reporting in Alaska. In Anchorage, he hosted the statewide morning news and reported on a variety of economic stories, often with a climate focus. He was most recently the news director of KRBD in Ketchikan.
