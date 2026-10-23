Anticonceptivos gratuitos disponibles para todos los habitantes de Colorado gracias a un nuevo programa

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Los métodos anticonceptivos de larga duración, como los DIU, pueden costar hasta $1,800 sin seguro médico. Pero incluso con seguro, o con tarifas reducidas, el coste de los anticonceptivos puede resultar prohibitivo.

Ahora, un nuevo programa piloto está eliminando esa barrera económica.

En mayo, la organización nacional sin fines de lucro Upstream puso en marcha el programa con una misión sencilla: proporcionar anticonceptivos gratuitos a todos los habitantes de Colorado. Desde entonces, el programa ha atendido a 500 pacientes en todo el estado, entre ellos algunos en el Valle de Roaring Fork.

El programa piloto, denominado FreeBC, tiene como objetivo "garantizar que el acceso a los anticonceptivos sea sencillo", según la directora digital de Upstream, Nita Stella.

Desde su página web, www.freebc.org , los pacientes pueden informarse sobre los diferentes métodos anticonceptivos y, luego, elegir el que deseen. Si se puede enviar por correo, como la píldora o el anillo, los pacientes pueden concertar una cita virtual a través de Pandia Health y recibir el medicamento en su domicilio. Si requiere una visita presencial, como un DIU o un implante, FreeBC pondrá en contacto a los pacientes con una clínica colaboradora local.

En todas las opciones, FreeBC cubrirá todos los costes de los pacientes durante un máximo de un año, gracias a las aportaciones de donantes privados e institucionales de Upstream.

Aunque el servicio está disponible para cualquier residente de Colorado, Stella dijo que esperan que las personas sin seguro médico reciban atención anticonceptiva, cuya cifra está aumentando debido a los recortes en Medicaid.

"Las personas que carecen de seguro, que se encuentran temporalmente sin él o que se enfrentan a copagos elevados, simplemente no solicitan atención anticonceptiva", dijo Stella.

Los condados de Eagle, Garfield y Pitkin presentan carencias en cuanto al acceso a métodos anticonceptivos, según un análisis nacional de la organización sin fines de lucro dedicada a la salud reproductiva Power to Choose. Dicho análisis define esa carencia como un desajuste entre la necesidad y la disponibilidad de métodos anticonceptivos.

Para subsanar esta carencia, especialmente en lo que respecta a los métodos anticonceptivos de larga duración, Upstream se asoció con proveedores locales de todo Colorado, como Mountain Family Health Centers.

La doctora Anneliese Heckert lleva 15 años ejerciendo en la clínica de Mountain Family en Glenwood Springs. Sin embargo, nunca aprendió a colocar dispositivos intrauterinos (DIU) porque realizó su residencia en un centro católico, donde se restringía dicho procedimiento.

A través de un programa de formación de Upstream, ella y otros profesionales de la clínica de Glenwood Springs aprendieron a colocar correctamente los DIU e implantes. Tras esa formación, la clínica se convirtió en socio local de FreeBC para ofrecer métodos anticonceptivos de larga duración.

"Los pacientes que han venido se han mostrado muy agradecidos y, hasta ahora, todo ha funcionado a la perfección", dijo Heckert. "Ha sido simplemente otro servicio de cobertura increíble del que creo que mucha gente puede beneficiarse".

Heckert dijo que la colaboración con FreeBC también ha beneficiado a los profesionales sanitarios. Dado que su página web ofrece información educativa, los pacientes acuden a sus citas sobre anticoncepción mejor informados y requieren menos tiempo de consulta.

Upstream decidió iniciar el programa piloto en Colorado debido tanto a la necesidad existente como a las oportunidades que ofrece.

"Es un estado que ofrece muchas oportunidades", dijo Stella. "Sigue habiendo una gran necesidad y muchos problemas de acceso en las zonas rurales que queríamos ayudar a abordar… [y] contamos con sólidas relaciones con las clínicas de Colorado".

Tras este programa piloto de un año, Upstream considerará la posibilidad de aplazar la cobertura para los pacientes y ampliarla a otros estados. Stella dijo que le gustaría que otras organizaciones siguieran su ejemplo.

"Creemos que debería haber muchas personas que ofrecieran esta atención y este servicio, ya que hay muchas personas con una carencia en sus necesidades", dijo. "No pensamos en términos de exclusividad".

Aunque considera que FreeBC es una forma útil de cubrir las carencias provocadas por la disminución de los recursos federales, Heckert dijo que no cree que los proyectos financiados con fondos privados deban ser una solución a largo plazo.

"Los fondos privados podrían ayudar a todo tipo de asistencia médica", dijo. "[Pero] espero que no se llegue a eso. Creo que, como sociedad, probablemente deberíamos exigir más a nuestro gobierno".

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.