El distrito de servicios para la primera infancia del valle de Roaring Fork sigue creciendo y renovando su imagen

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Hace seis meses que los votantes del valle de Roaring Fork aprobaron un distrito fiscal para ayudar a subvencionar el cuidado infantil. Los responsables del distrito afirmaron que quieren empezar a distribuir los fondos, pero también tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien.

El impuesto sobre las ventas del 0.25 %, que entró en vigor el pasado mes de noviembre, tiene como objetivo apoyar los servicios de la primera infancia en los condados de Pitkin, Garfield e Eagle.

Sin embargo, podría llevar un tiempo hasta que los fondos generados por el impuesto lleguen a los bolsillos de la gente. Según Kathyrn Kuhlenberg, directora ejecutiva de transición del distrito, aún no está claro exactamente cómo se distribuirá ese dinero.

Los estados financieros del distrito muestran que, hasta ahora, se han recaudado $2 millones gracias al impuesto sobre las ventas. Se prevé que genere $10 millones para finales de año.

Esto podría suponer una gran diferencia para quienes se ven agobiados por el aumento de los costes del cuidado infantil, lo que podría frenar la tendencia de algunas familias a mudarse fuera del valle en busca de opciones más económicas.

Kuhlenberg afirmó que es consciente de la urgente necesidad de financiar el cuidado infantil.

“Sabemos que los centros y las familias necesitan que este dinero se distribuya. También sentimos la presión de hacerlo bien y de una manera que tenga un impacto significativo”, señaló.

La junta está debatiendo un programa piloto que podría hacer llegar los fondos antes de que termine el año, añadió.

“Los detalles concretos de cómo funcionará esto en el día a día y cómo estos fondos llegarán a los bolsillos de los padres y los proveedores… aún están por decidirse”, dijo Kuhlenberg.

Los últimos meses se han dedicado a poner al día a la junta directiva y a establecer políticas internas, afirmó.

Parte de ese proceso incluyó el cambio de nombre del distrito y la adopción de una declaración de misión en una reunión de la junta celebrada el 14 de mayo.

El distrito solía llamarse Confluence Early Childhood Development Service District (Distrito de Servicios de Desarrollo para la Primera Infancia de Confluence). Para aportar mayor claridad sobre el área de servicio y la misión del distrito, la junta decidió cambiarle el nombre.

Ahora se llama Every Child Parachute to Aspen (Cada Niño de Parachute a Aspen), Early Childhood District (Distrito de la Primera Infancia) o simplemente Every Child (Cada Niño) para abreviar el nombre.

El principal objetivo del distrito Every Child en estos momentos es encontrar un director ejecutivo permanente.

Kuhlenberg es uno de los varios candidatos que compiten por el puesto más alto del distrito Every Child.

En una reunión de la junta celebrada el 14 de mayo, la miembro de la junta Carolynne Kraemer afirmó que la agencia de selección de personal Duffy Group, Inc. había identificado a 66 candidatos potenciales y había realizado ocho entrevistas hasta ese momento.

“Esperamos que, con un director ejecutivo sólido en el cargo, esta junta pueda elaborar programas sólidos que satisfagan las necesidades de los niños, del personal, de los proveedores y de nuestras comunidades en general”, afirmó Kuhlenberg.

Every Child indicó que agradece los comentarios, que pueden enviarse durante el turno de comentarios públicos en una reunión de la junta o a través de su sitio web: confluencedistrict.org .

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.