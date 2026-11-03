El Jardín de la Buena Semilla de Carbondale deja paso a viviendas de la iglesia

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Un huerto comunitario bilingüe y bicultural en The Orchard Church, en Carbondale, cerrará al final de la temporada de cosecha de otoño para dar paso a la construcción de viviendas.

Durante unos 15 años, el huerto comunitario Buena Semilla ha sido una fuente de alimentos, educación al aire libre y compañerismo para una diversidad de residentes locales; pero el terreno es propiedad de la iglesia, que tiene previsto construir un máximo de seis viviendas para su personal en la propiedad. Se trata de elegir entre dos cosas que el valle de Roaring Fork necesita urgentemente: viviendas y espacios al aire libre que proporcionen alimentos y sentido de comunidad.

Ahora, quienes cultivan el huerto Buena Semilla, como Brittany Bresha, reflexionan sobre el tiempo que pasaron cultivando juntos y comienzan a buscar un nuevo hogar.

En una fresca mañana de otoño, Bresha pasa junto a un cartel pintado en la puerta que dice: "El Jardín de la Buena Semilla, The Good Seed Garden" y revisa lo que queda por cosechar: col rizada, una gran cabeza de col, tomatillos y maíz.

"Acaba de llover, así que todas las plantas deben de estar encantadas con eso", dijo.

Cuando Bresha se mudó a Carbondale hace unos cinco años, le entusiasmó el hecho de ser parte de un huerto que atendía tanto a personas que hablan inglés como a las que hablan español. Dijo que Buena Semilla le ayudó a conocer a personas nuevas y a ser parte de la comunidad.

Muchos de los que cultivan el huerto de la terraza superior, donde está la parcela de Bresha, son latinos, y ella dice que el huerto ayuda a reducir la brecha entre las comunidades de blancos y latinos de Carbondale.

"Me preocupa profundamente el nivel de segregación que ignoramos a diario", dijo Bresha. "En el huerto, nada de eso importa, cultivamos, cuidamos de nuestras plantas y nos cuidamos unos a otros".

Meter las manos en la tierra también le ayuda a sentirse centrada.

"Una vez que empiezas a arrancar la hierba mala, no puedes parar", dice Bresha. "Las horas pasan y sientes una gran calma; es difícil encontrar momentos así".

Bresha trabaja como masajista terapéutica y cuidadora, pero esos trabajos no le cubren todos los gastos. Va al banco de alimentos Lift-Up y dice que el huerto también le ayuda a ahorrar dinero en el supermercado. Una parcela cuesta unos $40 por temporada, con agua y herramientas incluidas.

"Vengo aquí y recojo mi col rizada, mis calabacines pequeños y mis zanahorias, y no tengo que ir al supermercado", dijo.

Este año, hay unas 40 personas que cultivan el huerto y 82 parcelas en la Buena Semilla, según la encargada voluntaria del huerto, Jae Gregory. Al igual que muchos de los que cultivan el huerto, Gregory se hizo socia inicialmente por el espacio para cultivar.

"Buscaba un huerto comunitario porque, al igual que mucha gente del valle, tenía un jardín muy pequeño y me encanta cultivar", dijo. "El sentimiento de comunidad fue algo adicional que no me esperaba".

Gregory, quien entró al huerto hace tres años, asumió rápidamente el cargo de encargada voluntaria y ha aplicado los conocimientos adquiridos en su negocio de paisajismo para garantizar su buen funcionamiento, transformando los senderos llenos de mala hierba y cubiertos de maleza en caminos cuidadosamente cubiertos de mantillo.

"En esta época de inseguridad alimentaria, retiradas de productos del mercado y desconfianza hacia los alimentos que se encuentran en los supermercados, especialmente los productos frescos, resulta muy gratificante comer lechuga cultivada en tu jardín", dijo Gregory.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Daniel Self, pastor principal de la iglesia The Orchard Church en Carbondale, se encuentra frente a la entrada de la iglesia el 20 de octubre. Self dijo que la congregación ha crecido y ahora tiene casi 800 feligreses, y que el aumento de los costes de la vivienda ha dificultado la contratación de nuevo personal de fuera del área.

Un terreno destinado desde hace tiempo a la construcción de viviendas

A principios de la pasada primavera, The Orchard Church comunicó a quienes cultivan el huerto que esta sería su última temporada de cultivo, ya que tenía previsto reasignar el terreno para construir viviendas destinadas a futuros miembros del personal.

Bresha estaba molesta cuando se enteró de la noticia y estuvo afligida durante aproximadamente un mes.

"El hecho de que tengamos que elegir entre un espacio como este, que ofrece seguridad alimentaria y conexión con la tierra, y las viviendas… es como decir: 'Oiga, ¿quién está prestando atención?'", dijo.

Gregory se mostró de acuerdo, pero dijo que las reacciones entre los que cultivan el huerto fueron variadas. Los miembros más nuevos, como ella misma y Bresha, trabajaron mucho en el huerto en los últimos años sin saber que podría cerrar pronto, y se sintieron tomadas por sorpresa. Sin embargo, varios de los veteranos que cultivan el huerto, algunos de los cuales llevaban allí 15 años, sabían que la iglesia siempre había tenido previsto urbanizar el terreno.

"Se necesitan viviendas en el valle, pero fue realmente devastador para todos nosotros", dijo Gregory. "De verdad devastador cuando uno pone todo su corazón en algo y piensa que va a seguir ahí durante otros, digamos, 10, quizá 15 años, y de repente se entera de que va a acabar".

Daniel Self, pastor principal de The Orchard Church, dijo que la congregación pasó de unas 200 a casi 800 personas en los últimos cuatro años, y que el aumento de los costes de la vivienda ha dificultado la contratación de nuevo personal de fuera del área.

“Estoy atrapado entre un jardín maravilloso y las realidades de este valle, y esta decisión me resulta dolorosa”, dijo. "Pero ver cómo las personas de mi iglesia y los miembros de la comunidad tienen dificultades para encontrar vivienda nos ha llevado realmente a replantearnos la decisión que se ha venido considerando año tras año."

Self conoce de primera mano el problema de la vivienda. Su familia se benefició del sorteo de viviendas asequibles del condado de Garfield, y dijo que sin ello sería difícil vivir en el valle.

Su padre inició la iglesia en Carbondale en la década de los noventa y sigue ejerciendo como pastor emérito. Self dijo que el terreno junto a la iglesia estaba clasificado para uso residencial y que, desde el principio, se había previsto su uso para viviendas. Los líderes de la iglesia retomaron la idea en 2018, dijo, antes de que el cambio de liderazgo y la pandemia interrumpieran el proyecto.

"La raíz de esta decisión se remonta a hace 36 años", dijo Self, "y llevó mucho tiempo llegar a este punto".

Self reconoció que muchas de las nuevas personas que cultivan el huerto no estaban al tanto de los planes a largo plazo de la iglesia y que le hubiera gustado poder avisarles mucho antes, una vez que supieron que tendrían que construir viviendas allí.

"Me hubiera encantado avisar a todo el mundo con cinco años de anticipación", dijo.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los vecinos se reunieron para celebrar una fiesta de clausura de la cosecha en el huerto comunitario Buena Semilla el 18 de octubre. El Departamento de Parques y Recreación de Carbondale y la iglesia ofrecieron ayudar quienes cultivan el huerto a encontrar nuevas parcelas de cultivo, pero el municipio no ha podido identificar un terreno al que pueda trasladarse el huerto completo.

Un huerto que hace crecer a la comunidad

Doug Stewart, uno de los fundadores del huerto, recuerda cómo comenzó todo hace 15 años. Vive en Carbondale desde 1984 y, en aquella época, era miembro de The Orchard Church. Por aquel entonces, el terreno estaba lleno de maleza donde se habían vertido los escombros de la construcción de la iglesia.

En el 2011, él y un pequeño grupo de residentes locales, entre los que se encontraban Fred y Dolores Pulver, Cindy y Steve Weaver, y Andy Lietz, hablaron con los líderes de la iglesia con la idea de crear un huerto y cultivar alimentos para la comunidad en ese lugar. Stewart dijo que la iglesia estuvo de acuerdo, siempre y cuando se tuviera en cuenta que el terreno se había reservado para futuras viviendas.

"Los líderes [de la iglesia] dijeron: 'De acuerdo, pues pueden tener el huerto siempre y cuando no necesitemos las viviendas'", dijo Stewart.

La creación del huerto comunitario resultó ser una tarea enorme. Stewart dijo que el suelo arcilloso era tan duro que, cuando un voluntario intentó ararlo con un gran tractor de rancho, el arado levantó la parte delantera del tractor del suelo.

Las que cultivan el huerto pudieron recuperar una valla metálica de unas antiguas canchas de tenis donde ahora se encuentra la biblioteca de Carbondale, así como un cobertizo para herramientas que en su día fue la caseta de vigilancia de un príncipe saudí, Bandar bin Sultan, en el barrio de Starwood, a las afueras de Aspen.

La iglesia aportó fondos para madera y materiales, y una fundación familiar, las cuotas de las parcelas y las donaciones ayudaron a pagar árboles, flores y el riego. Toda la mano de obra fue voluntaria.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Doug Stewart, uno de los fundadores de la Buena Semilla, cosecha col rizada en la parcela de su familia el 16 de octubre. Stewart y un pequeño grupo de vecinos obtuvieron la autorización de la iglesia para poner en marcha el huerto en 2011, sabiendo que el terreno se había reservado para futuras viviendas.



Durante años, quienes trabajaban en el huerto compartieron sus cosechas con Lift-Up y mantuvieron un refrigerador en funcionamiento en el lugar, de donde un voluntario recogía los productos para entregarlos al banco de alimentos. El huerto también recibió a grupos escolares locales y programas de educación al aire libre.

En el centro del huerto hay un círculo de rosales con pequeñas placas en homenaje a varios miembros fundadores que ya fallecieron, entre ellos Lietz y Fred Pulver.

Ahora que la última temporada de cosecha llegó a su fin, Stewart dijo que su familia y otros miembros fundadores sienten "una mezcla de melancolía y alivio": melancolía porque han dedicado tanto tiempo y esfuerzo a este huerto, y alivio porque mantenerlo en marcha supone mucho trabajo.

"Voy a echar de menos el ritmo de tener un huerto comunitario", dijo Stewart. "Para nosotros, está a solo un paseo en bicicleta... y es lindo venir aquí, trabajar juntos en el huerto y escuchar a los pájaros".

Aunque Stewart está dispuesto a pasar el legado, también desea apoyar a una nueva generación de quienes cultivan el huerto para que encuentren un nuevo hogar.

"Creo que es realmente vital para una localidad como esta contar con huertos comunitarios", dijo. "En este momento, la mayoría de ellos no tiene ningún otro sitio a donde ir".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un cartel pintado a mano en la puerta principal del huerto comunitario lleva el nombre escrito en español y en inglés: "El Jardín de la Buena Semilla, The Good Seed Garden". Unas 40 personas se dedicaron al cuidado de 82 parcelas en este huerto bilingüe y bicultural durante esta temporada de cultivo.

En busca de un nuevo hogar

The Orchard Church presentó una solicitud de plan del sitio al ayuntamiento para construir un máximo de seis viviendas en la propiedad, que podrían desarrollarse por fases. La zonificación permite hasta 12 unidades, y la ocupación está restringida a los empleados de la iglesia.

Self dijo que la iglesia espera terminar la primera casa, una vivienda prefabricada de tres o cuatro dormitorios, la próxima primavera. Es probable que se le dé a un futuro pastor ejecutivo o al personal de los programas para jóvenes y niños.

Self dijo que la iglesia pensó en comprar una vivienda o un terreno en otro lugar, pero que no tenía sentido desde el punto de vista económico, ya que ya tenía un terreno destinado a uso residencial.

Desea ayudar a la Buena Semilla a encontrar una nueva ubicación, y ofreció que la iglesia ayude a pagar los gastos de un nuevo espacio para el huerto. La iglesia tiene previsto guardar la valla y las tuberías de riego, para que quienes cultiven el huerto no tengan que empezar desde cero.

"Sé que es una dificultad, la gente invirtió años aquí", dijo Self. "Nosotros, como iglesia, queremos pagar las cuotas del año que entra, estén donde estén, porque podría darse el caso de que se vayan a diferentes huertos".

Self habló con el Distrito Escolar de Roaring Fork, donde, según dijo, podría haber algunas parcelas disponibles en el huerto de la preparatoria de Carbondale. También habló con las autoridades municipales y con el Departamento de Parques y Recreación de Carbondale, pero, hasta ahora, el municipio no ha podido encontrar un terreno adecuado lo suficientemente grande como para albergar un huerto del tamaño de la Buena Semilla.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio En la entrada se colocaron carteles, en inglés y en español, anunciando la fiesta de clausura de la cosecha del huerto, celebrada el 18 de octubre. Los asistentes contaron historias sobre los miembros fundadores del huerto y compartieron sus recuerdos favoritos de los buenos momentos que pasaron allí.

Eric Brendlinger, responsable del Departamento de Parques y Recreación de Carbondale, dijo que los otros dos huertos comunitarios de la localidad, el Hendricks Community Garden, con 22 parcelas, y el Demeter’s Garden en el Third Street Center, con 40 parcelas, están ambos llenos.

En vez, el municipio busca dónde podría incorporar más parcelas. Una zona de aproximadamente 5,000 pies cuadrados del parque Bonnie Fisher, que Brendlinger dijo que en un principio se había previsto para un jardín frutal o un parque para niños, podría tener espacio para unas 15 parcelas adicionales.

El Promenade Park, al norte del centro recreativo, tiene tres parcelas que se usan para un programa de jardinería para jóvenes en verano, con espacio para quizás entre tres y seis más.

"Así que lo vemos como: 'De acuerdo, quizá podamos conseguir algunas parcelas aquí y otras allá'", dijo Brendlinger.

Brendlinger también entiende la escasez de viviendas. Dijo que candidatos cualificados para puestos de trabajo han rechazado ofertas del ayuntamiento porque no podían encontrar un lugar donde vivir en Carbondale.

Dijo que el ayuntamiento no tiene la obligación de reemplazar el huerto, pero considera que es lo correcto.

"Ampliemos nuestra producción local de alimentos porque eso va a ser importante a largo plazo", dijo Brendlinger.

Brendlinger dijo que las bombas de riego de los huertos municipales probablemente estén al límite de su capacidad, por lo que añadir parcelas requerirá fondos para mejoras. El departamento de Parques y Recreación solicitó algunos fondos en el presupuesto del próximo año para empezar.

"Nos llevará un tiempo resolver esto", dijo. "Vamos a tener que pedir un poco de paciencia".

Por su parte, Stewart se alegra de que el municipio desempeñe un papel activo.

"Si pensamos en los parques y las actividades recreativas, esto es una actividad recreativa", dijo Stewart. "No es patear la pelota de fútbol, pero sin duda hace que la gente salga al aire libre, se mueva, realice actividades saludables y proporcione alimentos saludables a sus familias y amigos".

Gregory invita a cualquier persona que tenga acceso a un terreno a comunicarse con ellos, pero dijo que asegurar el futuro de la Buena Semilla dependerá en gran medida de quienes se encargan del huerto.

"Nuestro reto es, como voluntarios que además de esto nos dedicamos a muchas otras cosas, formar un pequeño comité para presentarnos ante el ayuntamiento y hacer todo lo necesario para que esto sea una realidad", dijo Gregory.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Jae Gregory, la coordinadora voluntaria del huerto comunitario, revisa una planta de alcachofa el 15 de octubre. Gregory espera movilizar a sus compañeros que cultivan el huerto para conseguir un nuevo espacio para la Buena Semilla.

Sembrando para un futuro incierto

De vuelta en el huerto, Bresha cosecha lo que le queda de col rizada mientras la niebla se disipa sobre el monte Sopris y los pájaros picotean gusanos del suelo húmedo.

Puede que ella no esté aquí para ver cómo cobra vida un nuevo huerto. Está pensando en marcharse de Carbondale el año que viene debido al aumento de los alquileres.

Para Bresha, perder el huerto en favor de la construcción de viviendas le parece parte de un cambio más amplio que ha observado en Carbondale desde que llegó.

"He sentido un cambio en la cultura y el espíritu comunitario", dijo. "No quiero tener que irme, no quiero tener que sentir que los lugares bonitos están reservados solo para ciertas personas".

Bresha ve cómo se construyen nuevas viviendas por toda la ciudad, pero dijo que eso no ha hecho que vivir aquí resulte más asequible. "Sea lo que sea lo que estemos haciendo, no está funcionando", dijo.

Aun así, espera que la comunidad valore la importancia de conservar espacios como el de la Buena Semilla, que unen a las personas en la naturaleza.

"Este año he visto a muchas familias venir con sus hijos pequeños y todo, llegar en bicicleta e irse con toda su cosecha", dijo Bresha. "Creo que son lugares como este huerto comunitario los que hacen que una comunidad sea especial".

Reproducir la Buena Semilla no será fácil, pero Bresha espera que los que trabajan en el huerto puedan conseguir el apoyo y la financiación suficientes para hacerlo realidad.

"Por supuesto que tengo esperanza", dijo. "Pero la gente tiene que buscarla en su corazón: realmente tienen que dedicar tiempo y energía, y tienen que encontrar la esperanza".

Por ahora, Bresha está lista para ponerse a trabajar en un futuro huerto, aunque no vaya a cosechar los frutos de su esfuerzo.

"Mientras esté aquí, voy a invertir en mi comunidad", dijo. "No quiero ser una receptora pasiva de todo lo que la vida tiene para ofrecer. Quiero ser una cocreadora de belleza en esta tierra".

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.