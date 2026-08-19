La ciudad de Glenwood Springs vota para demandar al propietario de las instalaciones de ICE por permitir que continúen las detenciones sin permiso

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Un centro de detención temporal gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Midland Center de Glenwood Springs podría estar un paso más cerca de su cierre.

El jueves, la ciudad votó por 6 votos a 1 a favor de demandar al propietario privado de las instalaciones de ICE ante un tribunal estatal por presuntamente infringir el código municipal al permitir detenciones no autorizadas en una zona comercial sin permiso municipal.

JG Housing Solutions, una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Florida, figura como la actual propietaria de la parte del edificio que ocupa ICE. Aspen Public Radio y Aspen Journalism enviaron una solicitud de comentarios a los miembros de la familia Gillespie que, según los registros del impuesto sobre bienes inmuebles y los documentos estatales de negocios, parecen estar vinculados al arrendador JG Housing Solutions, pero no respondieron antes de la fecha límite de publicación.

El 28 de abril, la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de la ciudad revocó el permiso de uso especial de las instalaciones de ICE, que llevaba décadas en vigor. Durante los últimos tres meses, los residentes locales habían estado instando a la ciudad a que hiciera cumplir su decisión y detuviera las operaciones de detención en las instalaciones, situadas en el número 100 de Midland Ave., suites 110 y 210.

Una gran multitud se presentó una vez más para instar a que se tomaran medidas durante el turno de comentarios públicos previo a la votación final en la reunión del jueves, entre ellos Amy Hausman, residente de Glenwood Springs desde hace mucho tiempo.

“Si no tomamos medidas contra este inquilino o este arrendador porque pensamos que resultará demasiado costoso, o demasiado difícil, o demasiado complicado de llevar a cabo… ¿estamos sentando un precedente por el que ya no podremos hacer cumplir nuestra normativa urbanística en ningún lugar frente a ningún inquilino o arrendador?”, afirmó Hausman. “Y eso me parece un verdadero problema”.

En respuesta a Hausman y a otros residentes preocupados, la alcaldesa en funciones Erin Zalinski reconoció que la ciudad se había mantenido prácticamente en silencio sobre el tema desde que se revocó el permiso de uso especial.

“Durante meses, hemos tenido salas como esta llenas de personas apasionadas que nos suplican que tomemos medidas, y da la sensación de que nos quedamos de brazos cruzados sin hacer nada”, afirmó Zalinski. “Solo quiero que sepan que nuestra intención es representar a nuestra comunidad con integridad y de la mejor manera posible con las herramientas de que disponemos, por lo que lo que pudo parecer negligencia no era más que un intento de actuar con determinación”.

El fiscal municipal Karl Hanlon, que también presta asistencia legal a Aspen Public Radio, afirmó en la reunión del jueves (y en un memorándum presentado esta semana en el que recomendaba que la ciudad emprendiera acciones legales) que no fue hasta que el cuerpo de bomberos de la ciudad acudió a una llamada de servicios médicos de urgencia en las instalaciones el 24 de julio cuando la ciudad pudo confirmar con certeza que ICE seguía deteniendo a personas allí. Afirmó que esta confirmación brindó a la ciudad la oportunidad de emprender acciones legales por una infracción de la normativa urbanística, específicamente, el uso de las instalaciones para operaciones de detención sin un permiso de uso especial.

“Para mí, como su abogado, es importante desde el punto de vista fáctico que, si voy a comparecer ante el tribunal, cuente con una base legal y con un hecho en el que pueda basarme en relación con su uso”, afirmó Hanlon. “Y eso es lo que obtuve con la llamada al servicio de emergencias médicas del 24 de julio”.

Jason Charme / Aspen Daily News Una gran multitud espera el 6 de agosto la votación final de la ciudad de Glenwood Springs sobre las medidas contra el centro de ICE. Aunque algunos residentes y concejales se mostraron dispuestos a debatir en la reunión pública las anteriores infracciones de 12 horas cometidas por ICE y las medidas federales de control de la inmigración, la decisión definitiva de la ciudad se centró en la aplicación de la normativa urbanística local.

Infracciones anteriores de la licencia

El permiso para las instalaciones de ICE fue aprobado por primera vez por la ciudad en 2003, pero a principios de este año, las solicitudes de acceso a registros públicos, las quejas de los residentes y las informaciones publicadas por los medios de comunicación llevaron a la ciudad a revisar datos que mostraban que ICE retenía a los detenidos durante más de 12 horas en el lugar, infringiendo las condiciones de su permiso, lo que condujo a la decisión de la comisión de urbanismo de revocar el permiso de uso especial.

En la reunión del jueves, Hanlon confirmó que JG Housing Solutions, ICE y la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), que gestiona los arrendamientos comerciales de ICE y supervisó su solicitud original de permiso municipal para las instalaciones locales, no respondieron a la notificación de infracción emitida el 25 de marzo, no participaron en la audiencia sobre el permiso celebrada el 28 de abril ni recurrieron la decisión de revocación del permiso por parte de la ciudad antes de la fecha límite de mayo.

En respuesta a una solicitud de comentarios enviada por Aspen Journalism y Aspen Public Radio a la GSA, así como a ICE y a su organización matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, ninguna de las partes abordó directamente la anterior decisión de revocación del permiso, la nueva supuesta infracción de las normas municipales de ordenación territorial ni la directiva municipal del jueves de emprender acciones legales contra el propietario del centro de retención.

En su lugar, un portavoz del DHS facilitó el viernes una respuesta por escrito en la que afirmaba que: “ICE no mantiene a los detenidos durante más de 12 horas en las instalaciones, las cuales, según alegó, son un `centro de tramitación, no un centro de detención´, donde las personas son procesadas rápidamente y trasladadas a un alojamiento permanente en un centro de detención”.

Los centros de retención más pequeños de ICE, como el de Glenwood Springs, son espacios básicos y temporales de procesamiento que no están diseñados para pasar la noche y que han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor, tanto a nivel nacional como en Colorado, debido a la limitada supervisión y al aumento de la duración de las detenciones.

Aspen Journalism analizó unos 15 años de datos de las Operaciones de Control y Expulsión (ERO) de ICE, publicados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, y descubrió que ICE retuvo a personas más allá del límite de 12 horas en las instalaciones de Glenwood Springs al menos 17 veces entre el 1 de enero de 2011 y el 10 de marzo de este año.

Aproximadamente la mitad de las infracciones por superación del límite de 12 horas se produjeron desde que la segunda administración de Trump intensificó la aplicación de la ley de inmigración. El número total de detenciones registradas desde 2011 ascendió a unas 1,200.

En un correo electrónico anterior, con fecha del 12 de marzo, ICE se negó a comentar las presuntas infracciones de su política de retención de 12 horas y de las condiciones de los permisos, alegando que se trataba de datos de terceros no verificados´, aunque el Deportation Data Project afirma que obtiene sus conjuntos de datos directamente de solicitudes de registros gubernamentales, litigios o divulgaciones proactivas por parte del Gobierno. En ese mismo correo electrónico, ICE también desmintió las preocupaciones más generales sobre la supervisión, la transparencia y las condiciones en los centros de retención más pequeños.

Jason Charme / Aspen Daily News El fiscal municipal de Glenwood Springs, Karl Hanlon, asesoró el 6 de agosto a la ciudad sobre las opciones disponibles para emprender acciones legales contra el gobierno federal o contra un propietario privado por la infracción urbanística cometida por las instalaciones de ICE. Hanlon afirmó que llevar el caso contra el propietario del edificio ante un tribunal estatal ofrecía a la ciudad las mayores posibilidades de éxito.

Aplicación de las normas urbanísticas municipales

Aunque algunos residentes y concejales se mostraron dispuestos a debatir en la reunión pública del jueves las anteriores infracciones de la norma de las 12 horas por parte de ICE y cuestiones más amplias relacionadas con las medidas federales de represión en materia de inmigración, la decisión final de la ciudad se centró en la aplicación de las normas locales de ordenación territorial.

“La cuestión que se nos plantea esta noche es la aplicación del código de uso del suelo, y no creo que queramos sentar un precedente que permita ignorar nuestros códigos de uso del suelo”, afirmó David Townsley, miembro del concejo municipal.

La votación se aprobó con el apoyo de los concejales Townsley, Sumner Schachter, Steven Smith y Mitchell Weimer, así como del alcalde Marco Dehm y de Zalinski, a favor de emprender acciones legales contra el arrendador ante un tribunal estatal, mientras que el concejal Ray Schmahl se opuso.

“Hay consideraciones muy prácticas en juego aquí, […] el respeto a la ley, la coherencia”, añadió Smith. “Y, junto con ello, la sensibilidad hacia las necesidades humanas, hacia el peligro que corren las personas y hacia la propia humanidad”.

Aunque Schmahl votó finalmente en contra de la moción, afirmó que podría respaldar la decisión de la ciudad con ciertas limitaciones.

“Para mí, mi definición de liderazgo local valiente consiste en no malgastar el dinero de los contribuyentes, y se me ha dicho una y otra vez que esto supone un despilfarro”, afirmó Schmahl. “Creo que deberíamos seguir el consejo de Karl, pero no creo que dispongamos de un chequera en blanco para un esfuerzo inútil”.

Hanlon explicó a los concejales que llevar el caso contra JG Housing Solutions ante un tribunal estatal, en lugar de citar a ICE y a la GSA como demandados en un tribunal federal, ofrecía a la ciudad las mayores posibilidades de éxito, aunque advirtió de que probablemente ninguna de las dos vías resultaría fácil.

Estimó que las probabilidades aproximadas de obtener una orden judicial en un tribunal estatal eran `inferiores al 25 %´, citando la posibilidad de que el arrendador invocara la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, argumentando que la aplicación de la normativa urbanística por parte de la ciudad interfiere en la capacidad de sus inquilinos para hacer cumplir las leyes de inmigración, lo cual constituye una función federal fundamental.

“¿Qué respondemos a eso? Desde mi punto de vista, es: Tienen instalaciones completas en Denver, tienen otras en Grand Junction, y estas últimas no las utilizan mucho”, afirmó Hanlon. “No es esencial para su función fundamental; no se trata de decir que no puedan hacer cumplir las leyes de inmigración, sino de que no pueden retener a personas en Glenwood Springs”.

Hanlon estimó que el litigio podría costar aproximadamente $50,000 para superar una audiencia de medida cautelar preliminar en un tribunal estatal, o unos $100,000 en un tribunal federal.

“Para llegar a juicio en un tribunal estatal, lo más probable es que cueste entre [$250,000] y $300,000; en un tribunal federal, medio millón de dólares”, afirmó Hanlon. “Esa es simplemente la realidad de llevar esto adelante”.

Según Hanlon, el siguiente paso de la ciudad será presentar una demanda formal contra el arrendador, ante un tribunal estatal, junto con una solicitud de medida cautelar, una orden judicial que, de concederse, podría detener las operaciones de detención en las instalaciones antes de que el caso llegue a juicio, un proceso que, según Hanlon, de no ser así podría tardar entre 18 y 24 meses en resolverse.

Si un juez concede la medida cautelar, se prohibiría a JG Housing Solutions alquilar el espacio para su uso como centro de retención o detención temporal mientras se tramita la demanda subyacente.

Hanlon hizo hincapié en que cualquier medida cautelar se aplicaría de forma estrictamente limitada a la propia operación de detención, y no al contrato de arrendamiento en su conjunto. ICE y la GSA seguirían estando autorizados a utilizar el espacio del Midland Center para funciones administrativas u oficinas, lo cual está permitido según la zonificación actual del inmueble.

“Si la GSA desea alquilar ese edificio para que ICE opere desde él, puede hacerlo en ese distrito de zonificación”, afirmó Hanlon. “Lo que no pueden hacer según nuestra normativa es detener [a personas allí], … ni gestionar el centro de retención en su interior”.

Jason Charme / Aspen Daily News Los vecinos se levantan y aplauden después de que la ciudad de Glenwood Springs votara el 6 de agosto. a favor de emprender acciones legales contra el propietario de las instalaciones del ICE. La reacción se extendió hasta la sala anexa, donde los vecinos habían estado escuchando y esperando su turno para intervenir en la sesión pública durante la reunión.

Los residentes respaldan la medida

Cuando se anunció el resultado de la votación (6 a 1), la abarrotada sala de la ciudad estalló en aplausos. La reacción se extendió a la sala anexa, donde los residentes habían estado escuchando y esperando su turno para intervenir en el turno de comentarios públicos durante la sesión. Veinte personas tomaron la palabra durante los aproximadamente 45 minutos que duró el turno de comentarios públicos.

Algunos, entre ellos la residente local Ashley Stahl, también instaron a la ciudad y a la comunidad en general a reflexionar críticamente sobre por qué el centro de ICE pudo funcionar durante años a pesar de las repetidas infracciones de las condiciones de su permiso municipal.

“Este edificio nunca fue un secreto, al menos no para todos”, afirmó Stahl. “Nuestros vecinos inmigrantes saben exactamente lo que ocurre en el número 100 de Midland desde hace veinte años, porque fueron sus hermanos, sus madres y sus primos quienes fueron conducidos a través de esa puerta para no volver jamás a casa. … Lo que nos llevó veinte años no fue descubrir lo que estaba ocurriendo, sino escuchar”.

Claire Noone, residente desde hace mucho tiempo en Glenwood Springs y abogada especializada en inmigración, cuyas solicitudes de acceso a registros públicos a principios de este año ayudaron a revelar que el centro de ICE había funcionado sin un certificado definitivo de ocupación durante dos décadas y desencadenaron una nueva ronda de inspecciones municipales, también intervino en la reunión del jueves instando a la ciudad a considerar diversas medidas coercitivas.

El 3 de agosto, Noone presentó una denuncia por escrito en la que recomendaba que la ciudad investigara más a fondo otras posibles infracciones en las instalaciones de ICE a lo largo de las últimas décadas. Entre sus recomendaciones figuraba que la ciudad se asegurara de que los planes de evacuación de las instalaciones, y otras medidas de seguridad fundamentales exigidas para los centros de detención, cumplieran las normas nacionales del código de edificación, así como los propios códigos de edificación y contra incendios del municipio.

“La autoridad de la ciudad es un ejercicio centenario y bien consolidado del poder policial en virtud de su carta de autonomía local de la Constitución de Colorado, que no se ve afectado ni cuestionado por la legislación federal”, afirmó Noone. “Dado que la aplicación de la normativa recae en el propietario privado en virtud de un código no discriminatorio que se aplica de la misma manera a todos los edificios de la ciudad, esto excluye la prevalencia federal”.

Aunque no hay garantía de que la acción legal emprendida por la ciudad para hacer cumplir su código municipal obligue a ICE a cerrar su centro de detención, para el residente local Rey Worrell es una opción mejor que la alternativa.

“Las probabilidades no parecen buenas, el coste parece elevado y la cláusula de supremacía parece que podría volverse en nuestra contra como ciudad”, señaló Worrell. “Sin embargo, la inacción, el silencio, no hacer nada y sentirse derrotados son precisamente lo que permite que los infractores sigan infringiendo nuestro código y perjudicando a nuestra ciudad. … Debemos ser vistos como la ciudad que se enfrentó a todas las adversidades por el bien de nuestra comunidad”.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.