El condado de Garfield aprueba la reducción de contribución al programa de energía limpia

Desde 2010, Garfield Clean Energy estima que ha ayudado a los residentes, las empresas y las instalaciones gubernamentales del condado a ahorrar más de $2 millones en facturas de energía y ha estimulado $17 millones en nuevas inversiones.

La colaboración gubernamental es una asociación entre el condado de Garfield y los seis municipios que lo componen. Colorado Mountain College y RFTA también son miembros, con Holy Cross Energy y las bibliotecas públicas del condado de Garfield como afiliados.

El 9 de febrero, los comisionados del condado de Garfield aprobaron $150,000 para el programa, menos de la mitad de la cantidad que el condado contribuyó en 2025.

El condado de Garfield aplicó una congelación de la contratación en julio en respuesta a un déficit presupuestario previsto de $9 millones, debido en gran parte a la caída de los ingresos por petróleo y gas. El condado decidió finalmente retirar unos $10.5 millones de su saldo de reserva para financiar el gobierno, pero mantiene la congelación de la contratación hasta finales de año.

Las subvenciones discrecionales, como la de Garfield Clean Energy, fueron una de las áreas que sufrían recortes.

En respuesta, varios de los demás miembros del programa aumentaron sus contribuciones para ayudar a cubrir el déficit. Sin embargo, el presupuesto total de Garfield Clean Energy para el próximo año sigue siendo casi un 30% inferior al de 2025.

Los gobiernos han firmado un contrato de colaboración con CLEER , una organización regional sin fines de lucro que ofrece consultoría en materia de energía limpia, para desarrollar y prestar los servicios del programa.

"CLEER se está poniendo en contacto con donantes y fundaciones para complementar el presupuesto actual de GCE y poder ofrecer el mismo nivel de servicios que en años anteriores, y GCE está solicitando una subvención estatal", afirmó Alice Laird, directora ejecutiva de CLEER, en una declaración enviada por correo electrónico.

El 9 de febrero, Morgan Hill, director asociado de CLEER, presentó la solicitud de presupuesto de Garfield Clean Energy y resaltó su valor ante los comisionados del condado.

Indicó que su programa principal, denominado ReEnergize, funciona como un punto único de contacto para los residentes interesados en obtener asistencia para mejorar sus viviendas.

Según Hill, cualquier persona que gane menos del 150% del ingreso medio de la zona tiene derecho a una evaluación de su vivienda y a hasta $4,000 en reembolsos.

"Muchas veces, se trata de medidas fáciles de implementar y que ofrecen el mayor rendimiento por su inversión, como el aislamiento y el sellado hermético", dijo Hill. "Pero los fondos del programa también pueden destinarse a cosas como reembolsos por bombas de calor y otras mejoras".

Hill dijo que todos los residentes del condado pueden beneficiarse de la asesoría energética gratuita que ofrece GCE para recibir consejos sobre los recursos financieros disponibles, los electrodomésticos que pueden comprar o los contratistas con los que pueden trabajar.

"Cuando ayudamos a la gente a ahorrar dinero en sus facturas de energía, se libera dinero para gastar en otras cosas que impulsan la economía", dijo Hill.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.