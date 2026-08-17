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La Clínica del Pueblo prevé comenzar a ofrecer mamografías gratuitas

Aspen Public Radio | By Hannah Weaver
Published August 17, 2026 at 4:52 PM MDT
La directora médica de La Clínica del Pueblo, Jenny Lang (a la izquierda), y la auxiliar médica Isabel Almeida posan en la entrada de la clínica el 27 de julio de 2026. A principios de este año, La Clínica del Pueblo puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para ofrecer mamografías gratuitas a todas sus pacientes.
Hannah Weaver
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La directora médica de La Clínica del Pueblo, Jenny Lang (a la izquierda), y la auxiliar médica Isabel Almeida posan en la entrada de la clínica el 27 de julio de 2026. A principios de este año, La Clínica del Pueblo puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para ofrecer mamografías gratuitas a todas sus pacientes.

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Jenny Lang, quien es la directora médica de La Clínica del Pueblo, ha buscado durante años facilitar el acceso a pruebas de cáncer de mama. Por esta razón, ella y su equipo iniciaron una campaña de recaudación de fondos al comienzo de este año para proporcionar mamografías gratuitas anuales a todas sus pacientes.

"Es lo único que nunca he podido ofrecer a mis pacientes, y siento que es algo que hay que hacer", afirmó Lang.

Desde hace una década, La Clínica del Pueblo ofrece servicios de salud gratuitos y a bajo coste a la comunidad latina de Carbondale. En la actualidad, según Lang, la clínica ofrece “una gama completa de servicios de salud para la mujer, desde la adolescencia hasta la posmenopausia”. También ofrecen pruebas de detección de otros tipos de cáncer, como el colorrectal.

Sin embargo, las mamografías han sido durante mucho tiempo una carencia, la clínica no tiene capacidad para ofrecer el servicio en sus propias instalaciones y la derivación a otros proveedores puede suponer un coste de varios cientos de dólares. El acceso al servicio de detección es especialmente importante para las mujeres latinas a las que atiende, a las que a menudo se les diagnostica en fases más avanzadas, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.

Lang, cuya hermana falleció de cáncer de mama, afirmó que se trata de una causa cercana para ella y para el resto del personal de La Clínica.

"De hecho, a lo largo de mi carrera en el valle de Roaring Fork he atendido a varias mujeres latinas jóvenes a las que se les ha diagnosticado la enfermedad cuando tenían treinta y tantos años”, explicó. "Es desgarrador".

Añadió que la detección temprana del cáncer de mama beneficia tanto a los profesionales médicos como a las pacientes.

"Cuanto antes podamos detectar el cáncer, menos costoso será el tratamiento y mejores serán los resultados", afirmó Lang.

Hasta ahora, La Clínica ha recaudado alrededor del 15% de su objetivo inicial de $200,000. Todo ese dinero procede de donantes privados, pero la clínica también ha solicitado subvenciones a organizaciones como la Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Benéficas. La Clínica también ha recibido apoyo de los hospitales Aspen Valley y Valley View para subvencionar el coste de las mamografías de la clínica.

Lang afirmó que quiere poner en marcha el servicio lo antes posible, incluso antes de alcanzar su objetivo de recaudación. Se reunió con el personal de Aspen Valley y con el de Valley View en las últimas semanas para ultimar algunos detalles.

Una vez que el servicio esté en marcha, también quiere organizar 'fiestas de mamografías' para animar a las pacientes que puedan mostrarse reacias a acudir por su cuenta.
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Hannah Weaver
Hannah Weaver is a journalist for Aspen Public Radio’s Women’s Desk.
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