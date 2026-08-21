Los líderes locales afirman que el modelo colaborativo para salvar los parques de casas móviles podría servir de referencia para otras iniciativas de vivienda

Read this article in English.

Los líderes locales elogiaron, en un reciente foro público organizado conjuntamente por la Congregación Judía de Aspen, la Capilla Snowmass y el Proyecto Mountain Voices en la Capilla de Aspen, la creciente iniciativa para conservar los parques de casas móviles como viviendas asequibles, considerándola un ejemplo de colaboración entre el sector público y privado y entre distintos sectores que podría ayudar a resolver otros retos más amplios en materia de vivienda.

“En esencia, nuestro reto en cuanto a la vivienda radica en si las personas que hacen funcionar esta comunidad pueden permitirse vivir en… los valles de Roaring Fork y del río Colorado”, dijo April Long, directora ejecutiva de la Coalición Regional de Vivienda de West Mountain. “El coste de la vivienda se ha ido desvinculando cada vez más de lo que ganan los trabajadores locales. … Nuestra población local compite con la riqueza global y nacional”.

Según una reciente evaluación de las necesidades de vivienda citada por April Long y varios otros ponentes en el foro celebrado el 3 de agosto, el precio de la vivienda ha aumentado notablemente desde Aspen hasta Parachute durante la última década.

En 2024, los precios medios de venta de las viviendas unifamiliares oscilaban entre $ 7.3 millones en Aspen y aproximadamente $1.6 millones en la zona central del valle (Basalt y Carbondale), hasta casi $800,000 en Glenwood Springs y unos $500,000 en el valle del río Colorado .

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio April Long, directora ejecutiva de la Coalición Regional de Vivienda de West Mountain, comparte las conclusiones recientes de un estudio sobre las necesidades de vivienda en la región. Se estima que los condados de Pitkin y Garfield necesitarán cerca de 7,200 viviendas más durante la próxima década para cubrir las carencias actuales y satisfacer la demanda futura de vivienda derivada del crecimiento económico.

“El reto es traspasar los límites municipales y del condado: esto ya no es solo un problema de Aspen y del condado de Pitkin, sino que se está extendiendo más abajo en el valle”, dijo Long. “Una persona puede vivir en Rifle, trabajar en Aspen, acudir a sus citas médicas en Glenwood Springs y tener hijos que asisten al colegio en Carbondale, por lo tanto, se trata sin duda de un problema regional que requiere una solución regional”.

La evaluación también analizó las necesidades de vivienda previstas, teniendo en cuenta las nuevas viviendas que ya se están construyendo o aquellas “en fase de desarrollo”.

En general, se concluyó que la región necesitaría casi 7,200 viviendas más durante los próximos 10 años (2,500 en el condado de Pitkin y 4,600 en el condado de Garfield) para “ponerse al día con el déficit actual de viviendas y satisfacer las necesidades futuras derivadas del crecimiento económico”.

Aunque Long cree que será necesario construir más viviendas para trabajadores, señaló que conservar las viviendas asequibles existentes, como los parques de casas móviles, también es una parte fundamental para configurar una estrategia regional que sea viable.

“Entendemos que la construcción de nuevas viviendas es necesaria”, dijo Long. “Pero una vez que las viviendas se pierden en el mercado, nos resulta casi imposible recuperarlas”.

La conversión de los parques de casas móviles en comunidades con restricciones en la escritura y propiedad de residentes es un modelo que ha cobrado forma a nivel local gracias a un esfuerzo colaborativo en el que participan organizaciones regionales, entidades crediticias sin fines de lucro, administraciones locales, empresas y donantes privados, junto con los propios residentes de los parques.

Muchas de estas partes interesadas participaron en el foro celebrado el 3 de agosto, donde expusieron los recientes éxitos de este modelo colaborativo para conservar el acceso a la vivienda asequible, así como posibles soluciones a los retos que aún se plantean para los parques de casas móviles y la comunidad en general.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un niño da una patada a un balón de fútbol en la calle del parque de casas móviles Aspen-Basalt, cerca de Willits, el 12 de junio de 2025. Esta comunidad es uno de los tres parques de casas móviles del valle de Roaring Fork que, en el último año, han pasado a ser propiedad de los residentes con restricciones en la escritura de propiedad.

El modelo de los parques de casas móviles

Los residentes de casas móviles suelen ser propietarios de sus viviendas, pero alquilan el terreno subyacente a un arrendador privado, un acuerdo que puede dejarlos en una situación vulnerable ante posibles desalojos debido a aumentos de alquiler o a proyectos de reurbanización, a medida que más inversores corporativos compran y venden estas propiedades.

Durante el último año, tres parques de casas móviles que estaban en venta, desde Basalt hasta Glenwood Springs, han evitado ese destino, pasando en su lugar a un régimen de propiedad de residentes con restricciones en la escritura.

Bajo esta estructura de propiedad, los residentes adquieren y gestionan colectivamente el parque, normalmente a través de una cooperativa sin fines de lucro que recauda fondos y solicita préstamos adicionales para comprar el terreno. Las cuotas mensuales de los residentes se destinan entonces al pago de los préstamos, de forma similar a una hipoteca.

En el caso de los parques de casas móviles de Aspen-Basalt y Mountain Valley, que pasaron a ser propiedad de los residentes el año pasado , la coalición de vivienda, la Fundación Comunitaria de Aspen y la organización sin fines de lucro Thistle Community Housing, con sede en Boulder, colaboraron con los líderes comunitarios de ambos parques para recaudar fondos significativos y conseguir préstamos asequibles con los que adquirir los parques por un importe total de $42 millones.

La mayor parte de los fondos recaudados procedió de las administraciones del valle de Roaring Fork a cambio de la imposición de restricciones en las escrituras de las dos propiedades, que albergan a unos 500 residentes y 139 viviendas.

Los donantes privados y las empresas también realizaron importantes aportaciones, siendo Atlantic Aviation una de las primeras en comprometerse a aportar fondos. La empresa gestiona una amplia red de operadores de base fija (FBO) en toda Norteamérica, incluidos los aeropuertos privados de Aspen y Rifle.

“Necesitábamos generar impulso y queríamos tener un impacto en el valle en materia de vivienda”, dijo Jonathan Jones, director general sénior de las operaciones de Atlantic Aviation en Aspen.

Tras ver que Atlantic Aviation aportaba $1.1 millones, otras grandes empresas, como Aspen One (la sociedad matriz de Aspen Skiing Co.), y filántropos particulares comenzaron a aportar su granito de arena.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Jonathan Jones, responsable de las operaciones de Atlantic Aviation en el aeropuerto privado de Aspen, habla sobre la contribución de $1.1 millones de dólares realizada por la empresa el año pasado para ayudar a unos 500 residentes de dos parques de casas móviles a adquirir de forma conjunta los terrenos sobre los que se asientan sus viviendas. Jones espera que las empresas locales sigan dando un paso al frente para apoyar a otros parques que salgan a la venta en la región.

Jones espera que más empresas locales sigan su ejemplo, ya que siguen saliendo a la venta parques de casas móviles desde Aspen hasta Parachute.

"Esa es la parte privada que ayuda a que la bola de nieve comience a rodar cuesta abajo", dijo Jones. "Esta comunidad se ha unido para hacer algo muy especial, y estoy aquí para decirles que podemos hacerlo una y otra y otra vez, y que podemos marcar la diferencia".

Otro parque de casas móviles, Cavern Springs, se encuentra ahora en las fases finales del mismo proceso, con los residentes actualmente bajo contrato para adquirir la propiedad por $23 millones y una fecha límite de cierre que se aproxima rápidamente.

Una cooperativa dirigida por los residentes y formada por los 98 hogares del parque, situado entre Carbondale y Glenwood Springs, ha recaudado algo más de $11 millones y aún espera recaudar otros $1.8 millones antes de formalizar la compra en octubre.

Organizaciones como la coalición para la vivienda, Thistle y la Fundación Comunitaria de Aspen están dando un paso al frente una vez más para ayudar a los residentes a recaudar fondos y a garantizar el resto mediante financiación mediante préstamos.

Los líderes comunitarios del proyecto Mountain Voices también han desempeñado un papel de apoyo fundamental.

Aunque Atlantic Aviation y Aspen One aún no han confirmado su aportación de fondos en esta ocasión, otras empresas locales y donantes privados se han sumado a las administraciones públicas, desde Aspen hasta Glenwood Springs, para aportar fondos al parque.

Varios residentes locales intervinieron durante el foro celebrado el 3 de agosto para hablar sobre el impacto que el esfuerzo comunitario para salvar Cavern Springs podría tener en sus vidas.

La familia de Miguel Delgado llegó al valle de Roaring Fork desde el norte de México hace más de dos décadas, y él afirmó que aquí se han labrado una vida próspera.

"Empezamos viviendo en tiendas de campaña, luego en caravanas y cabañas, y finalmente abrimos nuestro propio taller mecánico aquí, mis padres se convirtieron en propietarios de una vivienda y de un negocio', explicó Delgado. "Cavern Springs es uno de los pocos lugares asequibles para vivir para los trabajadores de este valle, incluidos mis padres".

Delgado espera que convertirse en una comunidad de propiedad de los residentes signifique que su familia y las de sus vecinos dispongan de una vivienda más segura a largo plazo.

"Ser propietarios de este parque de forma conjunta no se reduce a una simple escritura" dijo Delgado. "Se trata de casi 100 familias que aprenderán a debatir, a llegar a acuerdos y a tomar sus propias decisiones de forma colectiva, ¿qué hay más propio del sueño americano que eso?"

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La residente local Yesenia Silva Estrada aboga por la colaboración regional y la investigación en materia de políticas para contribuir a la protección de los parques de casas móviles durante el foro sobre vivienda celebrado el 3 de agosto. Estrada creció en el parque de casas móviles Mountain Valley, en Carbondale, y el año pasado ayudó a su comunidad a llevar a cabo la transición hacia la propiedad de los residentes.

Consolidación del modelo

Esta es la segunda vez en los últimos cinco años que los residentes de Cavern Springs han intentado movilizar el apoyo de la comunidad para comprar su parque, y ha sido necesario un enorme esfuerzo y millones de dólares para llegar hasta aquí.

"Salvar Cavern Springs ha supuesto un año de la vida de 100 familias, una coalición regional, una demanda judicial y una campaña de recaudación de fondos que aún no ha concluido", señaló Katherine Coe, organizadora del proyecto en Mountain Voices. "Hay más parques en estos valles, y no todos van a recibir este [mismo apoyo], no podemos seguir repitiendo este proceso, parque por parque, para siempre".

Los residentes locales, las organizaciones y las administraciones coinciden en que es necesaria una estrategia regional más amplia para conservar estos parques como viviendas asequibles.

Mountain Voices Project compartió algunas de estas estrategias en el foro celebrado el 3 de agosto, entre ellas una iniciativa para reforzar las leyes estatales aprobadas en los últimos años, cuyo objetivo es proteger los parques y ofrecer a los residentes una mayor oportunidad de adquirir los terrenos sobre los que se asientan sus viviendas.

Una idea que propone la coalición regional es solicitar a los legisladores estatales que amplíen el plazo de que disponen los residentes para recaudar fondos suficientes y obtener préstamos asequibles con los que comprar sus parques.

Actualmente, en la mayoría de los parques de casas móviles de Colorado, los residentes disponen de 120 días para presentar una oferta de compra de su parque a partir de la fecha en que el vendedor recibe una oferta competidora. Si se acepta la oferta de los residentes, estos disponen de otros 60 días para inspeccionar la propiedad y formalizar la compra.

"Antes de nada eso, un parque debe presentarse organizado con una cooperativa, una junta directiva y una votación de los residentes", dijo Coe. "Los residentes necesitan más tiempo para crear todo eso".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Katherine Coe, organizadora del proyecto Mountain Voices, comparte ideas para reforzar las medidas de protección estatales y locales de los parques de casas móviles durante el foro sobre vivienda celebrado el 3 de agosto en la Capilla de Aspen. Las ideas que propuso abarcaban desde ampliar el plazo de que disponen los residentes para presentar una oferta, según la legislación estatal, hasta que los ayuntamientos utilicen restricciones en las escrituras y políticas de ordenación territorial para proteger los parques frente a la reurbanización.

Coe y otras personas que trabajan en apoyo de los parques de casas móviles también desean que los legisladores estatales establezcan plazos de solicitud más flexibles para los parques que se enfrentan a plazos muy ajustados a la hora de solicitar fondos estatales para la vivienda.

En lo que respecta a la nueva legislación, también tienen la esperanza de que el candidato demócrata a gobernador, Phil Weiser, apoye un límite máximo anual al alquiler de las parcelas para los parques que no sean propiedad de los residentes.

"En Colorado, eso requiere un cambio en la legislación estatal", señaló Coe.

Otra idea que Coe propuso en nombre de los miembros de la coalición en el foro del 3 de agosto es crear un fondo regional de vivienda que conceda préstamos a bajo interés.

"Lo que estamos estudiando es un instrumento de financiación dirigido y gestionado por la comunidad, con un tipo de interés más bajo y un límite máximo más alto, capaz de canalizar capital hacia proyectos de vivienda impulsados por la comunidad como estos", dijo Coe. "Para ponerlo en marcha se necesitará la inversión de todos los sectores representados en esta sala".

Al proyecto Mountain Voices también le gustaría que los gobiernos locales aumentaran el uso de restricciones en las escrituras de propiedad y de políticas de uso del suelo, como la zonificación, para preservar los parques de casas móviles como viviendas asequibles y protegerlos de la reurbanización.

"Queremos ordenanzas que fijen la zonificación de los parques de casas móviles, de modo que no sea posible simplemente comprar un parque y reurbanizarlo para convertirlo en viviendas de mayor rentabilidad", Coe dijo.

Coe y otros líderes comunitarios presentes en el reciente foro coincidieron en que este tipo de estrategias proactivas y de colaboración intersectorial no solo constituyen un plan de acción útil para proteger los parques de casas móviles, sino que pueden aplicarse a otras iniciativas de vivienda en toda la región.

Las iniciativas de vivienda idóneas para este tipo de colaboración entre sectores, que fueron mencionadas por los ponentes y asistentes al foro, abarcaban desde esfuerzos comunitarios para aprobar impuestos locales sobre el alojamiento y gravámenes por milésima con el fin de apoyar la vivienda para trabajadores, hasta promociones inmobiliarias público-privadas y una mayor coordinación regional para establecer restricciones en las escrituras de más viviendas del mercado libre.

Algunos, entre ellos el exdirector de Habitat for Humanity de Roaring Fork, Scott Gilbert, también abogaron por la celebración de reuniones regionales periódicas sobre vivienda asequible.

“Hay mucha gente que sí quiere ayudar, les encanta ayudar, pero no saben cómo”, dijo.

En sus observaciones finales, Long también animó a más personas a participar en los programas locales de vivienda y a acudir a las reuniones del consejo municipal para apoyar las iniciativas de vivienda asequible.

"Cada vez que se presenta una propuesta de vivienda asequible en el consejo, hay una cola que sale por la puerta de quienes se oponen, resulta realmente difícil garantizar que podamos disponer de más viviendas asequibles si hay oposición a todas las soluciones que se ponen sobre la mesa", señaló Long. "Por lo tanto, [tenemos que] reflexionar sobre ello de forma constructiva y creativa, y hablar con nuestros vecinos sobre cómo encontrar formas de apoyar la vivienda asequible en lugar de oponernos a ella".

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.