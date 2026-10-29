Candidatos del distrito 57 de la Cámara de Representantes discrepan sobre el papel del Estado cuando se trata de atender problemas regionales

Read this article in English.

En noviembre, los votantes del distrito 57 de la Cámara de Representantes elegirán entre dos candidatos con visiones distintas sobre lo que la región de la Western Slope (vertiente occidental) necesita del Capitolio estatal.

La diputada demócrata titular Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, aspira a un tercer mandato y se enfrenta al candidato republicano Russ Andrews, de Carbondale, asesor financiero y secretario del Partido Republicano de Colorado.

El distrito 57 de la Cámara de Representantes abarca los condados de Pitkin y Garfield, así como la parte del valle de Roaring Fork y Dotsero que pertenecen al condado de Eagle.

Velasco ha ganado el escaño en dos ocasiones desde que se redefinieron los límites del distrito en 2021, pero Andrews considera que los republicanos podrían recuperar este distrito.

Los dos candidatos tienen posturas divergentes sobre casi todos los temas importantes de la contienda, desde financiamiento estatal y seguridad pública hasta vivienda e inmigración.

En última instancia, los votantes deberán elegir entre una candidata demócrata en el cargo, centrada en la justicia ambiental, la asequibilidad y los programas de protección social, y un aspirante republicano que quiere reducir el gasto estatal, aumentar el financiamiento para las carreteras y adoptar una postura más dura frente a la delincuencia.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El republicano Russ Andrews, de Carbondale, y la demócrata titular Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, participaron en un foro regional de candidatos en el Ute Theater de Rifle el 28 de septiembre. Entre las principales prioridades de Velasco se encuentran la justicia ambiental y las redes de protección social para las familias trabajadoras, mientras que Andrews se centra en el transporte, el agua y la seguridad pública.

El camino de Velasco hacia el Capitolio

Velasco creció en un pequeño pueblo de Guanajuato (México) y llegó a Colorado con su familia cuando era adolescente, tras esperar más de una década para obtener un visado estadounidense. Su familia vivía en parques de casas móviles y Velasco aprendió inglés en la preparatoria y, más tarde, estudió artes culinarias en el Colorado Mountain College.

“Definitivamente, dedicarme a la política no era mi sueño; no estaba en mis planes”, dijo Velasco. “Como inmigrante recién llegada a la zona de las montañas, no sabía cómo solicitar el ingreso en la universidad, así que el Colorado Mountain College fue realmente un salvavidas que me permitió trabajar y estudiar al mismo tiempo”.

Velasco comenzó su carrera trabajando como chef, pero más tarde pasó a dirigir su propio negocio de interpretación de español en Glenwood Springs. Esto la llevó finalmente a formarse como bombera forestal y a trabajar como traductora bilingüe con equipos nacionales de gestión de incidentes, incluso durante el incendio de Grizzly Creek de 2020.

En pleno apogeo de la pandemia de COVID-19, Velasco colaboró con diversas organizaciones locales para facilitar información médica en español. Esta experiencia la impulsó hacia la política, al observar que los residentes latinos, muchos de ellos trabajadores esenciales, representaban una parte desproporcionada de los casos locales.

“Simplemente vi cómo las desigualdades que existían desde hacía tiempo se acentuaron durante la pandemia”, dijo Velasco. “Decidí postularme porque creía que necesitábamos un cambio”.

En 2022, Velasco derrotó al titular republicano Perry Will, de New Castle, convirtiéndose en la primera legisladora latina en representar al distrito, y en 2024 ganó la reelección frente al republicano Caleb Waller, de Silt.

Velasco considera que su representación es fundamental en un distrito donde alrededor del 30 % de los residentes se identifican como latinos o hispanos, según las estimaciones de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense (ACS) de 2020-2024 de la Oficina del Censo de EE. UU.

“Estoy orgullosa de ser inmigrante”, dijo Velasco. “Creo que somos fuertes gracias a nuestra diversidad, tanto aquí en nuestras comunidades como en todo el estado y en toda la nación”.

Andrews se postula por segunda vez a las elecciones

Andrews y su esposa se mudaron al valle de Roaring Fork desde la zona de Filadelfia hace más de 30 años y criaron a tres hijos en la comunidad.

“Vinimos aquí de visita y, al final, dije: `¡Al diablo con esto! ¡Vamos a mudarnos de una vez!´”, contó Andrews. “Es, sencillamente, el lugar más hermoso del planeta, y nos encanta vivir aquí”.

Andrews tiene formación en ingeniería naval y participa habitualmente en un programa de radio semanal en la estación KNFO, donde se abordan temas de política, pero desarrolló su carrera como asesor financiero.

Su esposa, Lori, padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fase terminal, y él afirma que su experiencia con el sistema de salud ha moldeado su postura sobre la ampliación del acceso a los ensayos clínicos y la reasignación de más fondos públicos a hospitales rurales.

En 2024, Andrews se presentó a las reñidas primarias del Partido Republicano para el 3.º distrito del Congreso, pero perdió frente al diputado federal Jeff Hurd, de Grand Junction, quien a su vez derrotó al demócrata Adam Frisch, de Aspen, en las elecciones generales. Andrews se presentó inicialmente a las primarias para desafiar a la diputada federal Lauren Boebert, quien más tarde se cambió al 4.º distrito.

Andrews explicó que Hurd lo reclutó posteriormente para postularse como secretario del partido estatal, cargo para el que fue elegido en marzo de 2025 en la reunión de reorganización del Partido Republicano celebrada en Colorado Springs. Se incorporó a la dirección del partido estatal en plena disputa interna constante y considera que su papel es unificador.

“Esta mitad odia a aquella mitad, y aquella mitad odia a esta mitad, y yo estoy en medio intentando unirlos a todos”, dijo Andrews. “Soy una persona extrovertida, capaz de trabajar con otras personas y tender puentes entre ambos bandos”.

Como parte de sus esfuerzos por revitalizar su partido, Andrews buscó candidatos republicanos para los escaños de la Cámara estatal más susceptibles de cambiar de partido y, a continuación, decidió postularse él mismo en el distrito 57 de la Cámara de Representantes.

“La gente me pregunta por qué me postulo, y respondo que o me postulo o me voy de Colorado”, dijo Andrews. “Pongo en contacto a personas que necesitan ayuda con personas que pueden prestársela, y eso es lo que realmente me motiva”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La demócrata titular del distrito 57, Elizabeth Velasco, posa junto a su jardín, frente a su casa en Glenwood Springs, el 15 de septiembre. Velasco es la primera legisladora latina en representar al distrito, donde alrededor del 30 % de los residentes se identifican como latinos o hispanos.

Velasco se centra en la justicia ambiental y la red de protección social

Velasco dijo que su labor durante los últimos cuatro años se ha centrado en la justicia ambiental, la protección de los trabajadores y la ampliación de las redes de protección social para las familias.

Promovió una ley para preservar los parques de casas móviles como viviendas asequibles y contribuyó a la aprobación de una ley que otorga al estado la autoridad para analizar la calidad del agua en estas comunidades y obligar a los propietarios de los parques a solucionar los problemas.

“La gente de nuestras comunidades se encuentra con agua que huele a aguas residuales, que provoca erupciones cutáneas a sus bebés y que mancha su ropa”, dijo Velasco.

Velasco se opone a la propuesta de la ampliación de la cantera de piedra caliza de Rocky Mountain Industrials, situada arriba de Glenwood Springs, y apoya la reciente iniciativa bipartidista para que el gobierno federal tome medidas.

También destacó las recientes consultas de promotores inmobiliarios interesados en construir un centro de datos de inteligencia artificial en Rifle como ejemplo de la necesidad de que las comunidades y el estado establezcan medidas de protección. Si resulta reelegida, Velasco tiene previsto trabajar en la próxima sesión con sus compañeros legisladores en una normativa estricta para los nuevos centros de datos que obligaría a las empresas a pagar impuestos estatales y a contribuir a las economías locales.

“No creo que debamos conceder a estas grandes corporaciones una exención de 30 años en los impuestos estatales cuando vienen a quedarse con nuestros recursos”, dijo. “Hemos visto moratorias en todo el estado por parte de comunidades concretas y queremos asegurarnos de que esta nueva industria no destruya nuestras comunidades ni se lleve todos nuestros recursos”.

Por su parte, Andrews dijo que quiere ver avances tecnológicos que permitan a los centros de datos consumir menos electricidad y agua.

En materia de seguridad laboral, este año, Velasco aprobó un proyecto de ley para hacer un seguimiento de las enfermedades relacionadas con el calor y el frío en los lugares de trabajo y exigir a los empresarios que planifiquen cómo garantizarán la seguridad de los trabajadores.

“Son los trabajadores quienes ven [y] sienten los efectos del cambio climático”, dijo Velasco. “Hay personas que pueden morir en el trabajo debido al calor extremo o al frío extremo, tanto en trabajos en interiores como al aire libre”.

Sin embargo, Andrews rechazó el proyecto de ley, así como una versión anterior que Velasco presentó el año pasado y que habría obligado a los empresarios a proporcionar sombra y agua a su personal a partir de los 80 °F, y pausas para descansar a partir de los 90 °F. Ese proyecto de ley quedó archivado en comisión.

“Este verano fui de puerta en puerta y estábamos a 104 °F, y tengo 68 años”, dijo. “Los seres humanos llevan millones de años trabajando a temperaturas de 80 °F”.

Financiar estas prioridades es otra cuestión. Velasco dijo que la Ley de Derechos del Contribuyente (TABOR, por sus siglas en inglés) limita los ingresos que el estado puede retener, incluso cuando los recortes federales trasladan más costos a Colorado.

“Algo que me ha quedado muy claro es que, en Colorado, somos un estado demócrata con un presupuesto de estado republicano, y esto se debe a la TABOR”, dijo.

Velasco apoya la Enmienda 87, una medida electoral a nivel estatal que modificaría la TABOR y crearía un nuevo impuesto sobre la renta progresivo para financiar la educación, la atención médica y el cuidado infantil.

Andrews se opone a la medida por temor a que, en última instancia, pueda perjudicar a la economía y provocar una disminución de los ingresos fiscales.

“Apoyar la Enmienda 87, si se aprueba, ahuyentará a las personas más adineradas del estado”, dijo Andrews. “Quizá ese sea uno de los objetivos, pero las personas adineradas pagan impuestos”.

En virtud de la medida, los hogares y las empresas que ganen menos de $500,000 al año pagarían, en general, menos impuesto sobre la renta, mientras que aquellos que superen ese umbral pagarían más, aunque algunas estimaciones sitúan esa línea divisoria más cerca del millón de dólares.

“Recaudaríamos fondos mediante una reducción fiscal; el 97 % de nosotros, que ganamos menos de medio millón de dólares, pagaríamos un poco menos”, dijo.

Durante un foro electoral regional celebrado en Rifle el 28 de septiembre, Velasco, quien se identifica como queer, también instó a los votantes a rechazar dos medidas incluidas en la boleta electoral de este año que restringirían la práctica deportiva y las intervenciones quirúrgicas para los jóvenes transgénero.

“Cuando pensamos en la atención médica de reafirmación de género, se trata simplemente de asistencia sanitaria, y todos tenemos derecho a ella”, dijo en el debate. “Es tarea del estado atender a todas las personas que viven en nuestras comunidades, independientemente de a quién amen, de su situación migratoria, de nuestro código postal o del color de nuestra piel, por lo que seguiré apoyando firmemente a nuestra comunidad LGBTQ”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio El candidato republicano Russ Andrews posa frente a la biblioteca de Carbondale, con el monte Sopris al fondo, el 30 de septiembre. Andrews forjó su carrera como asesor financiero y fue elegido el año pasado por sus compañeros del Partido Republicano para ocupar el cargo de secretario del Partido Republicano de Colorado.

Andrews da prioridad a carreteras, agua y delincuencia

Andrews dijo que sus principales temas son el transporte, el agua y la seguridad pública, y ha criticado el historial de Velasco en cada uno de ellos.

En lo que respecta al transporte y las carreteras, Andrews quiere aumentar significativamente el presupuesto del Departamento de Transporte de Colorado, que, según él, se ha reducido a pesar de que ha aumentado el gasto estatal general. Dijo que parte de este dinero podría destinarse a nivel local, incluso a proyectos que él apoyaría, como la ampliación del número de carriles de la autopista 82 para combatir la congestión del tráfico.

Andrews dijo que financiaría esta medida, en parte, prescindiendo de la sustitución de los empleados estatales que se jubilen, lo que permitiría liberar fondos que, de otro modo, el estado destinaría a personal.

“¿Han conducido últimamente por la I-70? Es un caos, y las carreteras rurales, por dondequiera que conduzca, están en pésimas condiciones”, comentó Andrews. “Tenemos que reparar puentes, repavimentar y mantener muchas de nuestras carreteras. … Si las vías de transporte son deficientes, el crecimiento económico se verá mermado”.

Velasco ha votado a favor de algunas leyes para apoyar las infraestructuras de transporte, pero también votó a favor de proyectos de ley en 2025 y 2026 que redujeron los recursos destinados al Fondo Estatal de Carreteras, incluida una medida bipartidista del año pasado que recortó unos $114 millones en dos años para ayudar a cubrir un déficit presupuestario de $1,200 millones.

“Nuestras carreteras merecen inversión, pero es importante proteger los servicios de los que dependen los habitantes de Colorado para satisfacer sus necesidades más básicas”, dijo Velasco en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles.

En cuanto al tema del agua, Andrews quiere que el estado construya nuevos embalses para retener más agua en Colorado y afirma que el agua de la Western Slope debe quedarse en la Western Slope.

“Por lo que a mí respecta, ni una sola gota más de agua debe ir al Front Range”, dijo. “Cuando estoy en el Front Range, me sorprende ver césped verde en sus jardines; eso no debería ser así”.

En materia de energía, Andrews apoya la ampliación de la producción de gas natural hasta que los reactores nucleares de pequeño tamaño se generalicen . Criticó a Velasco por votar en contra de clasificar la energía nuclear como energía limpia.

“Creo que la energía nuclear es el futuro energético del mundo, pero sin duda también el de nuestro país”, dijo Andrews.

Andrews considera que la seguridad pública es el aspecto en el que más se diferencia de Velasco y la ha acusado varias veces de mostrarse débil con el tema de la delincuencia. Destacó que Velasco fue la única diputada estatal que votó este año en contra de un proyecto de ley bipartidista que aumentaba las penas mínimas para los delitos relacionados con la explotación sexual comercial de menores.

“Mi oponente tiene un historial terrible de proteger a los delincuentes contra nuestro sistema judicial, y tenemos que revertir parte de eso”, dijo Andrews. “Así que esa es otra de las cosas que, en cierto modo, me obligó a postularme”.

En su correo electrónico del 7 de octubre, Velasco explicó que se opuso al proyecto de ley porque este limitaba la discreción de los jueces al imponer sentencias e ignoraba la oportunidad de poner a las víctimas en contacto con “servicios de apoyo o indemnizaciones económicas”. También se encontraba entre los demócratas que se opusieron a una ley de 2023 que tipificaba como delito grave la exhibición indecente ante un menor, argumentando que podría “utilizarse indebidamente como forma de acosar a personas que atraviesan una crisis de salud mental, a personas sin hogar que carecen de acceso a instalaciones sanitarias y a personas transgénero que utilizan el baño correspondiente al género con el que se identifican”.

Cortesía de la campaña de Elizabeth Velasco La diputada del distrito 57 de la Cámara de Representantes, Elizabeth Velasco, a la derecha, posa junto a los residentes locales Steven Arauza y Jasmin Ramírez en una manifestación a favor de los inmigrantes organizada por el grupo de defensa liderado por latinos Voces Unidas en Glenwood Springs el 10 de marzo de 2024. Velasco ha contribuido a reforzar las leyes estatales que limitan la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar en la aplicación de la legislación civil en materia de inmigración.

Diferentes perspectivas sobre la vivienda y la aplicación de la ley en materia de inmigración

Aunque ambos candidatos coinciden en que la vivienda es una de las preocupaciones más apremiantes de la región, las estrategias que proponen resaltan aún más sus visiones divergentes sobre el papel del estado en la solución a este desafío.

“Cuando me postulé para el Congreso”, dijo Andrews, “me reuní con un alcalde tras otro, con un comisionado del condado tras otro, y la primera palabra que salía de la boca de 99 de cada 100 de ellos era `vivienda”.

Para abordar el problema, Velasco quiere derogar la prohibición del control de alquileres en Colorado, de modo que los gobiernos locales puedan crear sus propios programas de estabilización de alquileres. También quiere seguir aprobando medidas de protección para los residentes de parques de casas móviles, incluyendo límites a los aumentos de renta tras la venta de un parque.

“Sigo observando la desigualdad económica en nuestro distrito, que es una de las más marcadas del país”, dijo Velasco. “Creo que cuando damos prioridad a los más vulnerables, todos salimos ganando”.

Andrews dijo que suavizaría la normativa estatal de construcción y fomentaría una mayor densidad con complejos de apartamentos más grandes, en su mayoría sujetos a restricciones de titularidad para los trabajadores locales.

“Una gran parte del costo de construir una nueva vivienda en este estado se debe a la normativa”, dijo Andrews. ”Pero los 8,100 millones de personas que habitan el planeta no pueden vivir en el valle de Roaring Fork”.

También atribuyó el aumento de los costos de la vivienda, en parte, a la inmigración bajo el mandato del expresidente Joe Biden, alegando que el incremento de personas que llegan a Colorado ejerce presión sobre el parque de viviendas para rentas bajas del estado. A nivel nacional, los economistas discrepan sobre en qué medida el reciente aumento de la inmigración afectó los precios de la vivienda, que ya venían subiendo considerablemente antes de que Biden asumiera el cargo debido a una serie de otros factores.

En cuanto a la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar con las iniciativas federales en materia de inmigración, Andrews sostuvo que el estado no debería impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) deporte a las personas que hayan sido detenidas o acusadas de un delito.

“Realmente creo que deberíamos centrarnos más en los delincuentes”, dijo. “Si son delincuentes, hay que detenerlos y enviarlos de vuelta a su país”.

Andrews dijo que las personas que llevan mucho tiempo viviendo en Colorado sin estatus legal y que no han cometido ningún delito deberían poder quedarse.

“Sí creo que debería existir una vía para obtener la residencia para alguien que lleva aquí 15 o 20 años, que ha criado a su familia, ha pagado sus impuestos y ha respetado nuestras leyes, aunque haya llegado aquí de forma ilegal”, dijo. “De esa forma, podrán dejar de mirar por encima del hombro, esperando que ICE no venga a detenerlos.

Este año, Velasco presentó un proyecto de ley , que se convirtió en ley en junio, que exige inspecciones periódicas de salud y seguridad en los centros de detención, y, en un inusual punto de acuerdo, Andrews también dijo que no tenía ninguna objeción a este tipo de legislación.

“Que vayan a inspeccionar todo lo que quieran; no creo que se deba tratar a las personas de forma inhumana en absoluto”, dijo Andrews.

Las leyes estatales aprobadas en los últimos años también limitan la capacidad de la policía local para colaborar con los agentes federales en detenciones civiles por motivos de inmigración, a menos que dispongan de una orden de detención penal.

Velasco ayudó a reforzar esta legislación el año pasado al limitar aún más el intercambio de datos sobre la situación migratoria y prohibir a las fuerzas del orden locales atender las solicitudes de retención de ICE sin una orden judicial. También quiere dificultar que los agentes de ICE realicen detenciones dentro de las cárceles locales.

“Las autoridades federales de inmigración ya pueden cooperar con las fuerzas del orden locales en materia de actividad delictiva, y seguirán haciéndolo”, dijo Velasco. “Pero para mí es importante que las personas puedan ir al trabajo con seguridad, recoger a sus hijos de la escuela, acudir a sus citas médicas, pagar sus multas de tráfico en el juzgado y volver a casa sanas y salvas; eso también es seguridad pública”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Una urna para depositar las boletas del condado de Garfield se encuentra frente al juzgado del condado en Glenwood Springs. Las boletas para las elecciones generales del 3 de noviembre deben recibirse antes de las 7:00 p.m. del día de las elecciones.

Un distrito de tendencia demócrata, dos estrategias

Las diferencias entre los dos candidatos se pondrán de manifiesto en un distrito que ha cambiado significativamente a favor de los demócratas en los últimos años. Antes de la última redistribución de distritos en 2021, el distrito 57 de la Cámara de Representantes era un distrito de tendencia republicana que abarcaba los condados de Garfield, Moffat y Río Blanco.

El nuevo mapa sustituyó los condados de Moffat y Río Blanco por el condado de Pitkin y parte del condado de Eagle, y la comisión estatal no partidista de redistribución de distritos pronosticó que el distrito se inclinaría hacia los demócratas en casi 16 puntos porcentuales.

Velasco ganó por unos 8 puntos, con un 54 % frente a un 46 %, en 2022 , y por algo más de 5,000 votos (unos 12 puntos) en 2024 . Se trata de una ventaja clara, aunque menor de lo que había previsto la comisión.

Según las estadísticas estatales de inscripción de votantes correspondientes a septiembre , alrededor del 54 % de los votantes activos del distrito no están afiliados a ningún partido, el 23 % son demócratas y el 20 % son republicanos.

Dado que más de la mitad de los votantes del distrito no están afiliados a ningún partido, ambas campañas compiten por los independientes, y Andrews confía en que su trabajo de campo le ayude a reducir la brecha.

Andrews dijo que en su campaña seguirán llamando de puerta en puerta hasta el día de las elecciones, y ha estado asistiendo a desfiles locales y emitiendo anuncios en estaciones de radio en español.

“Son los pequeños detalles, como los carteles en los jardines; ahora mismo tenemos 300 colocados”, dijo Andrews. “Tenemos pancartas por todas partes, contamos con voluntarios que nos ayudan y yo estoy concediendo todas las entrevistas”.

Velasco, que llamó a las puertas de todo el distrito durante su primera campaña, dijo que está dedicando una mayor parte de esta campaña a hacer campaña en todo el estado a favor de otros candidatos y de iniciativas electorales como la Enmienda 87. Dijo que su trayectoria durante los últimos cuatro años le ha permitido ganarse la confianza de los votantes locales.

“Estos últimos cuatro años me han permitido realmente establecer buenas relaciones con los residentes locales y los cargos electos”, dijo Velasco. “Creo que la gente ve el trabajo que estoy realizando en nuestras comunidades y me ha brindado mucho apoyo.

Al 8 de octubre, Velasco había recaudado más fondos que su oponente, con un total de $44,660 en contribuciones a la campaña, frente a $ 18,875 de Andrews, según los registros estatales de financiamiento de campañas.

El resultado de estas elecciones determinará cómo quedará representado en el Capitolio un distrito diverso, caracterizado por una mezcla de riqueza turística, agricultura rural, economías energéticas, y una gran fuerza laboral de inmigrantes, en un momento en que los legisladores se enfrentan a otro déficit presupuestario el año que viene.

Las boletas para las elecciones generales del 3 de noviembre deben recibirse a más tardar a las 7:00 p.m. del día de las elecciones. Las ubicaciones de las urnas y los centros de votación se enumeran en los sitios web de las oficinas de registro de los condados de Garfield, Eagle y Pitkin.

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.